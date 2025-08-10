Opinión

Patria vs. intereses privados

Sólo el resultado electoral dejará al desnudo si la soberbia enfermiza de la mediocridad gobernante vino para instalarse durante un tiempo o es un virus que pronto terminará por desaparecer

Julio Bárbaro

Por Julio Bárbaro

Guardar
Javier Milei
Javier Milei

Hay patria cuando los intereses colectivos se imponen sobre las parcialidades. Alfonsín representó el último intento de ese ejercicio político: recuperar el poder para la propuesta y sacarlo de las manos de los intereses. Menem, por su parte, va a ceder el poder y la responsabilidad a los sectores privados entregándoles las empresas del Estado como premio-prebenda para constituir la nueva oligarquía improductiva parasitaria que construye un Estado desde los restos de lo que se había forjado entre todos. Y el Kirchnerismo concibió un proyecto para los sobrevivientes de la dictadura, para la reivindicación de una vanguardia iluminada “guiando” al pueblo, destinado, además, a la burocracia construida en torno de esta supuesta ideología que relegaba las necesidades colectivas.

Entre otros componentes de peso, esta situación nos arrastró a un presente en el que las ideas han sido absolutamente derrotadas por los intereses al servicio de los cuales los partidos se disuelven. La responsabilidad del poder queda, de este modo, en manos de los gobernadores, más allá de si estos tienen plena conciencia de la totalidad de la sociedad o sólo lo hacen desde los límites de sus regiones.

Con Milei, se instala la sociedad del egoísmo y la crueldad, aquella donde los triunfadores económicos, en su gran mayoría improductivos, imponen sus normas para no hacerse cargo de los daños sociales que generan sus estructuras. No niego que las burocracias estatales fueron tan egoístas e improductivas como para gestar el espacio de justificación de la vigencia de esos intereses al margen de las restricciones del Estado, espacio que defendía al conjunto.

En una sociedad donde la renta del capital es más importante que la de la producción, lo único que se puede generar es miseria e irresponsabilidad social. Todo el debate se da en torno a cuánto tiempo necesitan los humildes, los trabajadores, los dependientes, los que ya no pueden pagar un alquiler y viven y duermen en la calle, para asumir que esta estructura política de Milei, aunque les duela, es todavía más dañina que la del kirchnerismo. Claro que la vigencia de ese resto del pasado sigue siendo un motivador esencial para la estabilidad de la atrocidad presente. Mauricio Macri, los radicales “peluca” y Patricia Bullrich y sus ambiciones, son una expresión clara de que la sobrevivencia de las castas está por encima del pensamiento del cual se hayan disfrazado en algunos de los momentos de su errático devenir político.

Reitero que Raúl Alfonsín fue el último en intentar la recuperación del interés colectivo y el poder de la política y sobreponerlos a la atrocidad de los poderes económicos gestados por la degradación de Martínez de Hoz. En cuanto a nuestro presente y a la evolución del peronismo, no sabemos todavía si la incidencia kirchnerista le impedirá a Kicillof sobrevivir como una opción distinta en la provincia o si serán los gobernadores de signos diversos los responsables de una nueva opción política futura. Por su parte, el PRO hubiera podido asumir una derrota digna en Capital y esa decisión hubiese sido, como manifestación simbólica, un acto mucho más responsable que la sumisión al capricho de una modernidad enfermiza que sólo impone el acatamiento irrestricto como forma de alianza en la que Macri ocupa, desde todo punto de vista –nombre, colores, lugares en las listas- el penoso lugar del perdedor que no quiere desaparecer del todo de la escena. En rigor, en la política argentina la rebeldía se va achicando y cuesta que aparezca una nueva estructura de pensamiento.

Eso que llamamos el campo popular, el espacio de la verdadera política, representado por grandes pensadores desde Rodolfo Kusch a Raúl Scalabrini Ortiz pasando por Ernesto Jauretche y tantos otros, carece hoy de intelectuales que lo representen y de ejemplos de vida suficientes como para recuperar su vitalidad.

Señalemos, sin embargo, el resonante triunfo de la oposición y diversos aliados ocasionales en la Cámara de Diputados enfrentando la vigencia de las ominosas pretensiones de Milei y sus legisladores -de pocas luces y mucha petulancia- respecto del Garrahan y de la emergencia sanitaria a niños y a discapacitados, del financiamiento de las universidades, del incremento de jubilaciones y pensiones y varios decretos. Pero, será el proceso electoral el que marque el punto de inflexión de esta decadencia en la que los intereses privados se imponen por sobre los colectivos o el resurgimiento de una voluntad patriótica que hace demasiado tiempo está ausente de nuestra realidad como nación soberana. El resultado electoral dejará al desnudo si la soberbia enfermiza de la mediocridad gobernante vino para instalarse durante un tiempo o es un virus que pronto terminará por desaparecer.

Temas Relacionados

Javier MileiPatriaElecciones 2025

Últimas Noticias

El primer waiver de Milei

El avance de las negociaciones con el FMI y las tensiones cambiarias condicionan las decisiones económicas mientras el Gobierno calibra su margen de acción antes de las elecciones

El primer waiver de Milei

La economía esperando las elecciones

La actividad agregada atraviesa un período de transición donde la cautela domina inversiones, decisiones empresariales y expectativas hasta el desenlace de los comicios de medio término

La economía esperando las elecciones

Las dudas en el horizonte de eventos

Ante la desaceleración registrada tras el rebote económico, nuevos interrogantes emergen en torno al rol de las reformas, el devenir del programa oficial y la sostenibilidad de la reducción del índice de riesgo país

Las dudas en el horizonte

Lo que queda del PRO

¿Qué llevó a Macri a una rendición que aparece como incondicional? ¿Fue la convicción de una profunda fe libertaria o la aceptación de que los números no alcanzan y que un paso al costado ayuda a preservar algo de la marca?

Lo que queda del PRO

Milei, Sun Tzu y el arte del engaño

El Presidente dobló la apuesta después de la derrota legislativa y le declaró la guerra a la oposición en el Congreso. El paralelismo con el estratega militar chino. El denominado “grupo de los dos tercios” suma adeptos. Mientras, el kirchnerismo afila el cuchillo rumbo a septiembre

Milei, Sun Tzu y el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un prófugo en

Detuvieron a un prófugo en una cita con su novia: lo habían condenado por tentativa de homicidio

La NASA más cerca de Júpiter: ya probó en Marte una nave que buscará océanos ocultos en una luna del planeta helado

En los últimos 100 meses, los salarios de los trabajadores formales cayeron 19,7%

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

Cuál es el nuevo bono que prefieren los inversores con el dólar cerca del techo de la banda

INFOBAE AMÉRICA
El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará este domingo una reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

Chile autorizó la reanudación parcial de las operaciones en la mina El Teniente tras derrumbe que dejó 6 muertos

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre entre Trump y Putin

El subsecretario de Estado de EEUU insinuó que el juez brasileño Alexandre de Moraes busca “destruir” la relación entre ambos países

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

TELESHOW
Germán Tripel y Santiago Otero

Germán Tripel y Santiago Otero Ramos vuelven al teatro con Gutenberg: El Musical: “Es un juego absurdo e irreverente”

Del legado familiar a la superación: Andrea Politti y el arte de construir una carrera entre risas, desafíos y pasiones

Lo mejor de Lollapalooza Chicago: las figuras internacionales que podrían presentarse en la edición argentina

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift