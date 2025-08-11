Consumismo sin freno: el costo de moda desechable y las plataformas chinas

Un pop-up store de la china Shein en Paris (REUTERS/Johanna Geron/File Photo)

Una prenda “fast fashion” cuesta menos que una hamburguesa, dura menos que un idilio de verano y se desecha literalmente más rápido que un mensaje de WhatsApp, leído sin respuesta.

Bienvenidos al universo del fast fashion, la nueva versión textil del Usar-Tirar-Volver a comprar.

Pero atención que no estoy hablando solamente de ropa. Quiero llamar la atención sobre lo que observo como un nuevo modelo cultural, una adicción emocional decantada en consumismo desenfrenado, coprotagonista indiscutible en la conformación del reparto para un exitoso documental sobre nuestra crisis ambiental.

El Fast Fashion, no solo, apenas si viste nuestros cuerpos, también desnuda grandes contradicciones de nuestra

Abundan los estudios neurocientíficos sobre la conducta humana, y en especial los vinculados al distrés, que los humanos compramos por ansiedad (compra compulsiva), descartamos por aburrimiento (muchas veces incluso sin haber usado), y confundimos ahorrar con la falacia del consumir más barato. Obviamente, nuestra ceguera cognitiva tampoco nos permite ver que el verdadero costo lo pagamos todos.

Ya que hablamos de “moda” para muestra basta un “botón”.

Comprar por comprar, y si es muy barato, mucho mejor, está comenzando a reemplazar en muchos casos al sillón del psicoanálisis.

En algún punto la compra compulsiva se ha transformado en una suerte de “Placerdil 900 mgs”, una gragea de placer instantáneo, con un efecto residual que solo alcanza hasta la aparición en pantalla del próximo martketplace.

Y sabido es que la “industria” hace rato que reemplazó los “estudios de mercado” por el “análisis profundo del impacto de una compra de oportunidad, en la mente del consumidor”. Cada “novedad” de fast fashion que lanzan Shein o Temu genera un shot de dopamina cerebral.

Pero como toda droga emocional, el efecto es efímero: "Vestimos con alegría lo que compramos con ansiedad y tiramos con culpa".

El punto no es solo lo que compramos, sino ¿para qué lo hacemos?

Estrés: compras como anestesia emocional.

Influencers: deseo aspiracional instantáneo.

Descuentos: excusas para llenar el carrito.

La “ecuación invisible” de la moda express: satisfacción fugaz + acumulación vacía = insatisfacción crónica. Es un círculo vicioso destinado a perpetuarse, si no logramos tomar consciencia de este interminable carrusel emocional.

Contaminación textil: el desastre ambiental más silenciado

Pocas industrias contaminan al planeta, tanto como la textil. Pero como lo hacen lejos de nuestros ojos... también está lejos de nuestras prioridades.

Datos duros que invitan a reflexionar:

Se producen más de 100.000 millones de prendas al año .

El 85% termina en vertederos o incinerada .

Se utilizan 93 mil millones de litros de agua anuales , más que la industria alimentaria en muchos países.

El 35% de los micro plásticos en los océanos proviene de ropa sintética lavada en casa. Y por si esta data fuera poco, muchas prendas se desechan sin haberse usado nunca.

Condiciones laborales: el precio oculto de cada compra “fastfashiana” que realizamos

Detrás de cada prenda barata hay una historia que no aparece en la etiqueta:

Menores cosiendo a oscuras en Bangladesh.

Personas esclavizadas en talleres textiles clandestinos en India, Etiopía o China.

Jornadas de 14 horas por menos de 2 dólares diarios.

Axioma indiscutible: una remera de $4,99 no se logra sin que alguien, en alguna parte del mundo, esté siendo explotado.

Obsolescencia emocional programada: una “neurorealidad” lamentable

Las marcas enfocadas en el fenómeno del fast fashion, no solo utilizan algoritmos para la programación de la producción y la logística, también los usan para “programar nuestras conductas”.

Su lógica es brutalmente eficaz:

Nuevas colecciones todos los días: lo que compraste ayer ya es “viejo”.

Microtendencias: nunca alcanzarás el estándar de “a la moda”.

Influencers vestidas distintas en cada reel: presión visual constante.

Es el síndrome del “nunca es suficiente”. Gorditos de “dopamina” y flaquitos de “completud”.

Apelando a “Ripley”: “Believe it or not” (créase o no), usamos solo el 20% de nuestro guardarropa

Conforme a las conclusiones de múltiples estudios internacionales:

Solo usamos en promedio 1 de cada 5 prendas que tenemos .

El resto queda olvidado, repetido o “ya no me representa”.

Un consumidor promedio desecha entre 11 y 37 kilos de ropa por año.

Y como si fuera poco, el reciclaje textil es mínimo: menos del 1% del material se reutiliza para crear nueva ropa.

¿Hacia un nuevo modelo de consumo consciente?

El movimiento slow fashion (moda consciente con intención), el upcycling (materiales reciclados en productos nuevos), las ferias de intercambio y el alquiler de ropa comienzan a ganar terreno. Ya están apareciendo en las Redes Sociales unos cuantos influencers con espíritu de sostenibilidad ambiental, que invitan a:

Comprar menos y mejor.

Reutilizar.

Reparar.

Intercambiar.

Conectar emocionalmente con lo que vestimos.

Una suerte de “Romantivencia”, neologismo que representa un 50% de romanticismo y un 50 % de supervivencia.

Conclusión: el verdadero precio no está en la etiqueta

La ropa barata sale cara. Pero el precio no lo pagamos al comprarla, sino como sociedad y como planeta.

Cada prenda exprés que compramos es un voto más a favor del descarte.

Cada compra impulsiva, por más dopamina que nos genere, refuerza la lógica de la explotación.

Cada camiseta sin usar es un síntoma de nuestro gran vacío emocional, disfrazado de placer instantáneo.

Si le damos tan solo “media vueltita de tuerca al tema” podremos evaluar que vestirnos no debería ser un acto de anestesia emocional, sino una elección de conciencia estética y ética.