Opinión

China en México: comercio desigual, fentanilo y espionaje

El régimen de Beijing es el principal y más poderoso actor extracontinental en el país azteca

Arturo McFields Yescas

Por Arturo McFields Yescas

Guardar
El presidente chino, Xi Jinping
El presidente chino, Xi Jinping (Suo Takekuma/Pool Foto via AP)

El Secretario de Estado Marco Rubio visita México esta semana. Los temas en la agenda incluyen la toma de acciones decisivas para desmantelar a los carteles, frenar el tráfico de fentanilo, la migración ilegal, reducir el déficit comercial y contrarrestar la presencia de actores malignos extracontinentales. Aunque no lo mencionan por nombre, China es el principal y más poderoso actor extracontinental en el país azteca.

China y el lavado de dinero en México

Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destaca que, entre 2020 y 2024, redes chinas de lavado de dinero se vieron involucradas en el manejo de 312 mil millones de dólares.

Las redes chinas de lavado de dinero son globales y omnipresentes. Andrea Gacki, Directora de la Oficina de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) lo dijo así: “Estas redes blanquean fondos para cárteles de la droga con sede en México y participan en otras importantes redes clandestinas de tráfico de dinero dentro de Estados Unidos y en todo el mundo”.

China y la conexión con el fentanilo

En julio pasado se reportó la fuga de Zhi Dong Zhang, un ciudadano chino presuntamente ligado al Cartel de Sinaloa y al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJN). El acusado se fugó extrañamente justo un día antes de la solicitud de extradición a Estados Unidos.

Zhi Dong Zhang fue detenido
Zhi Dong Zhang fue detenido el pasado mes de octubre de 2024. Foto: RS

Zhi, conocido como Brother Wang, no era un prófugo menor. De acuerdo a las autoridades mexicanas era un actor clave e intermediario en la distribución de químicos para la fabricación de fentanilo y metanfetaminas. Las investigaciones indican que el ciudadano chino realizaba operaciones en Estados Unidos, Latinoamérica, China y Japón.

China, tecnología y espionaje

La empresa de Telecomunicaciones Huawei, prohibida en Estados Unidos y en varios países de Europa por su presunta conexión con espionaje militar y el partido comunista, sigue operando en México. Esta y otras empresas tienen una fuerte presencia en sistemas de puertos, aeropuertos y otras infraestructuras críticas.

Estados Unidos ha mantenido una cruzada contra Huawei por considerar que existen riesgos de espionaje y disrupción. Como resultado Panamá ha reemplazado muchos de sus equipos de telecomunicaciones por tecnología estadounidense y recientemente el gobierno de España canceló un millonario contrato que involucraba a Huawei debido a que activó las alarmas en Washington y Bruselas.

La tecnología satelital

Otro tema que no contribuye a la relación saludable entre México y Estados Unidos es la cooperación espacial satelital con China. Recientemente se informó que la empresa CAS Space lanzó un cohete que puso en órbita los satélites construidos por una empresa mexicana denominada ThumbSat.

Para China el tema espacial no es solamente un tema de simbolismo y poder blando

La bandera china aparece en
La bandera china aparece en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

No. Este es un sector estratégico de seguridad y competencia militar con Estados Unidos. A pesar de que la nación comunista dice que todas sus operaciones son con fines pacíficos y tecnológicos, existe un esquema gubernamental que establece la fusión civil-militar. Toda su tecnología tiene un peligroso propósito dual.

Pekín vende mucho y compra poco a México

Entre enero y junio de este año México exportó 4,592 millones de dólares a China mientras el país asiático vendió 62,127 millones de dólares. Una situación desigual y desventajosa para México pero que también lesiona la relación comercial con su vecino del norte.

China no es amigo de México ni de nadie

La tiranía comunista usa a los países latinoamericanos como peones de su agenda geopolítica y confrontativa con Estados Unidos, mientras quiebra negocios locales e inunda los mercados con productos baratos y de mala calidad.

Ignorar o minimizar las amenazas del dragón asiático en México sería muy ingenuo y no tomar acciones al respecto sería un grave error.

El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK). Es exalumno del Seminario de Seguridad y Defensa del National Defense University y el curso de Liderazgo de Harvard.

Temas Relacionados

ChinaMexicocooperaciónEstados Unidos

Últimas Noticias

Industria argentina: ¿qué país queremos producir?

La industria no necesita discursos heroicos, sino políticas que trasciendan gobiernos y perduren en el tiempo

Industria argentina: ¿qué país queremos

El micelio como guía de un futuro sustentable

Las nuevas generaciones exploran alternativas para reducir la contaminación, destacando el potencial de los hongos en Argentina

El micelio como guía de

Queremos volver a hablar con personas

En medio de la revolución de la IA

Queremos volver a hablar con

¿Es real que después de los 35 años querer ser mamá se complica?

Una invitación a cuestionar la narrativa dominante y volver al cuerpo como aliado

¿Es real que después de

Para colmo, otra vez, el mal olor de la corrupción

La reiteración y normalización de hechos corruptos desgastan la capacidad de indignación social y facilitan la adaptación al abuso de poder

Para colmo, otra vez, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Orlando Bloom perdió 14 kilos

Orlando Bloom perdió 14 kilos para la película “The Cut”: cómo fue la rutina extrema que siguió con supervisión profesional

Violencia política: el hijo de un concejal de Fuerza Patria le fracturó la mandíbula a un vecino porque creyó que era un militante libertario

Conmoción en Tandil: un hombre armado con un cuchillo mató a una chica de 18 años e hirió a otro joven

Advierten que la abstención alta podría perjudicar al Gobierno en las elecciones bonaerenses del próximo domingo

Receta de budín de pan con leche condensada, rápida y fácil

INFOBAE AMÉRICA
El desesperado pedido de las

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

Una operación policial descubrió un negocio que generó 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal de Brasil

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

TELESHOW
El inesperado blooper de Marley

El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la televisión: cuándo planea volver y con qué programa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”