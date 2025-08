Más allá de la jubilación: radiografía del talento senior activo

Una jubilada camina en un supermercado en Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcaria)

Cada vez más profesionales mayores de 60 años siguen trabajando después del retiro legal. ¿Necesidad o elección? En un sistema previsional tensionado y un mercado en transformación, el talento senior emerge como un activo estratégico subestimado.

En Argentina, las jubilaciones ya no alcanzan, y no solo por los montos. El sistema está tensionado por una combinación de factores estructurales: una baja tasa de natalidad que reduce la cantidad de aportantes, una población que vive cada vez más años, altísimos niveles de informalidad laboral y moratorias que incorporan al sistema a personas sin aportes. Las cuentas no cierran.

En este escenario, muchos mayores de 60 no se retiran. O, al menos, no del todo. Algunos deciden continuar activos por necesidad económica, sí. Pero otros, y cada vez más, eligen seguir activos aportando valor desde nuevos formatos, más flexibles, autónomos y significativos. Al vivir más años, muchas personas no se imaginan inactivos durante veinte o treinta años. Cada vez más personas me han dicho que se imaginan mantenerse activos hasta los 80.

Por eso, en Bäcker & Partners decidimos ponerle datos a esta tendencia. Encuestamos a 262 personas, en su mayoría entre 41 y 60 años y un 58% de mujeres y 42% de hombres, para entender qué piensan, qué buscan y qué oportunidades se abren para que las organizaciones puedan capitalizar esta experiencia acumulada.

Más años, más ganas de aportar. El 93% de los profesionales activos planea seguir trabajando después de la edad jubilatoria. No buscarán empleo en relación de dependencia, prefieren proyectos, consultorías o roles temporales. ¿Por qué? Porque quieren mantenerse mental y físicamente activos, compartir su experiencia y sentirse valorados. Pero sienten que tendrán la necesidad de hacerlo bajo un esquema de flexibilidad horaria.

Retiro sí, pero con condiciones. Solo cinco personas, de las 262 encuestadas, manifestaron querer retirarse del todo. Y aun entre ellas, la mitad reconsideraría su decisión si existieran roles de mentoría, contribuciones puntuales o esquemas 100% remotos. Es decir: no es un adiós definitivo, es una pausa con opciones.

Reinventarse a los 60 (o más). Entre quienes ya están jubilados, el 80% sigue trabajando, y no solo en lo que hacían antes. Seis de cada diez cambiaron de rubro, lanzaron un emprendimiento o comenzaron buscaron roles de docencia. Flexibilidad, propósito y reconocimiento son sus condiciones no negociables.

No es solo por plata. Sí, el 91% de quienes ya no trabajan admite que su jubilación no cubre sus necesidades básicas. Pero lo interesante es que el deseo de seguir activos trasciende lo económico. Se trata de autonomía, propósito y la posibilidad de seguir eligiendo.

¿Y si las empresas lo están viendo al revés? Hoy, en plena guerra por el talento, muchas organizaciones siguen priorizando la juventud como valor excluyente. Pero la experiencia no se improvisa, y el talento senior tiene algo que no se puede replicar: haber atravesado múltiples ciclos, errores, cambios y éxitos.

Mundialmente, la jubilación se redefine como una etapa de transición flexible, no como un final. El factor económico pesa, pero lo hacen más la búsqueda de propósito, la autonomía y el reconocimiento del know-how. Para las organizaciones, capitalizar este talento senior exige roles modulares, orientados a proyectos, que permitan a los profesionales mayores seguir generando valor en sus propios términos.

En un mercado donde la experiencia se vuelve un diferencial competitivo escaso, el talento senior es la ventaja oculta que muchas compañías todavía no explotan. La baja natalidad, que reduce el caudal de jóvenes profesionales, y la mayor longevidad, que alarga la vida laboral útil, crean el escenario perfecto para revalorizar a quienes ya han transitado múltiples curvas de aprendizaje. Integrar a estos perfiles con esquemas de trabajo ágiles, misiones de alto impacto y reconocimiento explícito no solo cierra brechas de conocimiento, acelera el desarrollo de las nuevas generaciones, fortalece la resiliencia organizacional y brinda a los seniors con growth mindset la oportunidad de seguir creciendo y multiplicando valor.

La autora es especialista en gestión y comportamiento organizacional, consultora en RRHH