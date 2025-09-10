Opinión

Streaming: “Un mes más, por favor”

La diversificación de contenidos se volvió una estrategia indispensable, poder brindar a los consumidores un ecosistema de entretenimiento integral, que ofrezca contenido para cada persona de la audiencia

Alejandro Espínola

Por Alejandro Espínola

Guardar
Pasada la pandemia, el universo
Pasada la pandemia, el universo Subscription Video on Demand (SVOD) se ha enfocado en encontrar la ecuación correcta de rentabilidad

Hace no tanto tiempo, a principios de los años 2000, cualquier consumidor de TV, no importa su edad, hubiera soñado con un servicio de streaming como los que abundan hoy. En esa época, en el hogar sólo existía la televisión por aire o por cable… y las películas de alquiler en VHS. Elegir qué ver y cuándo hacerlo sólo podía ocurrir en aquel lugar físico en donde el infinito no estaba a la vista por ningún lado.

En sólo unos pocos años, elegir qué ver implica casi únicamente lidiar con el infinito, hay más contenido del que es posible ver, más servicios de los que se pueden pagar.

Pasada la pandemia, el universo Subscription Video on Demand (SVOD) se ha enfocado en encontrar la ecuación correcta de rentabilidad y en ese camino las compañías empiezan a transitar un recorrido inevitable de búsqueda de identidad y relevancia sostenida.

Elegir qué ver implica casi únicamente lidiar con el infinito, hay más contenido del que es posible ver, más servicios de los que se pueden pagar

Relevancia sostenida.

En la narrativa del negocio de suscripciones moderno, la barrera de entrada baja porque no hay barreras de salida: “Cancela cuando quieras”. Eso pone como nunca antes el riesgo del negocio en el valor percibido del producto. Y el suscriptor revalida esa relevancia virtualmente todos los meses.

En este contexto, la diversificación de contenidos se volvió una estrategia indispensable, poder brindar a los consumidores un ecosistema de entretenimiento integral, que ofrezca contenido para cada persona de la audiencia. Es decir, brindará una propuesta más atractiva quien tenga una oferta de contenido amplia y variada que abarque series y películas familiares, de entretenimiento general, transmisiones en vivo de eventos deportivos o culturales y producciones locales.

Además de la calidad del contenido en sí mismo, “la novedad”, la “variedad” se vuelven críticas para crecer y eso vuelve crítica también la experiencia de producto y la sofisticación tecnológica detrás de lo que ve cada usuario individual. Personalizar efectivamente la experiencia es lo que nos permite lidiar con “el infinito” (¡buenas recomendaciones!) y la imposibilidad de hacerlo se vuelve muy rápidamente un impedimento para convencer a cualquier suscriptor de quedarse “un mes más”.

En el futuro veremos más esfuerzos por agregar varios tipos contenido; más inversión en tecnología enfocada tanto en experiencia de usuario

En América Latina, existen además otras particularidades estructurales, en términos de capacidad de pago, accesibilidad de medios de pago y efectividad de los mismos para un negocio de recurrencia, sensibilidad al precio.

En conclusión, en el futuro veremos más esfuerzos por agregar varios tipos contenido; más inversión en tecnología enfocada tanto en experiencia de usuario, personalización, fluidez y sencillez de uso como en la eficacia transaccional; flexibilidad comercial en términos de ofertas; y una búsqueda renovada de identidad.

El autor es VP Business Operations, Direct-to-Consumer de The Walt Disney Company Latin America

Temas Relacionados

StreamingPlataformas de contenidosContenidos audiovisualesEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La importancia de las universidades en el desarrollo del país

La reciente aprobación de la ley de financiamiento universitario por el Congreso busca garantizar recursos, mientras crece la tensión ante un posible veto presidencial y el ajuste fiscal

La importancia de las universidades

El 64% de los líderes no logra gestionar sus emociones: el costo oculto del liderazgo en automático

Un estudio revela que seis de cada diez líderes tienen dificultades para manejar la frustración y sus emociones. ¿La consecuencia? Decisiones erráticas, equipos desmotivados y un liderazgo en “piloto automático”

El 64% de los líderes

Harina disfrazada de hidrolizado: el riesgo que el Congreso ignora

Propuesta abre una rendija peligrosa que puede derivar en un desvío masivo de anchoveta hacia la harina ilegal, disfrazada de hidrolizado

Harina disfrazada de hidrolizado: el

Alimentos seguros, infancias seguras

¿Dónde estaban las instituciones encargadas de garantizar la inocuidad de los alimentos? ¿Cómo es posible que el Estado solo actúe después del escándalo mediático?

Alimentos seguros, infancias seguras

El estado de la adopción de la IA en los negocios: oportunidades, obstáculos y próximos pasos

Hay que mirar tanto las fuerzas que empujan a la IA como las barreras que frenan el impacto real en las organizaciones

El estado de la adopción
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué líneas de colectivos ampliaron

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

Convocaron a la audiencia preliminar del jury contra Julieta Makintach: cuándo y cómo será

Receta de torta de bizcochuelo de coco y vainilla, rápida y fácil

Cristina Kirchner recibió a Juan Manuel Urtubey tras 10 años de distanciamiento y respaldó su candidatura en Salta

Qué es Maldi-Bot, el sistema argentino de inteligencia artificial que ayuda a detectar bacterias

INFOBAE AMÉRICA
Científicos descrubrieron tres nuevas especies

Científicos descrubrieron tres nuevas especies de peces caracol en aguas profundas de California

Un adelanto del libro de Kamala Harris revela detalles inéditos sobre la campaña presidencial de 2024

“Cada día hay más mujeres peruanas haciendo empresa y generando millones de puestos de trabajo”

El día en que Hawái se queda sin sombras: el fenómeno solar que desconcierta a todos

“Sombras autoritarias”: cómo el Kremlin busca imponer su influencia en Centroamérica

TELESHOW
Ricardo Darín contó cómo se

Ricardo Darín contó cómo se enteró del embarazo del Chino y Úrsula Corberó

La felicidad de Florencia Bas y Clara Darín por el embarazo de Úrsula Corberó y el Chino: “Mis pichoncitos”

La sugerente respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi cuando reemplazó sus tatuajes por un lobo

Siguen los reconocimientos para Charly García: su último disco será distinguido por la Legislatura porteña

El momento más tierno de Isabel Macedo con sus hijas en el set de Margarita: entre juegos, disfraces y peluquería