Opinión

Auto propio o invertir el capital: qué conviene más para moverse en el día a día

Comparar el gasto mensual de viajar al trabajo puede cambiar la forma en que se administra el presupuesto y las finanzas

Damián Di Pace

Por Damián Di Pace

Guardar
Viajar diariamente desde casa al
Viajar diariamente desde casa al trabajo puede hacerse en auto propio, taxi o plataformas para traslado personalizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los costos de movilidad representan decisiones cotidianas que encierran un dilema más grande de lo aparente. Viajar diariamente desde casa al trabajo puede hacerse en auto propio, taxi o plataformas para traslado personalizado, pero detrás de cada elección aparecen números que sorprenden.

No solo se trata del gasto mensual para moverse, sino también del destino del capital que queda atado a un vehículo e inmovilizado, fuera del circuito financiero.

Para estructurar el análisis, se utiliza un caso concreto: una persona que recorre 22 kilómetros diarios, ida y vuelta al trabajo, durante veinte días hábiles al mes. La primera pregunta es: ¿cuánto cuesta ese trayecto bajo cada modalidad? Con un auto modelo 2025, el costo mensual estimado es de $762.262, incluyendo cochera, estacionamiento laboral, seguro, patente, nafta, lavadero, service programado y elementos de seguridad. Los gastos anuales están prorrateados en doce meses para lograr una comparación homogénea.

No solo se trata del gasto mensual para moverse, sino también del destino del capital que queda atado a un vehículo e inmovilizado, fuera del circuito financiero

Si en vez de usar auto se opta por taxis, dos viajes de once kilómetros por día totalizan un gasto mensual de $499.200. En el caso de uso de una plataforma digital, la cifra asciende a $580.000, considerando tarifas en hora pico.

El primer dato es contundente: mantener un auto resulta más caro que las alternativas de transporte por aplicaciones o taxi. Los números desmienten la idea habitual de que “el auto es más barato”.

De todos modos, es cierto que el auto tiene un valor apreciado por muchos usuarios. Ofrece disponibilidad permanente, sin depender de conductores o tiempos de espera, y la posibilidad de modificar rutas, realizar múltiples paradas, concretar viajes largos o salir a horarios poco habituales. También permite llegar a lugares donde las plataformas tienen baja cobertura.

El auto tiene un valor
El auto tiene un valor apreciado por muchos usuarios. Ofrece disponibilidad permanente, sin depender de conductores o tiempos de espera (Foto: Uber Argentina)

Tener un auto implica más que gastos mensuales: significa mantener inmovilizado un capital relevante. Si se decide vender el vehículo, con una valuación de $25 millones, surge la opción de colocar ese dinero en el sistema financiero. ¿Puede la renta de las inversiones cubrir el costo de movilidad?

Con un plazo fijo que paga una Tasa Nominal Anual (TNA) de 54% anual a 30 días, equivalente a una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 69,6% y una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de 4,5%, serían $1.125.000 mensuales de interés, más del doble del gasto en taxi. En una billetera virtual, con TNA de 37% (TEA de 44,3%, TEM de 3,1%), se obtendrían $775.238 cada mes, también por encima del costo estimado de transporte privado personalizado.

De este modo, tanto el plazo fijo como la billetera digital permiten financiar la movilidad sin utilizar el capital inicial en el corto plazo.

Tanto el plazo fijo como la billetera permiten financiar la movilidad sin utilizar el capital inicial en el corto plazo

El análisis puede profundizarse. Si en vez de retirar los intereses mensualmente se reinvierten durante un año, el capital crece gracias al interés compuesto. La movilidad, en este período, se financia con los ingresos corrientes, y desde el segundo año se podría vivir de los intereses acumulados.

En plazo fijo, los $25 millones se transforman en $42.397.035 tras doce meses, elevando los intereses mensuales a $1.907.866, monto que supera el salario promedio del trabajador registrado y cubre ampliamente los gastos de taxi o Uber. En la billetera virtual, pasado el primer año el capital llega a $36.065.514, generando intereses mensuales cercanos a $1.118.374 para el segundo año.

Las tasas pueden variar, la
Las tasas pueden variar, la inflación no siempre sigue las proyecciones y el escenario político agrega volatilidad, especialmente cerca de elecciones

Al considerar otros instrumentos, los bonos ajustados por CER ofrecen otra dinámica. Por ejemplo, con el TX25 (CER + 1,8%), y la inflación proyectada en 27,3% para el cierre de 2025, según el REM, el rendimiento estimado anual ronda 29,1%. Así, el capital asciende a $32.275.000 al año, y los intereses mensuales en el segundo año rondarían los $782.669. Esta cifra financia cómodamente el taxi y se aproxima a las tarifas de la competencia de otros transportes personalizados.

Capitalización de intereses

Estos cálculos son aproximados: las tasas pueden variar, la inflación no siempre sigue las proyecciones y el escenario político agrega volatilidad, especialmente cerca de elecciones. Aun así, el ejercicio ilustra cómo cambia el panorama al reinvertir los intereses en vez de retirarlos mes a mes.

Un aspecto importante es la falta de cobertura inflacionaria en plazos fijos y billeteras virtuales. Cuando los precios bajan, esta debilidad pierde peso. Si la inflación se acelera, el rendimiento real puede deteriorarse. Por el contrario, los bonos CER protegen ante la inflación, aunque asumen riesgo de crédito soberano y pueden tener menor liquidez ante una venta anticipada.

Mantener un auto propio es la opción más costosa tanto por el gasto mensual como por el capital inmovilizado

En definitiva, el análisis evidencia que mantener un auto propio es la opción más costosa tanto por el gasto mensual como por el capital inmovilizado. Taxi y uso de plataformas para la movilidad resultan alternativas más económicas y, si se vende el vehículo, las inversiones permiten cubrir con comodidad los gastos de movilidad. Los bonos indexados funcionan como cobertura ante la inflación y ofrecen rendimientos razonables, aunque más ajustados en un contexto de precios descendentes como sugiere el REM.

La decisión final dependerá de prioridades personales. Quienes valoran la disponibilidad y el control total sobre los tiempos seguirán eligiendo el auto, aun asumiendo un mayor costo pero con la tranquilidad de contar con movilidad propia.

Quienes valoran la disponibilidad y
Quienes valoran la disponibilidad y el control total sobre los tiempos seguirán eligiendo el auto, aun asumiendo un mayor costo pero con la tranquilidad de contar con movilidad propia (Visuales IA)

Quienes buscan eficiencia financiera pueden encontrar en el taxi y las inversiones una alternativa más atractiva. Y quienes prefieren esperar y reinvertir pueden aspirar a un segundo año más rentable gracias al interés compuesto, aunque siempre dentro de la incertidumbre habitual de la economía argentina.

Lo cierto es que no basta con calcular cuánto cuesta moverse cada mes. El desafío real está en comprender la relación entre ese gasto, el uso -o la inmovilización- del capital y las diferentes alternativas para poner el dinero a trabajar en vez de dejarlo estacionado.

En un país donde la movilidad financiera resulta tan trascendente como la física, comparar un auto con un taxi o un bono es parte de una decisión cotidiana que puede definir el bolsillo de cada argentino.

El autor es Analista económico y director de Focus Market

Temas Relacionados

OKmTaxi y autopersonalizadoPresupuesto familiarFinanzas personalesTasas y dólar hoyEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La minería de cobre puede ser la nueva soja argentina

El desarrollo de grandes proyectos cupríferos plantea desafíos inéditos para la infraestructura, los proveedores y la confianza social, con el potencial de transformar el perfil exportador nacional

La minería de cobre puede

Los dilemas de la Fed y sus ecos en América Latina

Las decisiones sobre tasas de interés en Estados Unidos impactan de lleno en los mercados regionales y abren desafíos y oportunidades para empresas y gobiernos latinoamericanos

Los dilemas de la Fed

Defensor del Niño: ¿una elección con la suficiente transparencia e imparcialidad?

Con frecuencia en el Congreso se elaboran leyes sobre temas de gran incidencia en la vida de todos los argentinos de cuyos alcances y consecuencias -a veces nefastas- nos enteramos cuando ya están promulgadas. No tendría que suceder lo mismo con el concurso para cubrir este cargo

Defensor del Niño: ¿una elección

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa que sostiene la economía familiar y cumple mejor con el crédito

Más de la mitad de usuarias del sistema financiero peruano son mujeres, motor de transformación y garantía de desarrollo para comunidades, familias y la economía local

Mujeres emprendedoras: la fuerza silenciosa

BIM: la metodología que está transformando el negocio de la construcción

Se trata de una decisión estratégica para aquellas empresas que quieran profesionalizar su operación, ganar precisión técnica y ofrecer un servicio más transparente, eficiente y competitivo

BIM: la metodología que está
ÚLTIMAS NOTICIAS
En una elección sindical clave,

En una elección sindical clave, Barrionuevo buscará prolongar su poder en Gastronómicos y resolver su feroz interna

Anularon el procesamiento de Gerardo Milman en una causa donde lo investigaron por contratar “espías fantasma”

La historia del camionero que transporta granos, trabaja en el campo y es campeón de automovilismo

En los últimos doce meses, viajaron más personas en avión que en micros de larga distancia dentro de la Argentina

Por qué la capacitación en primeros auxilios es decisiva ante el aumento de fenómenos climáticos extremos

INFOBAE AMÉRICA
La incertidumbre fiscal del gobierno

La incertidumbre fiscal del gobierno de Macron afectó la calificación de la deuda soberana de Francia, según Fitch

Cerca de 50 países miembros de la ONU expresaron su preocupación por las incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia

El Gobierno de Ecuador eliminó el subsidio al diésel y aseguró destinará los fondos a la asistencia social

Día Mundial de la sepsis: el 85% de los casos y muertes ocurre en América Latina, África y Asia

Los detalles desconocidos de la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol argentino en 1993

TELESHOW
Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que

Ramiro Bilbao, tiktoker: “Los que odian a un gay son gays reprimidos”

Luis Ventura responde a las críticas sobre los Martín Fierro de la televisión: “Los resultados son claros y transparentes”

Nicolás Behringer, de vivir en la calle a triunfar en La Voz: “No todos quieren que sus hijos se junten con el nene sin techo”

El emotivo momento en el que Juana Repetto le reveló a sus hijos que estaba embarazada: “Van a tener un hermanito”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana