Opinión

Movilidad sustentable: ¿estamos listos para lo que se viene?

En el primer semestre de 2025, en Argentina se patentaron 12.335 vehículos “electrificados” (híbridos HEV y MHEV, híbridos enchufables y 100% eléctricos), el registro más alto desde que existen estas tecnologías, y un salto del 56% interanual

Franco Taraborrelli

Por Franco Taraborrelli

Guardar
La Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este año un servicio de buses eléctricos

Este año, la movilidad sustentable en Argentina dejó de ser promesa y empezó a sentirse en la vía pública. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en el primer semestre de 2025 se patentaron 12.335 vehículos “electrificados” (híbridos HEV y MHEV, híbridos enchufables y 100% eléctricos), el registro más alto desde que existen estas tecnologías, y un salto del 56% interanual. Esta es la foto de un cambio de hábitos empujado por oferta, precio y nuevas políticas, pero también por un consumidor que busca eficiencia y, a su vez, un menor impacto en el medio ambiente.

En el transporte público también hubo movimiento. La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este año un servicio de buses eléctricos y, a nivel país, ya circulan más de cien e-buses distribuidos entre CABA, Córdoba, Mendoza, Rosario y San Juan, cifra que muestra que la electromovilidad dejó de ser piloto aislado para convertirse en una realidad. El desafío ahora es pasar del “hito” a la escala.

Pero, más allá de los números y los anuncios, lo importante es entender qué significa este cambio para la vida cotidiana. No es solo una cuestión de motores silenciosos o de emisiones más bajas: implica repensar cómo nos movemos, cómo usamos el espacio público y cómo protegemos tanto a las personas como a los vehículos. Una nueva era tecnológica exige también una nueva era cultural y educativa.

En este sentido, la movilidad eléctrica trae consigo nuevos hábitos: vehículos más silenciosos, con reacciones distintas y tecnologías que muchos conductores todavía están aprendiendo a utilizar. Eso exige campañas de concientización, normas claras y, sobre todo, una cultura de educación vial que priorice el cuidado de la vida en cada trayecto.

También está la dimensión de la confianza. Cambiar de tecnología implica invertir en un vehículo distinto y, en un país donde los robos siguen siendo una preocupación, la protección pasa a ser un factor decisivo. Es en este punto, donde las soluciones tecnológicas se vuelven aliadas: desde el monitoreo en tiempo real hasta la recuperación eficiente en caso de robo, pasando por herramientas que ayudan a conducir de manera más segura y eficiente.

Porque no se trata solo de cuidar un bien material, hablamos de proteger la experiencia completa de la movilidad. Saber que un vehículo está conectado, que puede alertar sobre maniobras riesgosas o incluso anticipar fallas, aporta tranquilidad y construye un vínculo de confianza con el futuro. Cuando la seguridad acompaña la innovación, el cambio deja de ser un riesgo para transformarse en una oportunidad real de evolucionar hacia una movilidad más responsable y sostenible.

La transición hacia una movilidad más limpia ya está en marcha. El desafío es asegurarse de que sea también más segura, más equitativa y consciente. La tecnología puede ser la llave, pero la responsabilidad es de todos: conductores, empresas, gobiernos y ciudadanos. Solo así se podrá decir que la movilidad eléctrica no es solo un cambio de motor, sino un cambio de paradigma.

Temas Relacionados

Movilidad sustentableAutos eléctricosBuses eléctricosÚltimas noticias

Últimas Noticias

La Constitución más igualitaria del país

Ahora, Santa Fe tiene la carta de derechos más amplia y sensible al contexto de la República Argentina

La Constitución más igualitaria del

Usar o no usar el celular en el aula, ¿esa es la cuestión?

Si pensamos que lo importante es la utilización del dispositivo y no las personas a las que educamos, podemos provocar una “deshumanización de la educación”

Usar o no usar el

17 de septiembre, día del profesor: ¿Por qué lo celebramos?

La conmemoración nacional destaca la trayectoria de José Manuel Estrada, educador y pensador fundamental, para reconocer el compromiso y la vocación de quienes ejercen la docencia en instituciones educativas argentinas

17 de septiembre, día del

Pan con chicharrón: el caso de PR que conquistó a todo un país

¿Cuánto han ganado las marcas que se han plegado a la tendencia? ¿Cuánto han ganado los medios que se han sumado también? Los beneficios son evidentes

Pan con chicharrón: el caso

Presupuestando el 2026

El proyecto de ley de leyes para el año próximo muestra ser un contenido holístico de las creencias del propio oficialismo, no solo un marco para su programa económico, sino también un marco para su programa político y cimiento para su proyección

Presupuestando el 2026
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Constitución más igualitaria del

La Constitución más igualitaria del país

Usar o no usar el celular en el aula, ¿esa es la cuestión?

Imputaron a cuatro personas que secuestraron y golpearon brutalmente a un joven por unas baterías

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de tres menores en Córdoba

Ordenaron que el policía acusado de asesinar a su pareja en Bariloche se someta a una pericia clave

INFOBAE AMÉRICA
Alemania acusó a Rusia de

Alemania acusó a Rusia de emplear las incursiones con drones como parte de una estrategia para desestabilizar Europa

El principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann fue liberado tras cumplir una condena por abuso sexual

El régimen de Irán ejecutó a un hombre acusado de espiar para Israel

Infobae en Londres: Trump visita a Carlos III en Windsor para reafirmar su amistad con el monarca británico

Israel habilitó un corredor temporal para la salida de civiles desde Ciudad de Gaza en medio de su ofensiva terrestre

TELESHOW
Marcelo Tinelli llega al streaming:

Marcelo Tinelli llega al streaming: “Quiero recuperar el viejo espíritu de VideoMatch”

El adolescente de 16 años con leucemia que recibió el apoyo de Bizarrap en el programa de Guido Kaczka

Catherine Fulop sufrió una dura caída durante su aparición en el show de Erreway: “Hice un papelón”

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

Juli Poggio contó la angustia que siente por la salud de Thiago Medina: “Me acuesto y me levanto llorando”