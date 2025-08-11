Opinión

Qué es Aprender hoy: un debate necesario

La educación enfrenta desafíos inéditos por la irrupción tecnológica y la diversidad cultural en el siglo XXI

Carina Cabo

Por Carina Cabo

Guardar
Una educación centrada en el
Una educación centrada en el aprendizaje que pueda anticipar y responder a los nuevos modos de aprender (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los diversos escenarios en el siglo XXI plantean desafíos sin precedentes para el ámbito educativo. La irrupción de nuevas tecnologías, los cambios sociales acelerados y la creciente diversidad exigen que los sistemas educativos se transformen y adapten rápidamente a realidades complejas y en constante evolución. Este contexto obliga a repensar las prácticas pedagógicas y las formas de gestión educativa, incorporando nuevos modelos que respondan a las demandas de un mundo complejo y atravesado por la cultura digital.

En este sentido, es necesario replantearnos qué es APRENDER hoy. Para ello, se requiere analizar sobre las prácticas áulicas y los nuevos planteos en la construcción colectiva de alternativas pedagógicas innovadoras. A su vez, reflexionar sobre cómo estamos enseñando en pos de anticiparnos al futuro.

Una educación centrada en el aprendizaje que pueda anticipar y responder a los nuevos modos de aprender, formando ciudadanos para un futuro incierto y lleno de oportunidades, que aborde las pedagogías centradas en el estudiante, fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y la creatividad.

En este contexto de creciente complejidad cultural, es necesario tener en cuenta los escenarios de diversidad y culturas inclusivas para que las instituciones educativas puedan garantizar una educación accesible, que promueva la equidad y las trayectorias significativas, analizando cómo las tecnologías y las políticas pueden integrarse para asegurar una mayor inclusión.

Ahora bien, el mundo evoluciona constantemente, y la educación no es ajena al impacto de las tecnologías emergentes. Es por ello que también es necesario debatir acerca de los desafíos y oportunidades de la transformación digital en la enseñanza, con énfasis en la construcción del conocimiento, los entornos virtuales, la innovación pedagógica y la calidad educativa en la era digital, qué cambios tecnológicos y digitales y qué tendencias emergentes están en juego.

Pero nada de esto será posible si la gestión y la política educativa no son flexibles en estos tiempos de cambio e incertidumbre. Para ello se deben gestionar recursos y desarrollar líneas de acción que respondan de manera dinámica a los desafíos de la educación contemporánea, desde la planificación estratégica hasta el liderazgo institucional.

Algunos temas urgentes de abordar deberían ser los 3 ABP: preguntas, problemas y proyectos, educar para el asombro, el uso de la IA en la escuela, sin olvidar algunas cuestiones que abren al debate, tales como: ¿por qué es necesario aprender conocimientos poderosos?, como se pregunta Tenti Fanfani o “¿y ahora qué vamos a hacer?”, como intenta responder Silvia Duschatzky desde una pedagogía de las tentativas.

Necesitamos buscar espacios de reflexión para la construcción colectiva de instancias pedagógicas innovadoras que analicen el presente y se anticipen al futuro. El debate es entre todos los que conformamos las instituciones educativas.

Temas Relacionados

EducaciónInnovación pedagógicaInstituciones educativasTenti FanfaniSilvia DuschatzkyIASiglo XXICultura digitalArgentinaAmérica Latina

Últimas Noticias

¡Cuidado, se vienen los gramscianos! (se vienen…)

El mileismo adopta tácticas gramscianas para moldear el sentido común y la agenda política en Argentina

¡Cuidado, se vienen los gramscianos!

80 años de Hiroshima y Nagasaki

Un herida abierta en la conciencia humana

80 años de Hiroshima y

Protagonistas del Cambio 2025: Diez historias que nos inspiran a transformar el país

Diez jóvenes líderes transforman el Perú con proyectos sociales innovadores, promoviendo inclusión, sostenibilidad y educación. Su ejemplo inspira esperanza y demuestra el poder del cambio colectivo

Protagonistas del Cambio 2025: Diez

Ni con San Cayetano se puede ocultar la licuación del poder sindical

La movilización del 7 de agosto expuso la pérdida de identidad en el movimiento gremial y el debilitamiento de su antigua función como contrapoder

Ni con San Cayetano se

Hacia la desarticulación del tráfico de autopartes

Una nueva normativa sancionada esta semana modificó de manera integral el régimen de los desarmaderos legales y la comercialización de autopartes usadas, lo que reducirá la inseguridad y brindará reglas claras para un mejor funcionamiento del sistema asegurador y la economía en Argentina

Hacia la desarticulación del tráfico
ÚLTIMAS NOTICIAS
15 beneficios de la manzanilla

15 beneficios de la manzanilla para la salud

Fatal accidente cerca de Bahía Blanca: dos personas murieron y otras dos sufrieron heridas de gravedad

Cómo es Azul, el partido bonaerense rodeado de sierras con arroyos y lagunas

Buscan intensamente a una adolescente de 15 años desaparecida en La Plata

Detuvieron a un hombre que intentó abusar de una adolescente de 14 años en Chaco

INFOBAE AMÉRICA
Encuestas en Bolivia anticipan un

Encuestas en Bolivia anticipan un balotaje entre Doria Medina y Quiroga en un escenario marcado por indecisos y votos nulos

El día que Elvis Presley le regaló una pistola a Nixon y pidió ser agente encubierto

La historia real detrás de “Té para tres”, la canción más íntima de Gustavo Cerati

Qué es el síndrome de Fortunata: la dependencia emocional hacia hombres casados

El antes y después de Gaza: imágenes aéreas revelan la magnitud de la devastación tras meses de bombardeos

TELESHOW
La nueva Flor Peña: “Ya

La nueva Flor Peña: “Ya no necesito desnudarme para sentir que valgo”

La escandalosa pelea de La Gata Noelia con Emma Vich de Gran Hermano, en medio de acusaciones de robo: “Me arruinaste”

Ángel de Brito apuntó contra María Fernanda Callejón: “Lo que es trabajar con gente inestable”

Soledad se emocionó con dos participantes de La Voz Argentina que cantaron un clásico del folclore: “Me quedo con los dos”

El asalto al auto de Homero Pettinato y su insólita reacción: “¡Aprendé a robar, amigo!"