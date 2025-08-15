Opinión

Sarampión en Argentina: cómo se explica su reaparición y qué respuestas se necesitan

Una enfermedad que en el país había sido eliminada en el año 2000, volvió a registrarse con 34 casos confirmados al 30 de junio

Lucía Bartolomeu
Federico Rolón
María Eugenia Chaparro

Por Lucía Bartolomeu,Federico RolónyMaría Eugenia Chaparro

Guardar
En el primer semestre de
En el primer semestre de 2025, se notificaron 7.132 casos y 13 muertes en la región, 29 veces más que en el mismo período de 2024

Este año vimos muchas noticias sobre el brote de sarampión en Argentina, pero pocas explicaciones sobre por qué ocurrió y qué respuestas son necesarias desde el Estado. Desde el CIIPS elaboramos un informe para aportar datos y análisis que ayuden a comprender el fenómeno.

El sarampión, una enfermedad que en Argentina había sido eliminada en el año 2000, volvió a registrarse con 34 casos confirmados al 30 de junio (última actualización en el Boletín Epidemiológico Nacional): 20 en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1 en San Luis.

Aunque al cierre de este artículo no se registraban casos con capacidad de contagio activo, esta situación pone en evidencia un problema estructural: la baja sostenida en las coberturas de vacunación.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasificó al sarampión como un evento de riesgo “Alto” para la Región de las Américas. En el primer semestre de 2025, se notificaron 7.132 casos y 13 muertes en la región, 29 veces más que en el mismo período de 2024, con Canadá, México y Estados Unidos concentrando la mayoría de los casos.

El sarampión se transmite por vía aérea y presenta uno de los índices de contagio más altos entre las enfermedades infecciosas: una persona infectada puede transmitirlo a entre 12 y 18 personas no inmunizadas.

Aunque suele ser autolimitado en personas sanas, puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, daño cerebral o sordera. En poblaciones con malnutrición y bajo acceso a la salud, la mortalidad puede alcanzar el 10 %. La única forma eficaz de prevención es la vacuna triple viral, incluida en el Calendario Nacional de Vacunación, que se aplica en dos dosis: a los 12 meses y a los 5 años.

En nuestro país, la cobertura de la primera dosis pasó del 86 % en 2019 al 81 % en 2023, mientras que la segunda dosis descendió del 76 % al 55 %, muy por debajo del 95 % recomendado por la OPS para garantizar inmunidad de rebaño. A nivel mundial, en 2023 la cobertura fue del 83% para la primera dosis y del 74% para la segunda, con 22 millones de niños sin vacunar.

Identificamos que este descenso responde a múltiples factores: la menor percepción del riesgo en la población, barreras geográficas y horarias para acceder a los vacunatorios, la falta de campañas masivas y sostenidas, el impacto de la pandemia en los servicios de salud y la circulación de discursos antivacunas amplificados en redes sociales.

En abril de 2025, el Ministerio de Salud implementó una campaña focalizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires para vacunar con doble viral a niños y niñas de entre 6 meses y 5 años, fuera del calendario regular. Esta medida es necesaria pero no suficiente. Entre las recomendaciones que figuran en nuestro informe están ampliar y descentralizar los horarios de atención, acercar la vacunación a escuelas, centros comunitarios y espacios públicos, realizar operativos puerta a puerta y desarrollar campañas masivas en medios y redes sociales con referentes diversos. También proponemos enviar recordatorios automáticos a las familias con esquemas incompletos y exigir de forma más estricta el esquema completo como requisito para el ingreso escolar.

La reaparición del sarampión es una señal del debilitamiento en la prevención. Afrontarlo requiere una estrategia de política pública sostenida y coordinada, que combine accesibilidad, comunicación efectiva y lucha contra la desinformación, para que enfermedades prevenibles no vuelvan a poner en riesgo la salud pública en Argentina.

Temas Relacionados

SarampiónVacunasSaludÚltimas noticiasBrote de sarampión

Últimas Noticias

Trabajar desde el ser: el verdadero diferencial en el mundo del negocio

Vivimos en una cultura que necesita redefinir qué entendemos por rendimiento. Más horas no garantizan mejores resultados, más presión no asegura innovación y más correos no significan más impacto

Trabajar desde el ser: el

El laberinto de la política con epicentro en Milei

De cara a las elecciones de medio término, el Presidente encuentra que debe superar su base del 30% del electorado, mientras un grupo de gobernadores busca hacerle frente. Las promesas hechas al FMI para después de los comicios

El laberinto de la política

La Asunción de la Virgen María: un signo de esperanza para un mundo que busca el cielo

La Iglesia lo celebra cada 15 de agosto, recordando su elevación al cielo en cuerpo y alma

La Asunción de la Virgen

Blockchain: la autopista que podría destrabar el crédito hipotecario argentino

La propuesta es digitalizar desde el boleto de compraventa hasta el último pago, encapsulando todo —contratos, datos y trazabilidad— en tokens auditables y respaldados jurídicamente

Blockchain: la autopista que podría

¿Estados gobernados con Inteligencia Artificial?

La inteligencia artificial en el sector público puede ser un acelerador formidable de valor social o un atajo hacia decisiones mediocres, burocracias automatizadas y confianza pública erosionada

¿Estados gobernados con Inteligencia Artificial?
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturaron a “El Mecánico”, el

Capturaron a “El Mecánico”, el líder de una banda criminal que hacía entraderas en Mar del Plata

Trabajar desde el ser: el verdadero diferencial en el mundo del negocio

El laberinto de la política con epicentro en Milei

Capturaron a dos hermanos en Florencio Varela que balearon a un policía durante una persecución

Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Taiwán incorporó

El Ejército de Taiwán incorporó dos nuevos drones de combate a su arsenal ante el aumento de las hostilidades de China

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”