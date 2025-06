¿Cómo se estructura el liderazgo de Milei?

Javier Milei no conduce como se espera de un presidente tradicional

Javier Milei no conduce como se espera de un presidente tradicional. Tampoco construye autoridad desde la moderación ni desde la persuasión clásica

Su liderazgo se cimenta en una lógica distinta: orden en las cuentas y en las calles, audacia para avanzar y ruptura de la cordialidad entre adversarios. En este esquema, los otros no son enemigos, son culpables. Se muestra como un fanático de su ideal, de su lucha por la libertad. También por eso es violento con los tibios o tímidos que desconectan lo que piensan de lo que hacen o pueden hacer.

Mientras algunos observan sus gestos como excentricidades o teatralidad, lo cierto es que ha logrado consolidar un modelo de conducción firme, anclado en resultados macroeconómicos iniciales, performance del conflicto permanente, una narrativa de restauración del orden y ataques certeros a rivales reales o creados para agredir.

El espíritu es liderar en base a ir contra la corriente, contra el sentido común instaurado en las últimas décadas para generar sorpresa frecuente, una batería de hechos potentes y palabras asombrosas en la creación de confusión, que ayuden a forjar escenarios complejos, difíciles de interpretar para el ciudadano y adicionalmente que requieran de “voceros” políticos que digan lo que digan o hagan lo que hagan, sufrirán un desgaste.

Un norte claro. Batalla cultural basada en la baja de la inflación, orden en las calles, sumado a castigo a la casta, constante miedo de que vuelvan los K y ataque con alta dosis de moralina a quien ose en contradecir la nueva forma de ver el mundo.

Milei ofrece un esquema vertical y contundente. Sin grises. En donde no hay búsqueda de consensos permanentes sino más bien circunstanciales. Hay convicciones con equilibrios parciales. Hay definiciones más que sugerencias.

Para muchos sectores de la sociedad —invisibilizados durante años— esto no es un problema. Es una reivindicación.

Milei canaliza la frustración de márgenes sociales y culturales relegados tanto por el kirchnerismo como por el macrismo. A esto se suma la base antiperonista, jóvenes rebeldes que adherían al peronismo o la izquierda, varones más que mujeres que no se espantan por los modos y perciben un cierto reequilibrio en cuestiones de género, los liberales de siempre, nacionalistas señalados como antipatria en otros gobiernos, los libertarios de origen, los pragmáticos que acompañan el poder y una buena base de antisistema o anti política.

En este sentido hay un objetivo táctico central: reemplazar al PRO para ser la nueva columna vertebral del antiperonismo argentino. Y para eso, no duda en ir por sus votantes, dirigentes, conceptos y hasta las banderas a Macri. Ya no se trata de ampliarse hacia el centro: se trata de desplazar al centro como valor político.

En tiempos donde la mayoría de los dirigentes mide cada palabra, su sinceridad brutal es parte de su capital simbólico.

No exhibe miedo. No pide permiso. No se disculpa, va para adelante, sobre todo, cuando le indican que lo que está haciendo no se puede.

Se excusa de las formas por su ideal de fondo. Su permanente confrontación no permitiría la demora en los buenos tratos, porque en su cabeza no hay tiempo que perder y el que no lo entienda, afuera.

Milei sabe de su debilidad original, por eso no se permite perder el más mínimo signo de autoridad, eso no se debate, el poder se ejerce hasta la última gota. Se exprime. Con la misión de ordenar el caos y el desorden provocado por los “políticos ineptos y culpables de todos los males del país”

Es la revancha simbólica de sectores ignorados durante décadas.Es la ruptura con lo tibio, lo pactado, lo políticamente correcto.

Si hiciésemos una nube de palabras sería: autoridad, convicción, batalla, ataque, insulto, orden en las calles, economía, inflación, castigo a la casta, antiK, audacia, ataque, pragmatismo, sorpresa, confusión, miedo, ruptura y representación.

Y, al menos por ahora, le funciona