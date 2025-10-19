Opinión

Computadoras cuánticas: tres metáforas para imaginar lo invisible

Una computadora clásica recorre el laberinto paso a paso. Una cuántica, en cambio, recorre todos los caminos posibles al mismo tiempo

Gabriel Levinas

Por Gabriel Levinas

Guardar
Computadoras cuánticas: tres metáforas para
Computadoras cuánticas: tres metáforas para imaginar lo invisible

La computación cuántica es, probablemente, la frontera más desconcertante de la ciencia actual.

Su lógica desafía nuestra manera de entender cómo se calcula, cómo se decide, incluso qué significa “saber”. Y para explicarla, la divulgación científica ha recurrido a varias metáforas que ayudan a traducir lo invisible.

De las metáforas más difundidas, una es la del laberinto. Una computadora clásica recorre el laberinto paso a paso: prueba un camino, retrocede, busca otro. Una cuántica, en cambio, recorre todos los caminos posibles al mismo tiempo, y cuando una versión encuentra la salida, las demás desaparecen. Así se entiende la diferencia entre calcular de manera lineal y hacerlo en un espacio de posibilidades simultáneas.

Otra metáfora habitual es la del estanque. Una computadora clásica toca el agua con un dedo, punto por punto, tratando de medir su profundidad. La cuántica lanza una piedra: las ondas se expanden, se cruzan, se anulan o se refuerzan, hasta que el patrón resultante revela la forma oculta.

Esa imagen traduce el principio de interferencia cuántica, donde las probabilidades se combinan hasta que solo queda una respuesta coherente.

Pero ninguna de estas imágenes alcanza del todo para describir lo que ocurre cuando la observación misma forma parte del resultado. Imaginemos entonces algo más simple y cercano: una fotografía. Una computadora clásica es como una foto: muestra una sola versión del mundo, fija y plana. Y si quisiéramos comprender un problema complejo, necesitaríamos muchas fotos desde distintos ángulos, y aun así seguiríamos viendo solo las superficies.

Una computadora cuántica, en cambio, se parece más a una escultura transparente. Un objeto tridimensional en el que pueden verse, al mismo tiempo, todas las formas posibles coexistiendo en su interior. Mientras nadie la mira, esas formas permanecen latentes.

Pero cuando alguien la observa, el conjunto “colapsa” y una de ellas se vuelve real. No es magia: es la lógica cuántica. El resultado no se calcula, se revela.

Estas tres metáforas —el laberinto, el estanque y la escultura— no solo explican cómo funciona una computadora cuántica: invitan a pensar qué significa conocer. Porque el conocimiento, en este nuevo paradigma, deja de ser una forma de control para convertirse en una forma de revelación. Ya no se trata de imponer una respuesta, sino de dejar que el mundo se exprese por sí mismo.

Temas Relacionados

Computadorasopinióneducación

Últimas Noticias

Comentario al discurso de León XIV ante la asamblea de la FAO

Durante el 80° aniversario de la FAO en Roma, el Papa denunció el aumento del hambre, la desigualdad y el uso de la comida como arma de guerra en conflictos recientes

Comentario al discurso de León

El Peronismo residual no tiene la menor idea de sus orígenes

Ochenta años después, algunos candidatos repiten fórmulas como Patria o Colonia

El Peronismo residual no tiene

La tecnología como factor de poder

El control de la inteligencia artificial, los datos y las redes digitales se vuelve clave en la disputa geopolítica actual

La tecnología como factor de

La eutanasia no debe ser una opción

Los cuidados paliativos parten de la idea de que siempre hay algo que se puede hacer: aliviar el dolor, acompañar y dar sentido hasta el último momento

La eutanasia no debe ser

El mejor regalo: empleo para las madres

Argentina enfrenta el desafío de garantizar oportunidades laborales plenas para las mujeres con hijos, clave para el desarrollo de sus familias y la equidad social

El mejor regalo: empleo para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un estudio revela por qué

Un estudio revela por qué el océano Antártico es crucial para absorber emisiones de carbono

Quién era el investigador argentino del Conicet que apareció muerto en una ciudad de Alemania

De blazers a cortes definidos, cómo el “power dressing” se impone en el estilo de celebridades y royals

Santa Fe: sufrió un ACV mientras trabajaba en una rotisería y un vecino lo rescató en medio de un incendio

La canasta de servicios públicos en el AMBA supera los 170.000 pesos, pero se redujo respecto de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky se mostró dispuesto a

Zelensky se mostró dispuesto a dialogar con Trump y Putin en Budapest para discutir el futuro de Ucrania: “Estoy listo”

Israel reanudó el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza tras confirmar el cese de los combates con Hamas

Un soldado norcoreano desertó y cruzó la peligrosa frontera hacia el sur: ahora está bajo custodia de Seúl

La ONU denunció el secuestro del jefe de UNICEF en Yemen junto a otros 19 empleados tras una redada de los rebeldes hutíes

Dos murales dedicados al cardenal Pizzaballa y a la familia Bibas fueron vandalizados en Milán en medio de tensiones por Gaza

TELESHOW
Mercedes Morán recordó con un

Mercedes Morán recordó con un conmovedor homenaje a Mariano Castro, el padre de su nieto León

Emmanuel Horvilleur: una noche épica de reencuentros y sorpresas

El romántico video que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato: paseos en Roma, pesca en el mar y bailes en la cocina

Wanda Nara celebró el Día de la Madre con un íntimo almuerzo italiano junto a sus hijos y familiares

Daniela Celis recordó el impacto de enterarse que esperaba gemelas: “La vida me sorprendió”