Pagos globales, lógica local: el nuevo desafío para las empresas

En los últimos años, el comercio exterior empezó a vivir una transformación que va más allá de lo evidente. Mientras muchos siguen asociándolo con procesos largos, costosos y burocráticos, en paralelo se está gestando una revolución silenciosa: la de los pagos digitales globales via stablecoins.

Gracias a los avances tecnológicos en infraestructura financiera, hoy es posible mover dinero entre países de forma simple, rápida y segura. Pero esto no se trata solo de “enviar plata” de un lugar a otro. Estamos hablando de algo mucho más profundo: una nueva forma de transaccionar dentro del ecosistema global.

La integración de soluciones de pago a través de APIs, los entornos low-code/no-code, la tokenización de activos, el uso de blockchain y la automatización de procesos de cumplimiento están habilitando modelos de negocio completamente nuevos. Empresas que antes no consideraban vender o cobrar fuera de su país, hoy pueden operar internacionalmente sin necesidad de tener un equipo de finanzas armado ni una estructura bancaria tradicional gracias a las criptomonedas estables. Entre ellas, las más conocidas USDC y USDT.

Esto abre una oportunidad enorme, sobre todo para startups, pymes y plataformas digitales que buscan escalar sin fricciones y de forma rápida. Lo que antes era complejo y caro, ahora puede integrarse en pocos días con cero inversión inicial y con modelos de revenue-sharing que eliminan las barreras de entrada.

Pero como todo cambio estructural, esto viene con desafíos importantes. El principal, la regulación: cada país tiene su propia lógica normativa, y cuando se trata de pagos transfronterizos, eso puede convertirse en un problema. El futuro del sector va a depender en gran parte de la capacidad de los distintos actores —empresas, gobiernos, bancos centrales— de generar marcos legales que acompañen la innovación sin frenarla, y permitiendo el agregado de valor.

(Imagen: Shutterstock)

También hay una exigencia creciente en términos de seguridad. Con volúmenes cada vez mayores de transacciones digitales, la confianza del usuario es clave. Eso implica no solo cumplir con los estándares internacionales de ciberseguridad, sino también diseñar sistemas que sean resilientes, transparentes y auditables.

Los casos de uso no paran de crecer: plataformas que venden servicios online en todo el mundo y necesitan cobrar en distintas monedas, marketplaces que liquidan ingresos en múltiples países, empresas de software que automatizan pagos a freelancers globales… Todos ellos están aprovechando esta nueva infraestructura para operar sin fronteras.

La revolución de los pagos globales ya empezó. Y aunque muchas veces no ocupa titulares, está cambiando la manera en que las empresas se conectan con el mundo. Adaptarse rápido ya no es una ventaja competitiva: es una condición para no quedarse afuera.

El autor es CEO de Manteca