Opinión

Argentina habla otro idioma: libertad, progreso y seguridad jurídica

La gestión de Javier Milei impulsa la normalización económica y política en el país tras años de regulaciones y privilegios

Nadia Márquez

Por Nadia Márquez

Guardar

En estos casi dos años de gestión del Presidente Javier Milei, la Argentina inició un proceso de normalización histórica. Normalizar no es un eslogan: es quitar, una por una, las capas geológicas de regulaciones, privilegios y distorsiones que hacían la vida más difícil y costosa para el ciudadano común, para las pymes y para el campo.

La normalización económica no es sencilla ni inmediata sino un proceso, pero sus efectos ya se sienten. La inflación está en baja sostenida, el superávit fiscal es innegociable, las tarifas de luz y gas comenzaron a reflejar los costos reales, permitiendo que haya inversiones en infraestructura (las empresas transportistas y distribuidoras de gas natural y energía eléctrica anunciaron inversiones por casi 6 mil millones de dólares hasta el 2030), y las reglas de juego vuelven a respetarse después de años de manipulación política y discrecionalidad.

Esa normalización generó interés en el mundo y el país también empezó a recibir señales claras de confianza. Con la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ya se aprobaron e iniciaron 8 proyectos por más 15.000 millones de dólares, generando más de 18.000 puestos de trabajo. También hay otros 12 proyectos pendientes de aprobación por más de 18.000 millones, totalizando unos 33.000 millones de dólares de inversiones posibles. A esto, se suma el reciente anuncio de OpenAI, que invertirá 25.000 millones de dólares en nuestro país. Estas no son promesas: son hechos concretos que demuestran que el modelo funciona y que la Argentina empieza a ser vista como un lugar con seguridad jurídica para invertir.

La normalización de la economía también es la base para bajar la pobreza. Y los resultados son contundentes: cayó del 57% al 30.7%, su nivel más bajo en siete años, lo que significa que 12 millones de argentinos salieron de la pobreza y 6 millones superaron la indigencia.

La normalización también llegó a las calles. Argentina recuperó el orden público y la convivencia. Hoy se puede circular, producir y trabajar sin extorsión ni bloqueos. Pasamos de más de 9.000 piquetes a cero. Y la tasa de criminalidad se encuentra en su nivel más bajo de la historia. Orden, seguridad y respeto por la ley también son condiciones para el progreso.

Sin estabilidad, sin inversión y sin empleo genuino, no hay inclusión posible. La Argentina productiva y federal necesita que cada provincia pueda desarrollarse según su potencial, sin depender de la caja política del Estado Nacional.

Este Gobierno eligió un rumbo claro: libertad, transparencia y responsabilidad, y recorrerlo exige coraje. Durante casi dos años, millones de argentinos trabajaron y se esforzaron para que el país comenzara a normalizarse. Ahora toca sostener todo lo realizado y no volver atrás.

Este 26 de octubre, quienes buscan perpetuar el privilegio y la decadencia intentarán sabotear todo ese esfuerzo; por eso, la libertad merece que la defendamos juntos. Ratificar el rumbo elegido no es un acto simbólico: es consolidar un cambio profundo que asegure que los resultados alcanzados —inversiones, baja de inflación, empleo y disminución de la pobreza— nadie los pueda revertir. La Argentina está en marcha y este es el momento de elegir libertad y esfuerzo por sobre el privilegio y estancamiento.

Temas Relacionados

Javier Milei OpenAI Estado Nacional Gobierno Inversiones Pobreza

Últimas Noticias

Internet necesita conectar emocionalmente con la gente

La web3 enfrenta ese desafío ante los usuarios para consolidar su crecimiento global

Internet necesita conectar emocionalmente con

Una ley clave, al fin con el timón en Capital Humano

Miles de personas en Argentina siguen sin acceder al DNI, lo que las excluye del sistema educativo y laboral

Una ley clave, al fin

Brasil: la guerra silenciosa entre crimen y política

Entre el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital: un país rehén del poder narco

Brasil: la guerra silenciosa entre

Argentina vuelve a decir basta: por qué Milei sigue ganando mientras el peronismo no entiende nada

La inesperada victoria en las elecciones de medio término confirma que el fenómeno Milei no fue un accidente, sino la expresión de una sociedad cansada de la demagogia, la inflación y una clase política que ya no representa a nadie

Argentina vuelve a decir basta:

La deuda alimentaria del Perú

Las ollas comunes son, quizás, el símbolo más evidente de esa deuda, nacieron de la organización comunitaria durante la pandemia, de la necesidad y de la solidaridad, no de una política pública diseñada desde el Estado

La deuda alimentaria del Perú
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron y profanaron una capilla

Robaron y profanaron una capilla en Córdoba: se llevaron hasta la botella de vino de misa

Luego de estar prófugo más de dos semanas, detuvieron al acusado de matar a disparos a su rival en Río Cuarto

Condenaron a un empleado del Gobierno porteño por un caso de abuso sexual que ocurrió hace diez años

Barra de Rosario Central y ligado a Los Menores: quién es Andrés “Plin” Acosta, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

Condenaron a 20 años de prisión al hombre que mató a un colectivero tras descubrir que era el amante de su esposa

INFOBAE AMÉRICA
Israel anunció la reanudación del

Israel anunció la reanudación del alto al fuego en Gaza tras haber bombardeado decenas de objetivos terroristas de Hamas

Un impactante descubrimiento arqueológico en Egipto ofrece nuevas pruebas sobre Moisés y el éxodo bíblico

Cuba evacuó a más de 735.000 personas por la llegada del huracán Melissa

Donald Trump aseguró que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Corea del Sur se cerrará “muy pronto”

EN VIVO: El huracán Melissa tocó tierra en Cuba y golpea el este de la isla con potentes ráfagas de vientos

TELESHOW
El dramático relato de Romina

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: “Me tuve que tirar del coche en movimiento”

Quién fue el segundo eliminado de MasterChef Celebrity: el error crucial con una cebolla que terminó en despedida

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”