Opinión

El puente silencioso de la salud

El 12 de octubre se celebró en Argentina el Día del Farmacéutico, en honor a la creación del primer organismo nacional en 1935

Alejandra Gómez

Por Alejandra Gómez

Guardar
El rol del farmacéutico implica
El rol del farmacéutico implica mediar entre el conocimiento científico y las necesidades cotidianas de los pacientes (Foto: Shutterstock)

Hace casi cien años, un 12 de octubre de 1935, en Argentina surgió el primer organismo que unificó a las entidades farmacéuticas de todo el país. Desde entonces, la fecha se convirtió en un símbolo para celebrar la tarea del farmacéutico como profesional de la salud pública y como figura esencial en el uso racional y seguro de los medicamentos, ya sea en la farmacia, en el hospital, en la instancia de producción o en la cadena de distribución.

Como agentes sanitarios de primera línea, los farmacéuticos ejercemos a diario un acto de mediación entre el saber científico y la vida cotidiana, entre el sistema de salud y la persona que busca alivio, entre la norma y la empatía.

El farmacéutico escucha síntomas, explica dosis, detecta reacciones adversas y advierte sobre combinaciones peligrosas. Lo hace sin estetoscopio, pero con la misma vocación de cuidar. “Su rol suele ser invisible: la salud pública muchas veces lo da por sentado, el mercado pretende reemplazarlo por una góndola y ciertas políticas de desregulación lo confunden con un vendedor.”

Nuestra profesión está enfrentando nuevos desafíos ante la creciente banalización del acto de dispensar, que pone en riesgo la trazabilidad, la seguridad y la confianza construida durante décadas. “Nuestra vocación debe llamarnos más que nunca a reafirmar el rol del farmacéutico como garante de la seguridad y colaborador en la adherencia a los tratamientos.” No se trata solo de entregar medicamentos, sino de acompañar procesos de cuidado, de transformar una transacción en un acto de responsabilidad compartida. En ese gesto de encuentro se resume el espíritu de nuestra profesión.

Tras la celebración, renovemos el compromiso de seguir siendo lo que siempre fuimos: agentes sanitarios formados, presentes y responsables. Sostengamos el espíritu de escucha y acompañamiento que se da en la conversación cotidiana con cada paciente, que parece mínima, pero construye algo enorme: cuidado.

Temas Relacionados

Farmacéuticos Día del Farmacéutico Argentina Salud pública Medicamentos Farmacia Hospital Producción farmacéutica Distribución farmacéutica Pacientes

Últimas Noticias

El freno del hembrismo por parte de la Justicia electoral

La democracia argentina entre 1854 y 1916 estuvo marcada por el fraude electoral y la exclusión de las mujeres del voto

El freno del hembrismo por

Simjat Torá y el anhelo por celebrar el reencuentro y la paz

El acuerdo para liberar a los secuestrados y devolver los cuerpos de las víctimas genera esperanza en la comunidad judía

Simjat Torá y el anhelo

40 años del programa UBA XXII: tres victorias

Sólo la universidad pública y gratuita puede llevar adelante un proyecto de esta naturaleza, que es ejemplo para el mundo universitario nacional e internacional

40 años del programa UBA

El puente silencioso de la salud

En cada barrio, en cada pueblo, el farmacéutico garantiza que el medicamento sea algo más que un producto: un acto responsable de salud, confianza y compromiso

El puente silencioso de la

Francisco y León escriben sobre el amor

Los documentos Dilexit nos (“Él nos amó”) y Dilexit te (“Yo te he amado”) abordan el desafío de recuperar el sentido del Corazón y el Amor de Cristo en una sociedad marcada por el individualismo y la desigualdad

Francisco y León escriben sobre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron una moto en La

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

El incendio en la Quebrada del Condorito en Córdoba permanece activo y ya se consumieron más de mil hectáreas

Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes de hacer el asado

Hallaron muerta y mutilada a una mujer en su casa de Córdoba tras un mes sin noticias de ella

INFOBAE AMÉRICA
Cuando el “por si acaso”

Cuando el “por si acaso” se vuelve ansiedad: cómo la mente crea problemas que no existen

Trump llegó a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes liberados y hablar ante el Parlamento

Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio llamaron a su madre, Silvia: “Al principio rechacé la llamada porque no sabía que eran ellos”

Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”