Opinión

Cuando la política amenaza a la Justicia: el caso Santa Cruz y el riesgo de un federalismo tutelado

El mensaje político es inequívoco: la Justicia provincial debe alinearse o será intervenida. Y eso constituye una amenaza directa a la independencia judicial, al principio de división de poderes y al federalismo argentino

Rodrigo Morabito

Por Rodrigo Morabito

Guardar
Tribunal Superior de Justicia de
Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz atraviesa uno de los episodios institucionales más graves de los últimos años. Bajo el pretexto de “garantizar la forma republicana de gobierno” y de “restablecer la independencia judicial”, se ha presentado en el Congreso Nacional un proyecto de intervención federal al Poder Judicial santacruceño. Lo que parece un gesto de republicanismo, en realidad encierra un peligroso avance político sobre uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. Me refiero a la independencia judicial.

El conflicto tuvo origen en una decisión política del Poder Ejecutivo de ampliar el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia, acompañada por la sanción de la ley respectiva. Sin embargo, existían medidas cautelares dictadas por la Justicia que ordenaban abstenerse de avanzar en el tratamiento de las ternas. Pese a ello, el gobierno y la Legislatura continuaron con el trámite, desobedeciendo resoluciones judiciales vigentes y configurando conductas que podrían encuadrarse en delitos como desobediencia judicial y abuso de autoridad.

En ese contexto, el diputado José Luis Garrido -aliado del gobernador- promovió un proyecto de ley para que el Congreso de la Nación intervenga federalmente el Poder Judicial de Santa Cruz por 180 días, otorgando al interventor facultades para revisar, suspender o reemplazar jueces y reorganizar la estructura judicial.

Detrás de la retórica institucional, el mensaje político es inequívoco: la Justicia provincial debe alinearse o será intervenida. Y eso constituye una amenaza directa a la independencia judicial, al principio de división de poderes y al federalismo argentino.

La intervención federal -prevista en el artículo 6° de la Constitución Nacional- es una herramienta excepcionalísima, reservada para supuestos extremos en los que una provincia haya dejado de garantizar la forma republicana de gobierno. No es, ni puede ser, un mecanismo de disciplinamiento político ni una vía para dirimir disputas internas entre poderes. Cuando la política utiliza esta herramienta como castigo o como advertencia, deja de proteger la República y comienza a vaciarla de contenido.

No hay forma republicana posible cuando un poder político pretende someter a revisión nacional la estructura de justicia de una provincia. Ello vulnera la autonomía provincial consagrada en los artículos 5° y 122° de la Constitución, y contradice los estándares internacionales que garantizan la independencia de los jueces frente a toda injerencia indebida, consagrados en el artículo 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Observación General N° 32 del Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El solo debate de una intervención judicial de este tipo ya tiene un efecto disciplinador; instala el miedo institucional. Los magistrados locales saben que sus decisiones pueden incomodar al poder político y que, por ese solo hecho, su estructura judicial podría ser suspendida o reemplazada. En términos republicanos, se trata de una forma de violencia institucional contra la Justicia.

La historia argentina ofrece demasiados ejemplos de estas desviaciones. Las intervenciones federales a poderes judiciales en las décadas pasadas terminaron siendo instrumentos de control político, maquillados con un lenguaje de legalidad. Hoy, la misma lógica reaparece en Santa Cruz. Se invoca la República para debilitarla, se apela al federalismo para violarlo.

La independencia judicial no se defiende con decretos ni con interventores designados por el poder político. Se defiende fortaleciendo los mecanismos institucionales internos, garantizando concursos transparentes, rendición de cuentas y procesos disciplinarios autónomos.

El remedio federal, en este contexto, no es una solución, es una forma de enfermedad institucional.

En tiempos en que la desconfianza social hacia la política crece, amenazar al Poder Judicial con intervenciones encubiertas equivale a dinamitar los últimos cimientos del equilibrio republicano.

El Poder Judicial santacruceño podrá tener conflictos internos, pero la solución no vendrá de una “tutela federal” sino del respeto irrestricto al principio de autonomía y división de poderes, que constituye la verdadera esencia de la democracia constitucional argentina.

Temas Relacionados

JusticiaSanta CruzIntervención federalPoder Judicial de Santa CruzJosé Luis GarridoDivisión de poderesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El corazón y las amenazas actuales: ¿cómo debemos protegerlo?

Argentina es el segundo país con mayor nivel de estrés, según un informe global de Voices!

El corazón y las amenazas

La paradoja del padre: cuando el gobernante necesita a su propio tótem

La madurez emocional y la autonomía simbólica son claves para un liderazgo político eficaz

La paradoja del padre: cuando

Punto de inflexión histórico: la Relatora Especial de la ONU pide la abolición de la gestación subrogada

A contramano de esta tendencia mundial y de la jurisprudencia argentina, la Cámara de Diputados promueva como Defensor adjunto del Niño a un promotor y propagandista de estas prácticas contrarias a la dignidad humana

Punto de inflexión histórico: la

Los retos de la nueva ministra del MEF

Su reto será que el MEF recupere su papel como contrapeso institucional que preserve la sensatez económica frente al populismo legislativo y la incertidumbre preelectoral

Los retos de la nueva

Buenos Aires avanza hacia un sistema unificado de puntos para las licencias de conducir

Buenos Aires avanza hacia un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una mujer murió tras caer

Una mujer murió tras caer desde un sexto piso en Corrientes y su ex pareja fue imputado por femicidio

El corazón y las amenazas actuales: ¿cómo debemos protegerlo?

La paradoja del padre: cuando el gobernante necesita a su propio tótem

La familia de la mujer asesinada frente a sus hijos en Virrey del Pino dijo que existieron amenazas previas

Los Hells Angels llegaron a La Plata: quiénes son y por qué se los vincula con el crimen organizado

INFOBAE AMÉRICA
Un presunto coche bomba explotó

Un presunto coche bomba explotó cerca de un centro comercial en Ecuador: al menos un muerto y más de 30 heridos

Las plantas “sienten”: cómo perciben el entorno sin tener sistema nervioso

Benjamin Netanyahu advirtió que si el grupo terrorista Hamas no acepta desarmarse “se desatará el infierno”

El General Mosaico: Teniente general Calvert Worth y la nueva Fuerza de Tarea Conjunta del Caribe

Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona