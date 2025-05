Modo euforia: el Gobierno acelera y no paga costo por los excesos

Donald Trump

Siempre provocador, el filósofo esloveno Slavoj Žižek concibe que la “derecha populista” está haciendo una revolución en el mundo. Lo dice desde la izquierda, con pesar, pero con un dejo de admiración por la astucia de quienes aparecen en la vanguardia de lo que está en desarrollo.

Žižek le atribuye a Donald Trump estar al frente de una transformación del capitalismo tal cual lo conocemos, una especie de salvador de un sistema en una fase crítica. Le elogia las formas, como cuando rescata la decisión inicial de haber declarado la emergencia nacional apenas asumió. No por estar de acuerdo con las razones, sino porque ve que los problemas globales cada vez más ameritan una respuesta a tiro de decreto.

“La democracia, y aquí soy muy pesimista, está perdiendo su eficacia. Lo que estoy diciendo es muy problemático, pero vienen tiempos en los que necesitamos decisiones más rápidas”, sostuvo en una entrevista a El País, el 18 de mayo. No es la primera vez que el teórico de origen marxista cuestiona el funcionamiento práctico del orden democrático, pero sí que lo hace con el dramatismo de afirmar que no hay que imaginar un futuro mejor, sino un tiempo de supervivencia. La izquierda pierde la utopía y, según su mirada, si no se reinventa en el nuevo escenario será su final.

La tesis de que la democracia puede ceder terreno a partir de otras formas de organización es todavía marginal, pero promovida por figuras ahora escuchadas en círculos de poder, como Curtis Yarvin, un bloguero con ascendencia en los más jóvenes que se volvió mainstream con sus ideas sobre la tecnocracia, y sus propuestas de monarquía o diarquía.

El solo hecho de que sea parte de la conversación plantea dudas sobre hasta qué punto las sociedades están dispuestas a resignar derechos, contrapesos de control, apego a las normas y procedimientos, a cambio de la solución de sus padecimientos. No es un fenómeno novedoso, pero que ha adquirido una dimensión mayor.

El Salvador es un caso simbólico. Nayib Bukele redujo la tasa de homicidios a 1,9 cada 100 mil habitantes, la más baja de su historia, con mano de hierro y bajo un régimen de excepción que suspende derechos fundamentales. Las críticas por las violaciones de garantías no mellaron en su popularidad ni en su reelección.

A una escala menor, porque no rige ninguna alteración en la Argentina, la administración de Javier Milei, en minoría parlamentaria y política, prioriza la velocidad y juega permanentemente en la frontera legal sin costos aparentes. El propósito es la eficacia en la respuesta, la coherencia en la narrativa.

La “agenda republicana”, “institucional” y de “transparencia” no resultó nada atractiva para los electores porteños que no se volcaron en masa al PRO, como ocurría hacía 18 años, sino que respaldaron en su mayoría al espacio que justamente se burla de los “ñoños”.

Les asistía la razón en la Casa Rosada cuando aseguraban que la caída del proyecto de Ficha Limpia, en cuyo derrotero el oficialismo tuvo mucho que ver, no iba a modificar nada en el cuarto oscuro.

El nivel de aprobación de la imagen presidencial es el free pass que habilita al oficialismo a avanzar con voracidad y fuera de los límites. Sólo por enumerar algunos episodios de este año, que día tras día, son como escándalos que se van deglutiendo entre sí, se destacan:

+ La difusión por cuentas libertarias de un video trucho de Mauricio Macri hecho con Inteligencia Artificial para confundir al votante previo a la elección no fue repudiado por el Presidente, sino por el contrario pidió “no perseguir en redes” y lo enmarcó dentro de la “libertad de expresión” . La Justicia debe determinar si hubo delito.

+ La severa aplicación del protocolo antipiquetes, que terminó este miércoles con la violenta detención del fotógrafo Tomás Cuesta, de AFP, mientras cubría una marcha en el Congreso; mismo escenario donde resultó baleado otro colega, Pablo Grillo, hace más de dos meses tras haber sido impactado por un cartucho de gas lacrimógeno, razón por la cual la Justicia investiga el accionar de las fuerzas de seguridad.

+ La limitación del derecho a huelga por decreto, publicado este miércoles, al disponer de un servicio mínimo durante la protesta de hasta el 75%, en áreas como transporte, educación y salud. Eso terminará judicializado.

+ La designación de dos jueces de la Corte por decreto (finalmente lo rechazó el Senado), y ahora se encamina a un gran pacto político para ampliar los miembros del Máximo Tribunal.

+ El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional sin el aval del Congreso, como indica la ley.

+ La inédita prórroga dos veces consecutiva del Presupuesto, lo que habilita a un manejo más discrecional de fondos.

Lejos de propinarle desgaste, algunas de esas decisiones fueron inocuas y otras, incluso, aplaudidas.

Después de las elecciones porteñas, el Gobierno busca administrar en el tiempo el clima de victoria. Llega casi a mitad de año con un panorama más controlado que el que quizá había previsto.

En los despachos oficiales están completamente confiados en los resultados de las legislativas de octubre. El optimismo está basado el cumplimiento del “contrato social” que selló Milei al ser ungido en 2023: 1) planteo anti casta, con predominancia anti kirchnerista, 2) baja de la inflación; 3) orden y seguridad. En tanto no se aparte de esos tres pilares, no faltará a su palabra.

Esta semana el Ministerio de Seguridad difundió estadísticas criminales: bajó de 4,4 a 3,8 la tasa de homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. Patricia Bullrich, en una movida muy impulsada por Karina Milei, es muy factible que vaya como candidata a senadora por la Capital. El nombre que cotiza para ocupar su silla es el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, uno de los dirigentes del PRO que será parte del acuerdo electoral con LLA.

En el plano económico, la agenda fue copada por el anuncio sobre los “dólares bajo el colchón”. Las medidas para fomentar una especie de blanqueo virtual son, especialmente, un guiño a sectores de clase media y pymes. La simplificación administrativa y tributaria generó buena recepción, lo que es una incógnita es si hará que la gente con dinero en negro lo gaste y, de esa manera, promueva una reactivación.

Lo que sí es una certeza es que no habrá este año inversiones del exterior, y es imperioso para el equipo económico hacerse de divisas una vez que termine la temporada alta de liquidación del campo.

“Mis dólares, mi decisión” –cuyo copyright es de Santiago Caputo- fue un slogan efectivo y chicanero para la presentación del tema porque los libertarios nunca descansan en la batalla cultural. El armado y la puesta de los anuncios estuvo a cargo de Belén Stettler, cada vez con mayor participación en las piezas de comunicación, una funcionaria que pese a haber sido incorporada en el equipo de Manuel Adorni, alfil de Karina, es “los ojos” del asesor presidencial.

La hermana del Presidente es indiscutiblemente la cabeza del armado en todo el país. Puso de manera consciente en la pista a competir a dos jockeys con formas muy distintas. Uno, Caputo, que arrancó dando fustazos, y el otro, Lule Menem, que galopa más despacio, viendo en qué lugar acomodarse. La carrera se define en los últimos 200 metros y depende de la mano del jinete. Cada uno tiene una función, pero chocan en la mirada sobre los candidatos y las alianzas. Ninguno quiere perder, pero ninguno decide: lo hace Karina.

La provincia de Buenos Aires es el territorio que se abre más conflictivo, a partir de la predisposición de Las Fuerzas del Cielo de disputarle las decisiones a Sebastián Pareja, el coordinador elegido por Karina y los Menem. En el resto de los distritos, no se descarta que el sello nacional de LLA intervenga algún que otro partido provincial, creados hace muy poco, debido a desavenencias que podrían traer complicaciones al momento de firmar las listas. El control debe ser absoluto, dicen.

Los intendentes del PJ esperan un cara a cara lo más pronto posible entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Una vez más, después de haber fijado el gobernador la fecha de los comicios para el 7 de septiembre, vuelven las presiones para acoplarlos con la pelea nacional. Sobre todo, después de la experiencia de CABA y en espejo con el giro de Gerardo Zamora, quien pensaba desdoblar las elecciones en Santiago del Estero y el viernes optó finalmente por no hacerlo. “Es difícil, pero los plazos dan”, aseguran los que quieren tocar nuevamente el cronograma bonaerense.

Será clave para determinar su perfil cómo le va al Gobierno en el conurbano. En la Capital, LLA le arrebató los nichos al PRO: le fue mejor en barrios como Palermo y Belgrano, pero no tanto en zona sur, más pobre, donde prevaleció el peronismo. Milei había logrado penetrar en sectores populares más afines al PJ, pero no se validó eso en esta última contienda. ¿Pasará lo mismo en el Gran Buenos Aires?

En el peronismo las lecturas están divididas. El plan económico dio un marco de estabilidad que benefició a segmentos más postergados, pero la retracción del consumo golpeó fuerte. Los gremios también se quejan a viva voz del tope de paritarias del 1% mensual que dispuso la Casa Rosada y creen que no habrá paliza electoral del oficialismo en octubre. Para explicarlo, acuden a Perón: “La víscera más sensible del hombre es el bolsillo”.

Antes de la provincia de Buenos Aires, irán a las urnas Misiones, el 8 de junio; Santa Fe (generales) y Formosa, ambas el 29 de junio. No son destinos amigables para los libertarios.

No hay grandes despliegues en las campañas. De hecho, ese fue uno de los pases de factura dentro de LLA por lo que consideraron una pobreza franciscana de recursos para la competencia en Santa Fe.

La semana que viene el Gobierno empieza a pagar las partidas del Fondo Partidario Permanente (FPP), destinado al sostenimiento interno, es un dinero por fuera de los aportes electorales que se entregarán más adelante y son propios del proceso. No representa mucho, pero con las cuentas en rojo, es una ayuda.

Para el orden distrital en la provincia de Buenos Aires, estos son algunos depósitos que recibirán:

PJ: $ 35.125.932,49

Pro: $ 26.678.372,20

Frente Renovador: $ 21.999.176,31

UCR: $ 16.088.361,37

Kolina: $ 10.378.200,36

LLA: $ 203.377,09

Se van a girar también en el resto de las jurisdicciones y en el partido de orden nacional, pero en ningún caso supera los montos mencionados por cada agrupación. El resto de los sellos, percibe cifras más bajas y, algunos, están en negativo por haber sido multados por la Justicia electoral.

Para los libertarios, el reparto de la torta que les toca es insignificante, pero también es cierto que el grueso de su financiamiento es privado, y se canaliza en buena medida a través de donaciones a la Fundación Faro, el think tank forjado para producir contenido liberal y, a la vez, recaudar.