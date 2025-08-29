Opinión

Convergencia: cómo bancos, SGRs, el Mercado de Capitales y las fintech transforman el financiamiento pyme en Argentina

En la medida en que se consolide la estabilidad macro, este tipo de soluciones de modelos abiertos y competitivos, contribuirán al crecimiento de un sector fundamental para el desarrollo del país

Pablo Sanucci

Por Pablo Sanucci

Guardar
Empresas que antes quedaban fuera
Empresas que antes quedaban fuera del crédito bancario hoy encuentran alternativas en el mercado o a través de fintechs (REUTERS/Soe Zeya Tun/File Photo)

El mundo financiero atraviesa un momento de transformación. Lo que antes parecía una rivalidad entre bancos tradicionales y startups tecnológicas, hoy se convierte en una alianza estratégica. Este fenómeno, conocido como convergencia financiera, está revolucionando el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el verdadero motor de la economía argentina.

Las pymes representan más del 60% del empleo y cerca del 40% del producto bruto interno, pero su talón de Aquiles siempre fue el financiamiento. Costoso, escaso y burocrático, el crédito bancario nunca alcanzó para acompañar el crecimiento de este segmento. En ese escenario, la irrupción de las fintech y su progresiva integración con la banca, el Mercado de Capitales y las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) abre un horizonte de posibilidades inéditas.

De la competencia a la colaboración

Durante años, se instaló la idea de que las fintech venían a reemplazar a los bancos. Sin embargo, la realidad mostró otra dinámica: los bancos adoptaron la agilidad tecnológica de las fintech, y las fintech comenzaron a buscar la solidez y regulación que aporta la banca. El resultado es un ecosistema híbrido en el que los clientes —en este caso, las pymes— son los grandes beneficiados.

Las pymes representan más del 60% del empleo y cerca del 40% del producto bruto interno, pero su talón de Aquiles siempre fue el financiamiento

La convergencia significa que una misma empresa puede acceder a crédito bancario, avales de una SGR y financiamiento en el Mercado de Capitales desde un único canal digital. Lo importante ya no es quién otorga el crédito, sino que la pyme tenga múltiples opciones a su alcance, comparables y disponibles de manera inmediata.

Casos

En el sector de pagos, las billeteras digitales ofrecieron inicialmente opciones de pagos más simples que los sistemas bancarios tradicionales. Luego los bancos fueron desarrollando sus propias billeteras y finalmente más de 30 bancos (entre ellos Galicia, Nación, Santander y BBVA) se unieron para crear Modo, una app de pagos que funciona como una fintech, pero utiliza la infraestructura bancaria de las principales entidades del país.

En el terreno del financiamiento, surgen aplicaciones como Nera, enfocada en soluciones para el sector agropecuario cuyos accionistas con el banco Santander y el Grupo Financiero Galicia, sin embargo las ofertas de financiamiento no se limitan a estos dos bancos, sino que participan otras instituciones. Otro ejemplo, es el reciente lanzamiento de Finvoi, que funciona como un “marketplace financiero”.

El sector público también impulsa esta integración. El Legajo Único Financiero y Económico (LUFE), lanzado por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, centraliza la documentación de las empresas en una base digital consultable por más de 35 bancos y 39 SGRs. Menos trámites y más velocidad para quienes buscan crédito.

La convergencia trae beneficios claros:

  • Más inclusión financiera: empresas que antes quedaban fuera del crédito bancario hoy encuentran alternativas en el mercado o a través de fintechs.
  • Diversificación de fuentes: ya no se depende de una única ventanilla, sino de un ecosistema que ofrece préstamos, factoring, leasing o colocación de pagarés bursátiles.
  • Eficiencia digital: la documentación se carga una sola vez y se multiplican las ofertas.
  • Competencia positiva: al compartir el mismo canal, bancos y fintechs se ven obligados a mejorar sus condiciones.

El financiamiento al sector pyme se encuentra en niveles muy bajos comparado con los otros países de la región. No obstante, ha experimentado un crecimiento muy importante en el último año, comenzando a crecer el financiamiento de mediano plazo en los bancos, las líneas de leasing, el financiamiento con pagarés en dólares y con tasas variables en el Mercado de Capitales. En la medida en que se consolide la estabilidad macroeconómica, este tipo de soluciones en la que convergen distintos actores en modelos abiertos y competitivos, contribuirán sin duda al crecimiento de financiamiento pyme, fundamental para el desarrollo del país.

El autor es CEO & Founder de Finvoi

Temas Relacionados

FintechMercado de CapitalesPymesEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Tiempo de actuar en favor de las infancias

Se impone un llamado a la acción: invertir con sentido de urgencia y corresponsabilidad en la infancia

Tiempo de actuar en favor

Del insulto a los golpes: la irrefrenable dinámica de la violencia

La política está entrando en una escalada peligrosa que los dirigentes podrían frenar, si dejaran de agraviarse unos a otros

Del insulto a los golpes:

Reinventarse después de llegar a la meta: la paradoja del éxito

Muchas veces, la comodidad nos impide ver la necesidad y la importancia de desafiarnos a nosotros mismos y reinventarnos

Reinventarse después de llegar a

La política, extraviada y con un nosotros roto

Las distintas fuerzas no solo dejaron de enamorar, también dejaron de plantear un proyecto de país, de nación

La política, extraviada y con

Carteles de la droga como grupos terroristas

La declaración de Argentina, Ecuador y Paraguay con respecto al cartel de los Soles marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en América del Sur

Carteles de la droga como
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cirugías estéticas: cómo varían los

Cirugías estéticas: cómo varían los procedimientos y preferencias según la edad de los pacientes

El electrodoméstico que consume 4 veces más energía que un lavarropas nuevo y muchos argentinos conservan en sus casas

Un auto perdió el control, chocó contra una fila de motos estacionadas y terminó volcado

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

Discutió con su ex pareja en San Martín, la prendió fuego delante de su nuevo novio y la mujer murió horas después

INFOBAE AMÉRICA
China intenta ampliar su red

China intenta ampliar su red de seguridad social: muchos chinos están preocupados

Israel recuperó los cuerpos de otros dos rehenes del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

La Unión Europea volvió a criticar a Rusia tras nuevos ataques a Ucrania: “Putin se está burlando de cualquier esfuerzo de paz”

Israel alista la ofensiva final contra Hamas: declaró a la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra la región de Dnipro en Ucrania: al menos dos muertos

TELESHOW
“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones