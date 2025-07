IA en las empresas: entre la innovación y los retos

(Imagen ilustrativa Infobae)

En la era digital actual, la inteligencia artificial (IA) está avanzando a pasos agigantados. Cada dos minutos, surgen modelos nuevos y más potentes que nos desafían constantemente. Este ritmo innovador no solo es emocionante, sino que también plantea numerosos retos para las empresas que buscan integrarla en sus operaciones diarias.

Modelos como el Gemini 2.5 Pro Deep Think de Google y el Claude 4 de Anthropic están logrando hazañas hasta ahora inimaginables. Por ejemplo, la capacidad de Claude 4 para jugar Pokémon sin haber sido entrenado previamente es un testimonio de los avances en este campo. Además, herramientas como Stitch para diseño, GEMA para radiología y VO3 para crear videos con audio a partir de texto están llevando la automatización a todos los rincones del mundo empresarial.

Sin embargo, cuando se trata de implementar estas innovaciones en el día a día, las empresas enfrentan varios desafíos, que requieren una visión crítica y atención constante.Uno de ellos tiene que ver con la Ilusión Copilot/Gemini. Muchas empresas creen que utilizar herramientas de IA como Copilot o Gemini es suficiente para tener una estrategia sólida. Sin embargo, esto es similar a pensar que poseer un martillo hace a alguien carpintero. Es fundamental comprender los fundamentos y cómo integrar estas herramientas en la estrategia general de la empresa.

A su vez, aunque crear prototipos con IA es relativamente sencillo, llevarlos a producción es donde comienza el verdadero desafío. Se necesitan ingenieros de software capacitados que puedan diseñar arquitecturas escalables y no dependientes de un modelo en particular.En el mismo sentido, la Ilusión de los Agentes es otro punto: la afirmación de que los agentes de IA pueden funcionar de manera autónoma sin intervención humana es un tanto idealista. Para que estos sean efectivos, es necesario tener conocimientos de programación y entender la arquitectura subyacente.

Otros aspectos tienen que ver con la presentación de la IA como “trampa” o con los riesgos que esta pueda conllevar. Algunos consideran que su uso es una forma de engañar, sin embargo, la realidad es que se trata de una herramienta poderosa que, cuando se utiliza adecuadamente, puede ofrecer ventajas significativas.

Por último, el verdadero riesgo en cuanto a seguridad no radica en la posibilidad de que la IA filtre datos (hasta ahora no hay casos reportados), sino en la seguridad mal enfocada; en la exposición de información sensible si el proceso de inferencia no está cifrado adecuadamente.Ante estos desafíos, ¿qué pueden hacer las empresas para aprovechar al máximo los beneficios de la IA?En primer lugar, aprender los fundamentos: es esencial que los profesionales de la tecnología comprendan los conceptos básicos de IA. No hay excusas para no estar actualizados en este aspecto. En este sentido, las empresas deben invertir en la capacitación de sus empleados sobre esta tecnología. Esto no es una moda pasajera, sino el futuro de la innovación.

Ante este escenario, la clave del éxito radica en integrar la IA en los procesos y productos de manera efectiva, más allá de solo crear prototipos. Por eso, es crucial contar con personal capacitado en ella para impulsar el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en esta tecnología.

En conclusión, la Inteligencia Artificial seguirá transformando el mundo laboral a un ritmo acelerado. Aquellas empresas que se adapten, aprendan e integren la IA de manera efectiva estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos del futuro. No hay que temer esta nueva etapa tecnológica, pero sí entenderla y utilizarla en beneficio propio. Adaptarse e incorporarla no es solo una ventaja competitiva, sino una necesidad imperiosa para el éxito sostenible en el mercado actual.