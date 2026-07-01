La crisis de gobernanza en Bolivia bajo el mandato de Rodrigo Paz

El presidente de Bolvia, Rodrigo Paz (REUTERS)

Durante los últimos dos meses, el Gobierno boliviano centrista y proestadounidense de Rodrigo Paz Pereira ha estado sorteando un campo minado de descontento social, dilemas institucionales y fuerzas criminales y sus aliados que buscan desestabilizar su Gobierno. Es probable que sobreviva a la crisis actual, pero podría verse obligado a dimitir antes de que termine 2026 como consecuencia de la presión política y económica ejercida por quienes, de hecho, tienen sitiada la capital boliviana. En el futuro, al igual que en la crisis de mayo-junio de 2026 —que ahora se está disipando—, una espiral de violencia y otras dinámicas desestabilizadoras podrían empujar a Paz a la salida si intenta recurrir al ejército para responder a quienes se enfrentan a su Gobierno. Su dimisión podría tener graves implicaciones para la seguridad y la democracia entre los vecinos sudamericanos de Bolivia. Aunque el desenlace es fundamental para el éxito del enfoque de la Administración Trump en el hemisferio occidental, en general pasa desapercibido para la mayoría de los responsables de Washington.

Entre el 20 y el 30 de mayo de 2026, mientras se desarrollaba la crisis política y de seguridad, el autor se encontraba en Bolivia entrevistando a altos cargos políticos, empresariales y gubernamentales. Este informe recoge las reflexiones del autor sobre las condiciones, los dilemas y las dinámicas que se están desarrollando en el país, así como sobre lo que podrían deparar los próximos meses.

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Antecedentes

Paz y su Gobierno son un entramado de complejidad y contradicciones. Paz nació en España de madre española. Tanto su padre, Jaime Paz Zamora, como su abuelo, Víctor Paz Estenssoro, fueron presidentes de Bolivia. Su trayectoria política se enmarca en la “izquierda del caviar”, que combina el legado de su padre como fundador del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) de Bolivia con su propia y sólida formación académica y experiencia profesional en el sector financiero estadounidense. Esa orientación, junto con el grupo heterogéneo de personas que llevó al poder como ministros de su gabinete y círculo de asesores, desempeña un papel importante en la crisis actual y en las decisiones que está tomando.

Paz es un “presidente accidental” que llegó al poder como descendiente de una estirpe de presidentes. Sin embargo, también aportó una tradición contemplativa e intelectual que, en opinión de algunas de las personas consultadas para este estudio, le ha impedido tomar medidas decisivas a la hora de definir el rumbo de su nuevo Gobierno y gestionar la crisis actual.

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Tras veinte años de gobierno del partido populista de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS), una corrupción generalizada y una crisis económica que puso de manifiesto la profunda mala gestión del MAS, los votantes bolivianos estaban preparados para algo nuevo. Mientras tanto, las luchas internas entre el fundador del MAS y líder sindical de los cocaleros, Evo Morales; su sucesor, Luis Arce; y Andrónico Rodríguez, el joven líder cocalero que podría haber heredado el testigo del MAS, acabaron prácticamente con el partido en los meses previos a las elecciones de agosto de 2025.

El fundador del MAS y líder sindical de los cocaleros, Evo Morales (EP)

Aunque el MAS se retiró de facto de la escena política tras casi veinte años al frente del país, muchos miembros de las comunidades indígenas del Altiplano —principalmente de habla quechua y aimara— miraban con desconfianza a políticos de larga trayectoria y de orientación de derechas, como Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Esa desconfianza se agravó durante el gobierno de transición de Jeanine Áñez, entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, a quien los grupos indígenas y otros colectivos marginados del Altiplano consideraban que había ido demasiado lejos. Según esta opinión, Áñez intentó reorientar con demasiada rapidez las políticas de Bolivia y su alineación en materia de política exterior hacia una agenda de derechas tras la destitución en 2019 del presidente Morales, un cocalero populista de izquierdas.

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En las elecciones presidenciales de agosto de 2025, Paz, acompañado por su compañero de candidatura de la derecha tradicional, Sebastián Careaga, apenas obtenía apoyo en las encuestas hasta que Careaga abandonó la candidatura, lo que obligó a Paz a sustituirlo por Edmand Lara, un policía destituido conocido por su discurso contundente. Aunque las acusaciones penales previas contra Lara estaban bien fundamentadas según las personas consultadas para este estudio, el estilo machista de Lara y su contundente retórica anticorrupción conectaron bien con los votantes que buscaban una alternativa tanto al desacreditado MAS como a las élites tradicionales de la derecha. El estilo de Lara contrastaba con la postura centrista e inclusiva de Paz, aunque, curiosamente, la complementaba. Paz realizó una famosa campaña por el altiplano andino en moto, visitando innumerables comunidades pequeñas, en su mayoría aimaras, y prometiendo identificarse con ellas y respetarlas. La credibilidad del compromiso de Paz se vio reforzada por las credenciales de su padre, miembro del MIR de izquierdas. Su mensaje se amplificó aún más gracias a una innovadora campaña en redes sociales, que aprovechó aplicaciones como TikTok, muy utilizadas entre la población de las tierras altas. La innovadora campaña en redes sociales que impulsó a Paz a la cima fue, además —y esto es importante—, impulsada por su hija Catalina y su antiguo profesor argentino, Fernando Cerimedo.

La cuestión de quién o qué fue responsable de la inesperada victoria de Paz en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas de octubre de 2025 adquirió posteriormente una importancia desmesurada, y el presidente Paz atribuyó públicamente el mérito a la campaña de su hija en las redes sociales. Según las personas consultadas para este análisis, ella podría haber contribuido a la gran confianza que él depositaba en Cerimedo y a la considerable influencia que se consideraba que Cerimedo ejercía en su administración.

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Las demás influencias sobre el presidente Paz han sido, según se informa, una mezcla compleja y cambiante. Entre ellas se encuentra su hermano Jaime Paz Pereira, procedente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), quien, al parecer, ha ayudado al Gobierno a conseguir compromisos de líneas de crédito de la CAF y otras organizaciones. También se incluyen Mauricio Zamora, su pariente de Tarija; miembros de la vieja guardia del MIR vinculados a su padre, como el ministro del Interior, Marco “Tuco” Oviedo, y Óscar Eid Franco; el ex secretario presidencial Doria Medina; y el candidato a la vicepresidencia José Luis Lupo.

En lo que respecta al vicepresidente Lara, la relación se deterioró rápidamente, a raíz de las acusaciones de Lara de que el presidente no había proporcionado asientos adecuados para los miembros de su familia en la toma de posesión. Según muchas de las personas consultadas para este estudio, Lara, que consideraba decisivo su papel en la victoria, se fue amargando cada vez más con Paz por no recibir la influencia, el respeto y los cargos ministeriales que creía merecer tras el papel que había desempeñado en la victoria de Paz. Lara se convirtió cada vez más en un adversario político del presidente Paz, en lugar de formar parte del Gobierno.

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El camino hacia la crisis actual

Podría decirse que Paz heredó de sus predecesores las condiciones que han provocado la crisis actual. No obstante, las personas consultadas para este análisis consideran, en general, que está actuando con lentitud a la hora de aplicar nuevas políticas económicas y de seguridad que aborden estos retos y comuniquen la orientación de su Gobierno. Veinte años de falta de inversión en el sector del gas natural —la principal fuente de divisas del país— y otras políticas que desincentivaron la inversión bajo los gobiernos de Morales y Arce alimentaron el progresivo descenso de la producción y de la generación de dólares asociada a ella. Esta situación provocó problemas a los importadores, escasez de productos importados, inflación y malestar social, lo que no hizo sino agravar el problema.

En los primeros meses del Gobierno de Paz, los problemas que habían contribuido a la destitución del MAS y a su desaparición como partido político dieron lugar a una escalada de reivindicaciones que, dada la situación financiera y fiscal de Bolivia, resultaban casi imposibles de abordar para la nueva administración. Entre ellas figuraban las reivindicaciones de los docentes y otros sectores para obtener aumentos salariales que cubrieran la inflación, así como las demandas de subsidios al combustible debido a los drásticos aumentos en los precios de la gasolina, el gasóleo, el gasóleo de calefacción y el gas de cocina, provocados por la guerra en Irán. En particular, esto afectó al 80 % de los bolivianos que trabajan en el sector informal.

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Si bien el Gobierno de Paz tardó en poner en marcha nuevas políticas para abordar los problemas heredados de gobiernos anteriores, la crisis de unas exigencias imposibles de satisfacer se vio agravada por lo que se percibió como un alejamiento de la retórica electoral —que cortejaba a las comunidades marginadas— hacia una selección de ministros, políticas, acciones y un discurso que llevaron a las comunidades marginadas que le habían apoyado a sentirse excluidas e incluso traicionadas. Muchos de los que se sintieron desilusionados habían apoyado anteriormente al MAS, pero votaron por Paz y Lara al considerarlos la opción menos mala en comparación con los políticos más tradicionales de orientación derechista.

Para agravar esta creciente desilusión, Paz nombró un gabinete con una orientación relativamente tecnocrática, que incluía a políticos del Partido de la Unidad Nacional de Doria Medina. A diferencia de los gabinetes de Morales y Arce, el de Paz contaba con relativamente pocos rostros indígenas o representantes de sindicatos y movimientos sociales de izquierda. Simbólicamente, Paz se apartó de la práctica de Morales de consultar a los líderes sindicales indígenas, a los mineros y a otros miembros de la antigua coalición del MAS, y de invitarlos al palacio presidencial.

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Para agravar esta creciente desilusión, Paz nombró un gabinete con una orientación relativamente tecnocrática, que incluía a políticos del Partido de la Unidad Nacional de Doria Medina (ep)

Para agravar aún más el problema, algunas de las primeras leyes de Paz —como la Ley 157, relativa a la reclasificación de terrenos—, aunque lógicas desde el punto de vista económico, no se comunicaron adecuadamente, sobre todo a las comunidades indígenas marginadas en sus lenguas principales, como el quechua y el aimara. Además, podría decirse que los opositores de Paz en la izquierda, como Morales, aprovecharon sus vínculos más estrechos con estos grupos para presentar las políticas de Paz de la forma más negativa y amenazante posible. A juicio de esos grupos, Paz dedicó demasiado tiempo a ganarse el favor de las élites económicas de la llanura de la Media Luna, en lugar de a los colectivos que sustentaban su poder.

A medida que Paz perdía terreno entre los grupos marginados a los que en su día había sabido ganarse, también empezó a tener dificultades con su rival de derechas, Quiroga, y su partido Libre. Antes del ascenso de Paz, Quiroga lideraba las encuestas y albergaba ciertas esperanzas de que Paz se pusiera en contacto con él para formar un gobierno de coalición. Cuando, en cambio, Paz formó una alianza con el candidato que quedó en tercer lugar, Doria Medina, e incorporó a algunos de los colaboradores de este a su gabinete —entre ellos, Lupo como ministro de la Presidencia—, Quiroga y Libre pasaron a ser, de hecho, la oposición, aunque con un interés particular en evitar el regreso de Morales.

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El origen de la crisis actual

Un momento decisivo en la crisis actual se produjo cuando el Gobierno de Paz importó un lote de gasolina de mala calidad que dañó los motores de coches, camiones y motocicletas en todo el país. Aunque Paz tomó medidas, quienes sufrieron daños en sus vehículos consideraron que no fue lo suficientemente lejos ni en cuanto a la indemnización ni a la exigencia de responsabilidades a los culpables.

Esta respuesta también fue emblemática de un problema más amplio que se percibía en el Gobierno de Paz. El cuestionable contrato de gasolina lo había firmado el anterior Gobierno de izquierdas de Arce, pero el Gobierno de Paz no actuó con la suficiente rapidez para identificar y erradicar los contratos defectuosos de su predecesor socialista. Esa inacción se inscribía en una percepción más generalizada de que la Administración de Paz era lenta a la hora de actuar, tanto a la hora de impulsar y poner en práctica sus planes como de eliminar a las personas problemáticas vinculadas a Arce que pudieran estar entorpeciendo, saboteando o tergiversando su programa.

Más allá de las cuestiones de aplicación, al inicio de su mandato, Paz se mostró relativamente ineficaz a la hora de comunicar sus políticas, su razonamiento y su visión para el país ante el descontento. En abril de 2026, nombró portavoz presidencial a José Luis Gálvez Vera. Las declaraciones de Gálvez sobre la política gubernamental redujeron el énfasis en la responsabilidad exclusiva de Paz por las políticas que causaban descontento, pero no lograron superar de manera fundamental las percepciones negativas sobre Paz entre parte de la población.

Bloqueos de carreteras, desestabilización y el papel de Morales

A medida que esas decisiones políticas y de estilo agravaban el descontento por la crisis económica, una fuerza clave liderada por el expresidente populista de izquierdas Morales intentó derrocar al Gobierno de Paz. Como líder de la federación de cultivadores de coca del Chapare, su territorio natal, Morales ha sido durante mucho tiempo una figura dominante en el narcotráfico en Bolivia. La coca cultivada en el Chapare se transforma allí y en otros lugares en cocaína. A continuación, con la ayuda de grupos internacionales de narcotráfico como el Primer Comando Capital y el Comando Rojo de Brasil, la cocaína se introduce de contrabando hacia el este a través de Brasil, Argentina y Paraguay, y hacia el oeste a través de Perú y Chile, con destino principalmente a los mercados de Europa y Oceanía.

Haciendo uso de importantes recursos, algunos presuntamente vinculados al narcotráfico, Morales ha estado buscando una vía para volver al poder. Esa búsqueda cobró una urgencia mucho mayor cuando el Gobierno de Paz invitó a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) a volver al país, abriendo cautelosamente las puertas a la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, y comenzó a trabajar en la reforma de las instituciones de seguridad para controlar la producción ilícita de cocaína en Bolivia.

El intento de Morales de derrocar a Paz cobró especial urgencia cuando el presidente presentó cargos de pedofilia contra él por haber mantenido relaciones sexuales con una joven de 14 años, Gabriela Zapata, y haberla dejado embarazada. Morales no se presentó a la vista judicial para responder a los cargos y, desde entonces, permanece atrincherado en el Chapare, defendido por sus principales seguidores.

A medida que crecía el descontento en Bolivia, Morales ha desempeñado un papel protagonista clave a la hora de convertir las protestas por reivindicaciones legítimas en un proceso de desestabilización. La frustración por la mala calidad de la gasolina, los altos precios y una ley del Gobierno de Paz destinada a facilitar el crédito comercial para la adquisición de tierras llevó a los opositores a levantar bloqueos de carreteras, una forma de protesta tradicional, aunque económicamente perjudicial. Sin embargo, las personas consultadas en Bolivia para este análisis consideran que Morales desempeña un papel clave en la expansión, el mantenimiento y la radicalización de las protestas, motivado por el deseo de impedir que la policía lo detenga en el Chapare y, en última instancia, derrocar al Gobierno y recuperar el poder político. Como tal, Morales ha movilizado a miles de seguidores y ha financiado los bloqueos, ampliándolos y manteniéndolos en gran medida al alimentar y pagar a sus seguidores. A su vez, las organizaciones de control social vinculadas a la red de Morales habrían intimidado o multado a quienes, en los barrios, no apoyaban los bloqueos ni las protestas.

A medida que crecía el descontento en Bolivia, Morales ha desempeñado un papel protagonista clave a la hora de convertir las protestas por reivindicaciones legítimas en un proceso de desestabilización (EFE)

Podría decirse que el dinero de los cocaleros ha incrementado el número de personas que participan en los bloqueos y su acceso a instrumentos de violencia, como armas y dinamita, utilizados para hacer frente a la policía y crear la sensación de una insurrección armada. Esta dinámica ha reforzado la sensación de que cualquier intervención de las autoridades podría dar lugar a un derramamiento de sangre considerable, lo cual es, según numerosos líderes políticos y empresariales bolivianos de alto rango entrevistados por el autor de forma extraoficial para este proyecto, precisamente lo que los radicales buscan para facilitar la caída del Gobierno.

A finales de mayo de 2026, tras un mes de bloqueos, la policía informaba de más de 80 cortes puntuales en las vías de comunicación de seis de los nueve departamentos del país, la mayoría de ellos concentrados en La Paz, en el Altiplano. La geografía de la ciudad permitía que, con el cierre de un número relativamente reducido de carreteras, se cortara el suministro de alimentos, gasolina y otros productos básicos a la ciudad. En La Paz, los bloqueos provocaron graves problemas de hambre, la falta de oxígeno en los hospitales, la muerte de pacientes porque las ambulancias no podían llegar a los centros médicos y la escasez de combustible para el transporte, la cocina y la calefacción, entre otros problemas. En las tierras bajas del departamento de Santa Cruz, un número menor de bloqueos en zonas con concentraciones de seguidores de Morales, como en las carreteras cercanas a San Julián y Yapacani, amenazó con aislar la ciudad de las zonas productivas del este y de los mercados del oeste, aunque la carretera a Tarija, al sur, y la ruta hacia Brasil, al sureste, permanecieron sin obstáculos.

Los bloqueos, mientras estuvieron en vigor, plantearon un dilema extremadamente difícil para Paz, lo que aumentó el descontento con su liderazgo tanto en la derecha como en la izquierda. En lugar de buscar una confrontación temprana que pudiera agravar la violencia, ha optado por esperar a que los manifestantes se retiren y alcanzar acuerdos parciales con diferentes grupos. Por ejemplo, ha derogado la ley de reforma agraria, ha accedido a aumentar los salarios de los docentes y ha hecho ciertas concesiones a los mineros, aunque estos gestos solo han apaciguado a una parte de los grupos y, podría decirse, han envalentonado a otros. Los principales grupos de protesta radicalizados, como la Central de Trabajadores de Bolivia y la Federación Tupac Katari, se han mantenido en las calles, mostrando incluso ambigüedad en su intención de negociar con el Gobierno. Paz ha llegado incluso a solicitar la ayuda del presidente brasileño de izquierdas, Luiz Inácio Lula da Silva, debido a sus supuestos vínculos con Morales.

Vulnerabilidades de las fuerzas de seguridad

Los modestos intentos iniciales de Paz de utilizar a la policía para despejar las barricadas a principios de junio han salido mal. En parte, esto se debe a que el Gobierno no se enfrenta únicamente a manifestaciones espontáneas de protesta, sino a personas armadas, tácticas militares y violencia. Por ejemplo, un intento de abrir un «corredor humanitario» para permitir la entrada en La Paz de oxígeno médico y otros suministros vitales, liderado personalmente por el ministro de Obras Públicas y estrecho colaborador de Paz, Mauricio Zamora, sufrió una emboscada y se vio obligado a retirarse. En medio de la confusión, el ministro quedó separado de la caravana y, durante un tiempo, tuvo que eludir a los opositores que intentaban capturarlo y, posiblemente, matarlo. De hecho, en un incidente ocurrido en la misma zona años atrás, otro ministro había sido emboscado y asesinado por manifestantes. Además, durante la crisis actual, una columna de la policía boliviana que intentaba abrir la carretera de Santa Cruz a Cochabamba fue emboscada por opositores que lanzaban dinamita desde posiciones elevadas cuidadosamente seleccionadas, lo que volvió a obligar a la policía a retirarse.

Con el apoyo de las fuerzas aliadas en el Congreso, Paz derogó una ley de la época del MAS que restringía los despliegues militares en «estado de sitio», pero se ha mostrado reacio a declarar dicho estado y a desplegar al ejército para retirar las barricadas. Sin embargo, su vacilación no carece de fundamento. Durante anteriores despliegues militares contra manifestantes en 2003 y 2019, murieron civiles, y los líderes militares y políticos implicados en la acción acabaron encarcelados u obligados a exiliarse en el extranjero. Ese legado se mencionó en prácticamente todas las conversaciones que el autor mantuvo sobre la intervención militar.

Más allá de la responsabilidad de los líderes militares y políticos por tales acciones, el presidente tiene motivos para temer que la situación se salga de control en un despliegue a gran escala de las fuerzas de seguridad. Tanto la policía nacional como el ejército carecen del equipamiento adecuado para despliegues que les pongan en contacto con los manifestantes, como balas de goma, gas lacrimógeno y equipo de protección. Además, una parte significativa del personal, tanto del ejército como de la policía, procede de las mismas comunidades marginadas contra las que las fuerzas de seguridad podrían tener que actuar.

Muchos de los oficiales, tanto de la policía como del ejército, deben su carrera al Plan de Igualdad de Oportunidades, una iniciativa especial puesta en marcha por el Gobierno de Morales en 2008 para permitir que personas sin educación formal pudieran convertirse en oficiales. Muchos de ellos procedían del Chapare, el centro de la actual resistencia contra Paz. Hoy en día, muchos oficiales que obtuvieron su nombramiento y ascendieron en el escalafón gracias a este programa son ahora comandantes, tenientes coroneles o coroneles y ocupan importantes puestos de mando. Además, muchos militares han asistido a programas de adoctrinamiento ideológico en Cuba durante anteriores gobiernos del MAS o han participado en la «escuela antiimperialista» que el Gobierno cubano ayudó a Morales a crear en Bolivia. Así pues, aunque el personal de seguridad boliviano está compuesto por profesionales responsables, existe el riesgo de que surjan conflictos de lealtad que podrían llevar a algunos a negarse a actuar, a unirse a los manifestantes o a emprender acciones que agraven deliberadamente la situación con fines de sabotaje.

Muchos de los oficiales, tanto de la policía como del ejército, deben su carrera al Plan de Igualdad de Oportunidades, una iniciativa especial puesta en marcha por el Gobierno de Morales en 2008 para permitir que personas sin educación formal pudieran convertirse en oficiales (AP)

Presión sobre el Gobierno de Paz

Ante el sufrimiento cada vez mayor y las consecuencias económicas adversas, en Bolivia se ha ido acumulando —y sigue acumulándose— una creciente frustración por la falta de medidas decisivas por parte del Gobierno de Paz. Durante la estancia del autor en Santa Cruz, el comité cívico y la Unión Juvenil Cruceña (UJC) de la ciudad, ambos muy bien organizados, se mostraron frustrados con el Gobierno por no desmantelar los bloqueos, que causaban perjuicios económicos al departamento, y estaban a punto de desplazarse a San Julián para desmantelar el bloqueo por su cuenta. Anticipándose a la llegada de los cruceños, los líderes antigubernamentales enviaron a miles de sus seguidores al lugar, muchos de ellos, según se informa, bien armados. Solo la intervención de los líderes de la Iglesia católica y una decisión de última hora del Comité Pro-Santa Cruz —la organización dominante en el departamento que agrupa a organizaciones sociales, empresariales y comunitarias— de suspender temporalmente la acción impidieron lo que probablemente habría sido un enfrentamiento sangriento.

Muchos de los consultados para este estudio consideraban que Morales y sus partidarios buscaban deliberadamente provocar la violencia para impulsar su agenda de forzar un cambio político. La Constitución boliviana no prevé la destitución democrática de un presidente, salvo mediante un referéndum revocatorio en la segunda mitad de su mandato, que en el caso de Paz acaba de comenzar. Es posible que Morales y sus partidarios estén calculando que fomentar un nivel suficiente de violencia, parálisis política y perjuicio económico obligará a Paz a dimitir. Morales ya ha convocado, de forma inconstitucional, nuevas elecciones en un plazo de 90 días como solución a la crisis.

Según la Constitución boliviana, si Paz dimitiera, tal y como hizo el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, el poder pasaría al vicepresidente. Aunque muchos de los entrevistados para este análisis creen que Lara acogería con agrado la oportunidad de ser presidente, aunque solo fuera por un breve periodo, sostienen que el objetivo de Morales no es aupar a Lara a la presidencia, sino más bien forzar una secuencia de acontecimientos similar a la dimisión en 2003 del vicepresidente y presidente del Senado, lo que convertiría al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar, en presidente interino, pero le obligaría a convocar elecciones en un plazo de 90 días.

Varias personas consultadas para este estudio argumentaron además que algunos líderes políticos de la derecha podrían estar abiertos a tal escenario porque, aunque desconfían de cualquier caos político que pudiera llevar a Morales al poder, unas nuevas elecciones anticipadas podrían brindarles la oportunidad de hacerse con la presidencia. Para que el Gobierno de Paz evite tales escenarios sin recurrir a una arriesgada represión militar, los entrevistados por el autor mencionaron dos grupos de opciones interrelacionadas: (1) cooptar a la oposición «no morista» y (2) llevar a Morales ante la justicia por narcoterrorismo, presumiblemente extraditándolo a Estados Unidos o a otro país con una solicitud de extradición válida.

Aunque podría decirse que Morales y sus aliados cocaleros del Chapare son los principales financiadores y protagonistas de los bloqueos y las protestas, otros grupos de la oposición de izquierdas y sindicatos, incluso los más radicales, tienen un interés a largo plazo en la salida de Morales. Esto se debe a que su dominio les niega el liderazgo y la influencia dentro de la izquierda boliviana. Al mismo tiempo, los supuestos vínculos de Morales con el narcotráfico manchan y ponen en peligro legalmente a sus organizaciones por asociación. Sin embargo, la cooptación probablemente requeriría que Paz ampliara su acercamiento a los grupos de la oposición para atender sus demandas económicas y políticas, e incluso para incorporarlos al Gobierno de Paz mediante cargos en el Consejo de Ministros. No obstante, tal estrategia podría resultar contraproducente, ya que requiere dinero y poder político de los que Paz quizá no disponga. Probablemente también aumentaría la reacción en contra de Paz entre sus aliados de la derecha, reduciría aún más la coherencia y la eficacia de su Gobierno, perjudicaría su ya desastroso equilibrio fiscal y desalentaría la inversión y la financiación extranjeras, que tanto se necesitan.

Opciones estratégicas y el papel de EEUU

Según algunos de los entrevistados, calificar jurídicamente a la dirección (no a los miembros) de la federación de cocaleros de Morales como organización narcoterrorista, capturar a Morales y extraditarlo a Estados Unidos podría allanar el camino para una colaboración más fructífera entre Paz y los grupos de la oposición en torno a sus reivindicaciones legítimas. Podría decirse que la Policía Nacional de Bolivia carece del equipamiento necesario y se encuentra demasiado comprometida como para participar en una operación de este tipo. Aunque el ejército boliviano cuenta con varias unidades capacitadas que podrían emplearse, entre ellas los Diablos Rojos, los Diablos Verdes y los Diablos Azules, probablemente sería necesario el apoyo de Estados Unidos en forma de una operación coordinada autorizada por Paz. Cualquier cooperación de este tipo haría imprescindible identificar y abordar los casos de corrupción u otros problemas en las unidades implicadas en la operación, así como en los niveles superiores.

Si Estados Unidos fuera a desempeñar un papel en la captura de Morales, formalizar los cargos penales contra él y otros líderes cocaleros por sus presuntas actividades de narcoterrorismo le proporcionaría más competencias y herramientas para hacerlo, así como una mayor cobertura política para que el Gobierno de Paz pueda actuar. Antes de emprender cualquier acción, Estados Unidos debería considerar la posibilidad de designar a la dirección del sindicato cocalero como organización terrorista, tal y como hizo recientemente con el Primer Comando Capital y el Comando Rojo, complementando así su designación previa de más de 18 entidades en México, Colombia, Venezuela, Centroamérica y otros lugares. De este modo, se reforzarían los fundamentos jurídicos y las opciones para cualquier apoyo estadounidense a las medidas contra Morales u otros líderes narcotraficantes en el marco de la pertenencia de Bolivia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles y al Escudo de las Américas.

Podría decirse que la Policía Nacional de Bolivia carece del equipamiento necesario y se encuentra demasiado comprometida como para participar en una operación de este tipo (REUTERS)

Aunque algunos sugirieron que detener y extraditar a Morales y a otros líderes cocaleros acusados de narcoterrorismo podría resultar políticamente explosivo, la gran mayoría de los consultados para este análisis consideraba que, siempre que existiera una base jurídica sólida y unos cargos públicos claros, y que Morales no permaneciera en una cárcel boliviana, la situación en el país se calmaría. Sin embargo, tras una operación de este tipo, sería imprescindible que Paz entablara un diálogo significativo con la oposición indígena no cocalera y otros grupos que se sienten excluidos. Los entrevistados también señalaron que sería prudente que Estados Unidos complementara cualquier operación militar contra Morales con iniciativas que aportaran beneficios militares, económicos y sociales a Bolivia, en su calidad de socio comercial y de seguridad proestadounidense. Esto podría incluir inversiones facilitadas a través de la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de EE. UU. y el Banco de Exportación e Importación de EE. UU. en sectores como el litio, los materiales de tierras raras, el petróleo y las infraestructuras.

Como complemento al apoyo material, el papel constructivo de EE. UU. se vería reforzado por la presencia de un embajador en Bolivia confirmado por el Senado de EE. UU. Aunque Estados Unidos cuenta con un equipo diplomático altamente competente en el país, el simbolismo de un embajador confirmado con estrechos vínculos con el presidente Trump reforzaría, sin duda, la percepción de que la Casa Blanca está comprometida con el éxito y la supervivencia de un gobierno democrático y proestadounidense en Bolivia que tenga bajo control el narcoterrorismo y otras dinámicas delictivas.

Para Bolivia, Estados Unidos y la región, los riesgos de fracaso son considerables. La mayoría de los consultados para este estudio consideraban que Paz probablemente sobreviviría a la crisis actual, con o sin la ayuda de Estados Unidos, aunque podría quedar muy debilitado. La remisión de la crisis a finales de junio de 2026 pareció confirmar la veracidad de ese análisis. Sin embargo, los consultados se mostraron menos optimistas respecto a que Paz logre sobrevivir al año si no aborda el desafío fundamental que plantea Morales y las vulnerabilidades políticas en sus relaciones tanto con la derecha como con la izquierda, además de demostrar avances en cuestiones económicas clave y de otro tipo mediante un liderazgo decisivo y la comunicación adecuada.

El Gobierno proestadounidense de Paz forma parte de la iniciativa «Escudo de las Américas» del presidente Trump. Su caída y el regreso de Morales al poder supondrían, por tanto, un importante revés simbólico para la agenda del presidente Trump. El impacto de ese revés sería aún mayor, ya que Morales es un cocalero con vínculos bien establecidos con Cuba, Irán, China y Rusia. Su reinstauración supondría una derrota simbólica para los esfuerzos de la actual Administración estadounidense por contrarrestar la subversión regional de Cuba y su gobierno comunista, así como por reducir la influencia maligna de Irán, China, Rusia y otros países en la región.

La caída de Paz y el triunfo de Morales en Bolivia probablemente también tendrían repercusiones mucho más allá de las fronteras del país. Las redes criminales vinculadas a las exportaciones de cocaína boliviana ya se extienden por el oeste de Brasil, Paraguay y el norte de Argentina, entre otras cosas a través de vuelos de narcotraficantes y la presencia de representantes de la delincuencia de esos países. Un ejemplo evidente es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado recientemente, que vivía en Las Palmas, uno de los barrios más exclusivos de Santa Cruz. Una Bolivia que pase de ser un escenario conflictivo de actividades de narcotráfico a convertirse en un auténtico «narcoestado» y refugio de grupos criminales socavaría la gobernanza democrática, la prosperidad y la influencia de EEUU en la región, y abriría el país a una mayor influencia de China y otros actores malignos, como ya ha ocurrido en el pasado.

La buena noticia es que Bolivia cuenta con un presidente y unos dirigentes que conocen bien a Estados Unidos gracias a su experiencia profesional y diplomática previa, y que están dispuestos a colaborar con este país. El apoyo de Estados Unidos para ayudar al régimen de Paz a sobrevivir y prosperar proporcionaría un importante argumento que complementaría los aspectos positivos de lo que Estados Unidos ha logrado en Venezuela y de lo que ha comenzado a construir con su «Escudo de las Américas» y otras iniciativas. Para la Administración Trump, se trata de una oportunidad crucial para mostrar a otros países de la región y más allá la propuesta de valor que supone colaborar con Estados Unidos.

Una versión en inglés del artículo fue publicada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés)