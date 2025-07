Cuando la inteligencia artificial toma el volante

Los SDV autónomos ya no solo se conducen solos, sino que también aprenden, se adaptan y se actualizan (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria automotriz ya no gira únicamente en torno a motores y transmisiones. Hoy, el código es el nuevo combustible. Los vehículos están siendo rediseñados desde el silicio, y en esta revolución, los protagonistas son los vehículos definidos por software (SDV) y la inteligencia artificial (IA). Esta transformación no es un proyecto a futuro: ya está en marcha.

Según el informe Automotive in the AI Era, publicado por el IBM Institute for Business Value, más del 50% de los ingresos del sector automotriz provendrán de software y servicios digitales hacia 2035. No hablamos solo de asistentes virtuales en el auto, sino de mantenimiento predictivo, actualizaciones OTA (over the air) y experiencias digitales completamente nuevas para el conductor. Es un cambio de paradigma: el vehículo ya no es únicamente un medio de transporte, sino una plataforma tecnológica en constante evolución.

Los SDV autónomos ya no solo se conducen solos, sino que también aprenden, se adaptan y se actualizan. Equipados con IA, combinan el poder del procesamiento en la nube con el edge computing, lo que les permite responder en tiempo real a su entorno y evolucionar con cada kilómetro recorrido. Esto no es ciencia ficción: es una realidad que ya empieza a materializarse. En este nuevo modelo, las funciones del vehículo se activan o mejoran mediante software, lo que habilita modelos de negocio completamente nuevos, como suscripciones para conducción asistida premium, entretenimiento inmersivo o mapas avanzados.

Los datos lo confirman: IBM encuestó a más de 1.300 ejecutivos de la industria automotriz, y el 79% espera avances significativos en SDV en los próximos tres años. El 76% considera que la IA será clave para lograrlo. Además, se proyecta un aumento del 22% en el valor percibido de los productos gracias a la IA, y del 37% en los servicios digitales. Incluso se estima que las funciones autónomas generarán ingresos mensuales de hasta 269 dólares por vehículo. Por si fuera poco, la IA generativa podría mejorar la productividad en el desarrollo de software para vehículos en un 40% en los próximos años.

El caso de Honda es un ejemplo concreto de lo que ya es posible. La automotriz aplicó IA generativa para capturar el conocimiento de sus ingenieros expertos y transformarlo en modelos reutilizables. Así, logró reducir de tres años a uno el tiempo de modelado de documentación técnica, y mejorar en un 50% la eficiencia en planificación y gestión.

Sin embargo, no todo es entusiasmo. El 74% de los ejecutivos reconoce que la transición hacia una cultura centrada en software no será fácil. La falta de talento especializado en IA y la fuerte herencia mecánica del sector son obstáculos que no se pueden ignorar. Por eso, el informe hace un llamado claro: invertir en la formación de talento digital, desarrollar ecosistemas abiertos entre fabricantes, proveedores y concesionarios, implementar estrategias híbridas de IA tanto en el vehículo como en la nube, y acelerar las actualizaciones OTA para mantener los vehículos siempre actualizados.

La electrificación, la autonomía y el software no solo están redefiniendo el negocio automotriz, sino también la manera en que nos movemos. Estamos en camino hacia una movilidad más segura, accesible y sustentable. Los autos dejarán de ser simples medios de transporte para convertirse en asistentes inteligentes que evolucionan junto a sus conductores.

Como bien dice el informe: “la IA no es el destino, es el motor que llevará a la industria automotriz hacia nuevas formas de movilidad”. Y ese viaje, ya comenzó.

El autor es director de la carrera Ingeniería Informática de la Universidad Austral