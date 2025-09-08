Opinión

Kicillof, gran ganador de una elección sorprendente

El gobernador revalidó su audaz decisión de desdoblar la elección y capitalizó la victoria en su disputa interna con La Cámpora

Gonzalo Arias

Por Gonzalo Arias

Guardar
Axel Kicillof
Axel Kicillof

Una elección intermedia para la renovación de órganos legislativos que se encuentran entre los más opacos y menos gravitantes en la agenda de la opinión pública nacional (la legislatura bonaerense y los concejos deliberantes municipales) acabó teniendo una centralidad inusitada y casi imposible de imaginar hasta hace unos pocos meses atrás.

Milei lo hizo posible política, económica, discursiva y simbólicamente, y Kicillof lo capitalizó pese a la crisis generalizada de la oposición en general y del peronismo en particular. La batalla por la provincia acabó erigiéndose, principalmente por la propia impericia del presidente y sus armadores político-electorales, en una contienda inédita, por razones que combinaban factores históricos con variables coyunturales: no solo por tratarse del distrito más decisivo del país tanto por su participación en el padrón y su impacto en términos de la agenda política nacional, sino porque por primera vez en los últimos veinte años, la elección de medio término en la provincia iba desacoplada de la elección nacional.

Quedando suprimida la tradicional tracción o efecto arrastre de las candidaturas nacionales, como las de presidente o -en elecciones intermedias- de diputados y senadores nacionales, una contienda que se deslizaba naturalmente hacia una dinámica marcadamente local se convirtió en un plebiscito nacional y un hito de lo que el oficialismo nacional entendía como una marcha triunfal hacia las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Sin embargo, “pasaron cosas” y nada pareció marchar de acuerdo al plan original. Del triunfalismo inicial que agitaba un escenario que auguraba una “libertad que arrasa”, en los últimos días el oficialismo intentó moderar expectativas instalando el escenario de un “empate técnico” que oficiaba como una suerte de eufemismo para enmascarar una pretendida “derrota digna”.

Un giro discursivo que no era en absoluto casual. El oficialismo y, en particular el presidente, llegaba a esta instancia en su momento de mayor debilidad. Una situación que -pese a lo que sostiene el gobierno- no pareciera responder a la coyuntura, sino a un contexto que expone y evidencia la extrema fragilidad del proyecto libertario, tanto en el plano político como en lo económico.

No solo por el escándalo de una presunta trama de corrupción que impacta en la “línea de flotación” del Gobierno, por una ofensiva opositora en el Congreso que desnuda la impericia y los límites de la presunta intransigencia libertaria, o por las cada vez más evidentes y descarnadas internas en el oficialismo, sino también por los grandes interrogantes que se acumulan en lo que respecta al plan económico, y que amplifican la incertidumbre respecto a la sostenibilidad de este modelo.

La elección bonaerense, que podría haber pasado como una contienda parroquial y alejada de los intereses concretos de los argentinos, terminó convirtiéndose en gran medida por la impericia e improvisación libertaria, aunque también producto de la audacia del gobernador, en una compulsa en la que terminaron tallando esos factores políticos y económicos nacionales.

Del lado del oficialismo, aunque la más elemental disciplina estratégica aconsejara centrarse en octubre y relativizar la dimensión “nacional” de la elección bonaerense, Milei cifró altísimas expectativas para el pasado domingo, sucumbiendo a la tentación de convertir esta contienda anticipada en el acto simbólico de colocar “el último clavo en el ataúd del kirchnerismo”, un presunto “hito” que habría de remover los últimos obstáculos para avanzar hacia la tierra prometida.

Del lado del peronismo, aún favorecido por la peor crisis de la administración libertaria desde el fulgurante ascenso de Milei al poder, el gobernador Axel Kicillof revalidaba una decisión tan audaz como fuertemente criticada por La Cámpora y otros sectores que se referencian en el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador, al desdoblar el calendario electoral, no solo rompía con una tradición provincial de más de dos décadas, sino que exhibía su voluntad de disputarle el liderazgo a la ex mandataria y plebiscitar su proyecto político 2027.

Y, en ese plano, indudablemente resultó ser el gran ganador del domingo, aunque nada este dicho aún de cara a octubre y -mucho menos aún- con vistas a las presidenciales de 2027. Pero lo cierto es que el gobernador salió a todas luces fortalecido: no solo revalidó una decisión estrategia audaz, e insufló nuevos bríos para su proyecto presidencial y su voluntad de autonomía, sino que fue él quien acabó por materializar el deseo de Milei: si bien en política -como decía un recordado periodista rosarino- “no hay muertos sino desmayados”, el triunfo del gobernador no solo impacta en el Ejecutivo nacional sino en las filas de un kirchnerismo con una Cristina muy poco gravitante en la campaña y su línea interna -La Cámpora- que ni siquiera se arriesgó a jugar a fondo con una candidatura de Máximo Kirchner, ya no solo para este domingo sino incluso para las generales de octubre.

Kicillof se sentía más obligado a ganar esta contienda que la elección del 26 de octubre, sabiendo además que tradicionalmente la performance del peronismo en elecciones de medio término -aún gobernando en la Nación- no venía siendo positiva en los últimos 20 años. Allí es donde, más allá de los inocultables errores no forzados y daños autoinfligidos de los libertarios, la victoria de Kicillof asoma como un dato relevante de cara a una posible alternancia en 2027 y una prueba de fuego para el gobierno nacional de cara al segundo tramo del mandato presidencial.

Todas las especulaciones previas respecto a la importancia que tendría, en el marco de un presunto escenario de “empate técnico”, la batalla por las interpretaciones del resultado electoral y la disputa por el sentido de lo expresado en las urnas, quedaron sepultadas por la contundencia de los números.

Tal como se previa en los análisis previos, el nivel de participación fue un factor crucial. Si bien el 63% estuvo por debajo del promedio, no configuró una abrupta caída de la concurrencia a las urnas como la que reflejaron las elecciones en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Salta, o Jujuy, entre otros distritos que desdoblaron los comicios provinciales.

Así las cosas, al convertir una elección local en una batalla a “todo o nada” en un contexto donde las contingencias e incertidumbres tanto políticas como económicas arrecian, el Gobierno cayó en su propia trampa, con un resultado que condicionará el rumbo de la gestión, seguramente profundizando una incertidumbre que ya no podrá exorcizarse siquiera en octubre, y que desnuda problemas mucho más profundos que los que podían asignarse a un tan difuso como poco creíble “riesgo kuka”.

Temas Relacionados

Axel KicillofElecciones Buenos Aires 2025Cristina Kirchner

Últimas Noticias

Fatiga laboral: el riesgo silencioso y la oportunidad de una estrategia digital

Medir y digitalizar procesos permite prevenir la fatiga laboral y optimizar la seguridad, impulsando una cultura organizacional enfocada en salud, eficiencia e innovación tecnológica

Fatiga laboral: el riesgo silencioso

El santo que cargó con lo esencial

La figura de san Jacinto de Polonia inspira nuevas lecturas sobre cuerpo, espiritualidad y deporte como parte del patrimonio y la identidad en la Lima actual

El santo que cargó con

No ganó el kirchnerismo, perdió LLA

De aquí a octubre habrá que ver el Gobierno logra revertir un resultado electoral tan lacerante

No ganó el kirchnerismo, perdió

Después de la derrota en PBA: un llamado a la política

Cuando el corazón electoral de la Argentina decide darle la espalda a un Gobierno, lo que está en juego no es solo un número en el escrutinio, sino la legitimidad de un rumbo

Después de la derrota en

Una vez más, gana el kirchnerismo y tiemblan los mercados

El triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires despierta fuertes interrogantes sobre la sostenibilidad de la política económica: ¿estamos igual que en las PASO de 2019?

Una vez más, gana el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof le ganó la

Axel Kicillof le ganó la pulseada a Cristina Kirchner, afirma su liderazgo y consolida su candidatura presidencial

El Gobierno quedó en shock por el durísimo revés en Buenos Aires y Milei busca responsables en el ala política

La agenda oficial después de la derrota electoral: impacto en los mercados, cómo contener al dólar y nueva pulseada con los bancos

El Gobierno deberá actuar con rapidez para contener al dólar, que se dirige a testear el techo de la banda cambiaria

Dólar: qué poder de fuego tiene el Gobierno para afrontar una nueva semana de tensiones cambiarias

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la crisis eléctrica

Se agrava la crisis eléctrica en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a cinco provincias en el este de la isla

La verdad detrás de Muriel Spark: migraciones, espionaje y encuentros literarios

“Rashomon” cumple 75 años: la obra maestra de Kurosawa que cambió para siempre la visión sobre la realidad

Memorias de espionaje y vida estudiantil en la URSS de la guerra fría

La belleza de la semana: “Amor de madre”, de Antonio Muñoz Degrain

TELESHOW
De la sensualidad en la

De la sensualidad en la playa a la elegancia nocturna: Nicole Neumann lució sus looks en Miami

El relato de Lissa Vera sobre el duro momento que vivió en pleno auge de Bandana: “Me intentaron secuestrar”

Wanda Nara recordó su cita con un súper famoso y por qué lo rechazó: “El hombre más lindo de Argentina”

Cómo Wanda Nara descubrió la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez revisándole su teléfono: “El que busca, encuentra”

Lamine Yamal presentó la prueba de que su romance con Nicki Nicole sigue firme: “Enamorado”