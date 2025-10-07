Opinión

Antisemitismo en la era digital

De la memoria del Holocausto al odio viral

Gabriel Zurdo

Por Gabriel Zurdo

Guardar
El Informe anual sobre Antisemitismo
El Informe anual sobre Antisemitismo en la Argentina 2024 de la DAIA revela un aumento del 15 % respecto al año anterior

El Informe anual sobre Antisemitismo en la Argentina 2024 de la DAIA indica un aumento del 15 % en relación con 2023. Dos tercios de los casos se produjeron en el ámbito digital —principalmente en redes sociales—, aunque también en espacios físicos, en particular en escuelas.

Hoy, la agresividad se expande sobre todo en escenarios virtuales. El primer bastión del discurso hostil y discriminador es digital: un simple, pero doloroso, comentario de odio puede migrar rápidamente al plano físico, con efectos concretos de angustia y sufrimiento. No es un fenómeno nuevo —la hostilidad ha atravesado épocas y contextos—, pero la diferencia contemporánea es su escala: vivimos en una era en la que miles de millones de dispositivos, cámaras y plataformas digitales amplifican cualquier acto y lo proyectan con una resonancia sin precedentes. Cada vez más, en fenómenos vinculados al fútbol, la escuela o la política, la discriminación, el antisemitismo, el abuso sexual infantil, el cyberbullying, el acoso o la sextorsión adquieren mayor cotidianeidad.

La violencia —verbal, física, visual y digital— se captura con un celular y se difunde en segundos, subsumida en el instante más agresivo y violento, viralizándose de inmediato. WhatsApp es la aplicación donde más hostigamiento entre menores se registra; TikTok, la plataforma donde circula la mayor cantidad de contenido violento, seguida por X, Facebook y Snapchat. El 65% de las personas afirmó haber experimentado formas de violencia, hostigamiento o prácticas abusivas en entornos digitales. De hecho, 1 de cada 5 niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo el uso de una red social después de sufrir ataques relacionados con su apariencia, etnia, religión u orientación sexual, según datos del Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital de BTR Consulting.

El antisemitismo en la Argentina constituye una de las formas de hostilidad y discriminación más antiguas y recurrentes de nuestra historia. Dirigido contra los judíos como grupo religioso, étnico o racial, existe en el país desde la colonia hasta la actualidad. A dos años de las dramáticas imágenes del atentado de Hamás en territorio israelí, que se cobrara 1.200, es imperioso sostener la necesidad de defensa y supervivencia del Estado de Israel y de la comunidad judía. El Holocausto debe ser un testimonio obligado, consecuencia de un sistema criminal para perseguir personas y atacarlas mediante prácticas discriminatorias institucionalizadas debido a su origen étnico, religión, creencias políticas u orientación sexual. Seis millones de personas judías y civiles rusos, polacos, prisioneros de guerra, personas con discapacidad, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, afrodescendientes, comunistas, sindicalistas, capitalistas, socialdemócratas, socialistas, anarquistas y otros disidentes suman 17 millones de personas asesinadas.

Hoy, la desinformación, las noticias falsas y los discursos de odio en redes sociales continúan alimentando el antisemitismo. La ignorancia, la falta de educación y de conocimiento histórico, junto con la incapacidad de comprender la diversidad y los derechos humanos, contribuyen a perpetuar el odio y la discriminación. Será necesario enfocar los esfuerzos en la moderación de contenidos falsos y tendenciosos que destilan odio, así como en fortalecer la educación y la memoria para evitar que la historia se repita.

Temas Relacionados

Antisemitismo DAIA Estado de Israel Centro de Estudios en Ciberentornos y Sociedad Digital de BTR Consulting Israel Discriminación Holocausto WhatsApp TikTok

Últimas Noticias

Del libre comercio al debate pendiente

El futuro productivo argentino frente al acuerdo MERCOSUR -EU

Del libre comercio al debate

¿Puede la IA ser la guardia contra el lavado de dinero?

El crimen económico evoluciona con la tecnología, impulsando nuevas formas en canales digitales y cripto

¿Puede la IA ser la

El Gobierno pone en riesgo las ideas liberales

Contradicciones en la gestión económica y política amenazan la legitimidad de las propuestas y principios que impulsa el presidente Javier Milei y abren la puerta al retorno del populismo intervencionista

El Gobierno pone en riesgo

¿Cuándo vender acciones?

Todo se resume en una pregunta: ¿la empresa está subestimada por el mercado en este momento?

¿Cuándo vender acciones?

Chacho Álvarez, la sociedad y el dinero

El ex vicepresidente fue el gran constructor del anti-menemismo y el último dirigente capaz de nuclear detrás suyo a la totalidad del progresismo

Chacho Álvarez, la sociedad y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Para qué sirve hervir romero

Para qué sirve hervir romero en casa y cuáles son los beneficios para el hogar

Una mujer usó ChatGPT para tasar su casa y ganó miles de euros que no esperaba

Dictaron prisión preventiva para dos policías que robaron más de 18 millones de pesos de una fábrica

La DAIA recordó otro aniversario de la masacre de Hamas a Israel y pidió reforzar la lucha contra el antisemitismo

Los argentinos que fueron secuestrados por Hamas en 2023: los liberados y los que aún no regresan a su hogar

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea exigió la

La Unión Europea exigió la liberación inmediata de todos los rehenes en Gaza y aseguró que un alto al fuego está “al alcance”

Científicos resolvieron el misterio del origen del Templo de Karnak, uno de los complejos más imponentes del Antiguo Egipto

EN VIVO: Israel conmemora el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre mientras continúan las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza

El momento del litio en Bolivia: una historia de ciclos y decisiones

El primer ministro canadiense Mark Carney se reúne este martes con Donald Trump para negociar concesiones sobre aranceles

TELESHOW
Quiénes son semifinalistas de los

Quiénes son semifinalistas de los equipos de Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina

La foto de Juana Repetto desnuda luciendo su embarazo: “No sé si es divina o me pasé tres puentes”

Duki arremetió contra los críticos del trap y apuntó hacia Susana Roccasalvo y Daniel Rinaldi: “Nos subestiman”

El calvario de Juli Savioli por imágenes pornográficas creadas con inteligencia artificial: “Me ponen que me quieren violar”

Gustavo Cordera suspendió shows en el interior del país luego de protestas de grupos feministas: “Faltan garantías legales”