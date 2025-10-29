Opinión

Una ley clave, al fin con el timón en Capital Humano

Miles de personas en Argentina siguen sin acceder al DNI, lo que las excluye del sistema educativo y laboral

Mario Berdu

Por Mario Berdu

Guardar

Durante años, desde distintos espacios de gestión y trabajo territorial, he podido observar una realidad que persiste silenciosa en nuestro país: miles de personas siguen sin acceder a su Documento Nacional de Identidad (DNI). No figuran en ningún registro y, por lo tanto, no existen administrativamente. Esta invisibilidad los margina del sistema educativo, la salud pública y el empleo formal, condenándolos a la precariedad total.

Hoy, celebro que el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, haya decidido avanzar de manera concreta en la aplicación de la Ley 27.654. Esta medida, articulada con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dirigido por Pablo Santos, y la Subsecretaría de Promoción Humana, a cargo de Martín Lepera, es un giro fundamental. La Ley 27.654 no es un simple trámite; reconoce que la identidad es el primer paso hacia la inclusión, y su artículo 7 establece medidas precisas para garantizar este derecho primario en todo el territorio nacional.

Desde mi rol como Director de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación y con la experiencia de años trabajando en políticas públicas, puedo afirmar que el principal obstáculo para la eficacia no es la falta de recursos, sino la endémica falta de datos confiables.

En mi libro Apuntes desde la calle demuestro con claridad cómo, solo en la Comuna 3 de la Ciudad de Buenos Aires, los relevamientos independientes duplican sistemáticamente las cifras oficiales de personas en situación de calle o sin documentación.

“Esta brecha entre los números del papel y la realidad del territorio es mucho más que un error estadístico: es la causa principal de la ineficacia de incontables políticas sociales.” No medir correctamente el problema es no reconocerlo, y sin reconocimiento no hay solución. La negación estadística se traduce, inevitablemente, en negación social.

Por eso, el cumplimiento de la Ley 27.654 no es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético y humano ineludible.

Cada persona que obtiene su DNI recupera algo más que un plástico: recupera su identidad, su historia, su nombre y, fundamentalmente, su derecho a existir frente al Estado. “Detrás de cada número hay un rostro, una historia y una esperanza renovada.”

El trabajo que estamos llevando adelante junto al Ministerio de Capital Humano y al RENAPER apunta precisamente a este objetivo: a construir un país donde nadie quede fuera por no estar contado. Y eso comienza, simplemente, por reconocer que la identidad no es un privilegio, sino el derecho que hace posible el ejercicio de todos los demás.

Temas Relacionados

Identidad Ley 27.654 Ministerio de Capital Humano RENAPER Inclusión social

Últimas Noticias

Internet necesita conectar emocionalmente con la gente

La web3 enfrenta ese desafío ante los usuarios para consolidar su crecimiento global

Internet necesita conectar emocionalmente con

Argentina habla otro idioma: libertad, progreso y seguridad jurídica

La gestión de Javier Milei impulsa la normalización económica y política en el país tras años de regulaciones y privilegios

Infobae

Brasil: la guerra silenciosa entre crimen y política

Entre el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital: un país rehén del poder narco

Brasil: la guerra silenciosa entre

Argentina vuelve a decir basta: por qué Milei sigue ganando mientras el peronismo no entiende nada

La inesperada victoria en las elecciones de medio término confirma que el fenómeno Milei no fue un accidente, sino la expresión de una sociedad cansada de la demagogia, la inflación y una clase política que ya no representa a nadie

Argentina vuelve a decir basta:

La deuda alimentaria del Perú

Las ollas comunes son, quizás, el símbolo más evidente de esa deuda, nacieron de la organización comunitaria durante la pandemia, de la necesidad y de la solidaridad, no de una política pública diseñada desde el Estado

La deuda alimentaria del Perú
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron y profanaron una capilla

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

INFOBAE AMÉRICA
¿Se pueden cultivar dientes humanos?

¿Se pueden cultivar dientes humanos? Qué es la biomimética y por qué puede ser el futuro de la odontología

Velocidad asombrosa y tácticas ocultas: así es el impresionante ataque de las víboras más venenosas del mundo

Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras haber bombardeado decenas de objetivos terroristas de Hamas

Un impactante descubrimiento arqueológico en Egipto ofrece nuevas pruebas sobre Moisés y el éxodo bíblico

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”