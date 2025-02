Empleo en el verano: ¿es una buena idea buscar trabajo en esta época del año?

Por algún motivo hay un sesgo por el cual la gente piensa que el verano es tiempo muerto, pero esto no es así (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla de oro es que, si estás en búsqueda laboral activa, no es recomendable frenar el proceso por vacaciones. ¡Todo lo contrario! Las vacaciones son el momento ideal para buscar trabajo y entrevistarse porque no tenés interrupciones por parte de tu jefe, ni agenda que cumplir, ni clientes para atender. Es mucho más fácil manejar la agenda, suponiendo que estás en un destino local y con buena señal. Obviamente, desde un país como Japón, sería bastante complejo. Pero, aún desde ahí, podés ocuparte de postular y responder algunas preguntas preliminares.

La desventaja de buscar en el verano podría encontrarse en que los tiempos podrían extenderse porque algunos están de vacaciones. Pero solo es eso. ¡En todo lo demás es ganancia! Lo que quiero que quede claro es que no vale el concepto de irse de vacaciones y poner el proceso de búsqueda en pausa. ¿Por qué? Porque puede aparecer el trabajo de tus sueños y te lo podés perder. Simple como eso.

Por algún motivo hay un sesgo por el cual la gente piensa que el verano es tiempo muerto, pero esto no es así. Yo supongo que tiene que ver con la idea de fin de año, fin de clases, fin de año fiscal etc. Hace muchos años ya, enero y febrero eran meses “muertos” ya que la mayoría de la gente en argentina se tomaba uno de los meses, entero, de vacaciones. Pero la realidad es que eso ya no es así, y las organizaciones siguen en movimiento, están a full.

¿Cómo es el verano 2025? Los veranos, históricamente han sido siempre movidos y con muchos procesos abiertos. Mi recomendación para aquellas personas que están en búsqueda activa es que no se tomen vacaciones de su búsqueda laboral. Por favor, viajen con sus computadoras, estén atentos a mails y mensajes internos en LinkedIn y sean proactivos.

Estrategia para buscar trabajo en el verano:

Una búsqueda usualmente demora entre tres y seis meses. Hay varias maneras de encararla:

Lo primero es asegurarte tener un potente perfil en LinkedIn. Eso es un perfil trabajado y actualizado. Asegurarse que la posición que ocupás, y las que ocupaste en el pasado, se llaman de una manera lógica. Recuerdo que una vez fui a una empresa y en la recepción del edificio me indicaron que al bajarme del ascensor me esperaba la “Chief Impact Officer” que no era otra cosa que la Recepcionista. Súper creativo el título, pero imposible que los tags de LinkedIn te encuentren cuando una Consultora haga un barrido. Es importante hacer posts con frecuencia y leer el feed para ver qué están haciendo tus contactos. Si o si hay que tener más de 500 contactos. Muchas veces veo perfiles descuidados, parecen casas de veraneo a las que la gente no acude hace varios años. Imaginate goteras, pasto alto, el techo con un par de tejas rotas, bisagras torcidas. Todo eso se nota en un perfil de LinkedIn cuando uno no lo mantiene actualizado. La imagen que se transmite es la de desprolijidad y mata la motivación del otro para entrar en contacto.

Lo segundo es contar con un CV genérico que luego adaptas para cada posición a la cual vas a postular. ¿Por qué es importante adaptar tu CV? Porque como vas a investigar sobre la empresa a la cual te vas a postular, vas a poder orientar tu CV para que refleje todo tu conocimiento y experiencia hacia lo que vos imaginás necesitaría contener el rol. Vas a poder pensar en los desafíos que tendrá por delante la persona que ocupe esa posición e incluir aquellos hitos de tu carrera que se aliñen.

Recordemos siempre que el perfil de LinkedIn y el CV son las dos herramientas que te permitirán entrar por la puerta y lograr esa primera entrevista. Por eso, es fundamental que puedas transmitir tu verdadera experiencia relevante.

El segundo paso es:

Postularse por LinkedIn

Enviar tu CV a diferentes Consultoras

Postularse por otras plataformas de posteos laborales

Entrar en contacto directamente con las empresas en las que te gustaría trabajar

Activar tu red de contactos para que te ayuden a postular a diferentes posiciones

Todas estas van en paralelo. No estoy hablando de empapelar la región con tu CV y quemarte, pero si abrirte lo suficiente para lograr ese primer contacto exitoso.

El tercer paso es estar atento a mails, WhatsApp y llamadas telefónicas. Muchas veces la velocidad de respuesta es determinante. Depende siempre de quién es el interlocutor. Hay consultoras de las serias, con trayectoria y Socios de nombre, que buscan el mejor perfil para llenar la posición. Pero, otras van más por el pancho y la coca, por lo que presentan los primeros perfiles que encuentran. Se que suena horrible, pero es así.

Una vez que logres ese primer contacto, dependerá de cómo transmitís tu experiencia relevante. Generalmente, ese primer contacto es una breve llamada telefónica que se pacta con anticipación. A partir de ahí, si hay consenso, se avanza con el proceso de entrevistas. Estas pueden ser muchas, siempre hay que agradecer la posibilidad de conocer a todas las personas posibles, ya que te permitirá conocer la cultura organizacional. Entiendo que cada instancia genera muchísimo estrés, pero es tu oportunidad para que también puedas evaluar a todos los interlocutores y pensar si te imaginas trabajando con ellos. Obviamente, dependiendo de tu situación, vas a ser más o menos flexible. Pero, recordemos que, hoy en día, no solo entrevista la empresa, también los entrevistados evalúan a las organizaciones y deciden si es su lugar en el mundo para desarrollarse.

Por último, cerrar. Es mucho más desafiante hoy en día pensar en una compensación que antes. Hoy existen grandes brechas salariales en empresas y posiciones comparables. Este último año he visto que la mayoría de las personas que hacen un cambio laboral aspiran a un incremento salarial de aproximadamente 30 porciento. Los candidatos valoran muchísimo, además de la compensación, la flexibilidad laboral, la hibridez y las vacaciones.

En resumen, buscar empleo en el verano no solo es posible, sino que puede ser una estrategia sumamente efectiva si se aborda con planificación y proactividad. Aprovechar esta época para ajustar tu perfil, fortalecer tu red de contactos y participar en procesos abiertos puede marcar la diferencia. El verano no es tiempo muerto, sino una oportunidad para encontrar el trabajo que deseás, siempre y cuando estés preparado y dispuesto a adaptarte a las demandas del mercado. ¡No dejes pasar la posibilidad de hacer de este verano el punto de partida para tu próximo desafío profesional!

La autora es especialista en gestión y comportamiento organizacional y consultora en RRHH