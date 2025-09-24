Opinión

¿Cuál es el talón de Aquiles de la industria farmacéutica?

En un mercado en el que un miligramo define la diferencia entre terapia y riesgo, una etiqueta mal impresa no es un detalle menor. Es un posible recall, un costo millonario y, sobre todo, una grieta en la confianza pública

Mariano Acosta

Argentina tiene el tercer mercado farmacéutico más grande de Latinoamérica

Durante 2024, el sector farmacéutico argentino alcanzó niveles récord. La facturación total fue de $7,48 billones de pesos, un incremento del 254,9% con respecto a 2023, impulsado por el crecimiento tanto de la producción nacional como de la reventa de medicamentos importados.

Este dinamismo ubica a la Argentina como el tercer mercado farmacéutico más grande de Latinoamérica, con una singularidad: el 67,8% de la facturación total proviene de producción nacional y el 88,7% de esa producción se destina al mercado interno.

Pero la escala también deja al descubierto sus vulnerabilidades. En un mercado que moviliza más de 750 millones de unidades anuales, una falla mínima puede activar alertas regulatorias, provocar quiebres de stock o erosionar la reputación de una marca. En un envase no se imprime solo información. Se imprime confianza.

Los retiros que nadie olvida

En febrero de 2024, la ANMAT ordenó el retiro de un lote de solución intravenosa de dextrosa por errores en la concentración declarada. En octubre, se detectaron cajas rotuladas como “Morfina” que contenían Diclofenac. Antes, un suplemento vitamínico debió ser retirado por un error en el número de troquel, clave para la trazabilidad del producto. Todos estos casos están documentados en alertas públicas de ANMAT.

Podrían parecer hechos aislados. No lo son. Son síntomas de una práctica extendida: delegar la última línea de control a la inspección visual manual.

Cada error acarrea costos directos: logística inversa, destrucción de productos, reposición urgente. Pero lo más difícil de recuperar es el daño reputacional.

Cuando el error golpea al paciente

Los errores de packaging no discriminan. Pero lo más alarmante es que afectan también a los medicamentos más sensibles. Solo en Q4-2024, los antineoplásicos e inmunomoduladores —empleados para tratar cáncer y enfermedades autoinmunes— concentraron el 21% de la facturación del sector. Le siguieron los medicamentos del aparato digestivo (14,6%), cardiovascular (11,9%) y del sistema nervioso (11,5%), según datos del INDEC.

¿Y si el error ocurre ahí, en una etiqueta mal rotulada en una ampolla de quimioterapia? ¿O en una caja de anticonvulsivos con el troquel equivocado? No es una hipótesis. Ya sucedió.

Del ojo humano al ojo digital

Hoy existen sistemas de inspección basados en visión artificial que verifican con precisión etiquetas, estuches y prospectos al ingresar a planta, detectando desviaciones que escapan al ojo humano. No solo reemplazan tareas repetitivas: las eliminan del plano de riesgo.

El cambio no es solo tecnológico. Es cultural. Automatizar el control de empaques no es quitar el trabajo, es liberar a la persona del peso de un error inevitable.

Invertir en calidad no es un gasto, es una póliza de continuidad

La industria enfrenta un punto de inflexión. Según el informe Next in Pharma 2025 de PwC, las compañías líderes deberán adoptar modelos operativos más ágiles y basados en datos para sostener su competitividad en un entorno volátil, donde los errores ya no son tolerables y la presión sobre los márgenes crece.

Prevenir no es solo evitar pérdidas económicas. Es cuidar el activo más frágil: la reputación.

La paradoja es evidente: los laboratorios invierten millones en desarrollo de fórmulas y equipos de envasado de última generación, pero inspeccionan empaques con un método del siglo XIX.

En ese sentido, las GMPs no hacen excepciones: el empaque es parte del producto terminado y exige el mismo nivel de control y trazabilidad que la fórmula.

El packaging no es un detalle. Es un punto crítico de control. Y como tal, debe ser tratado con el mismo rigor que la formulación, la validación microbiológica o la farmacovigilancia.

En la industria farmacéutica, no hay errores pequeños. Una etiqueta mal impresa no solo cuesta millones. Puede costar la vida.

