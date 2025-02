Docentes cansados, estudiantes desmotivados: una crisis silenciosa

Un docente agotado transmite desánimo en el aula, generando desmotivación general entre los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo escolar comienza y, en lugar de ver docentes motivados, llenos de energía para enfrentar un nuevo año, nos encontramos con muchos profesionales que ya están agotados antes de que suene el primer timbre. Es un fenómeno cada vez más común y preocupante. Un docente cansado no solo padece las consecuencias en su salud y bienestar, sino que también ve afectado su desempeño en el aula. Más que enseñar, repite. Más que inspirar, sobrevive. Y lo más alarmante: este agotamiento impacta directamente en los estudiantes.

El agotamiento docente no es una fatiga ocasional producto de una semana difícil. Es un cansancio crónico, acumulado, que no desaparece con un fin de semana de descanso. Ni a veces con un mes de vacaciones. Surge de años de sobrecarga laboral, presiones administrativas, falta de reconocimiento y un contexto social que complejiza aún más su tarea. La enseñanza dejó de ser solo una cuestión pedagógica para convertirse en un entramado de demandas emocionales, burocráticas y tecnológicas que desbordan a los docentes, quienes no solo deben planificar, dictar clases y evaluar. También actúan como mediadores de conflictos, contienen emocionalmente a los estudiantes, cumplen con interminables requerimientos administrativos y adaptan constantemente su práctica a cambios curriculares y administrativos. Todo esto en un contexto donde la educación enfrenta desafíos cada vez más exigentes: alumnos desmotivados, familias ausentes o sobreinvolucradas, aumento de problemas emocionales en los niños y adolescentes y un uso excesivo de la tecnología que transforma la dinámica del aula.

Cuando el cansancio se instala en la docencia, el acto de enseñar pierde su esencia. El docente agotado no innova, no investiga, no crea nuevas estrategias. En cambio, recurre a lo conocido, a la repetición de esquemas y recursos que le demanden el menor esfuerzo posible. El aula se convierte en un espacio mecánico donde la enseñanza se vuelve rutinaria, predecible y, en muchos casos, carente de sentido para los estudiantes.

Esta automatización afecta la motivación y el aprendizaje de los alumnos. Un docente que carece de energía difícilmente contagie entusiasmo por el conocimiento. Si el maestro o profesor no tiene la fuerza para generar experiencias significativas, los estudiantes solo recibirán información sin conexión, sin emoción, sin impacto real en sus vidas. Y cuando el aprendizaje se vuelve monótono, la desconexión es inevitable.

Los efectos del agotamiento docente trascienden el aula y se reflejan en los estudiantes de múltiples maneras:

Desmotivación : si el docente no muestra interés ni entusiasmo, los alumnos perciben esa apatía y la reproducen. ¿Cómo aprender con ganas cuando quien enseña lo hace sin pasión?

Dificultades de comprensión : un docente sin energía no busca nuevas formas de explicar, no personaliza la enseñanza, no ajusta estrategias. Como resultado, aquellos alumnos que necesitan enfoques distintos quedan rezagados.

Falta de contención emocional : la docencia es un acto profundamente humano. Un docente agotado tiene menos paciencia, menos empatía, menos capacidad de escuchar. Los estudiantes que buscan apoyo pueden encontrar respuestas automáticas o, en el peor de los casos, indiferencia.

Reproducción del cansancio: el aula es un espacio de intercambio emocional. Si el docente transmite agotamiento, desánimo y falta de interés, los alumnos lo absorben y replican, generando un clima de apatía generalizada.

El agotamiento docente no es solo un problema individual, sino un síntoma de un sistema que no prioriza el bienestar de quienes educan. No podemos exigir innovación, compromiso y excelencia a docentes que trabajan en condiciones adversas, con salarios que no reflejan su esfuerzo y con demandas que muchas veces superan sus posibilidades humanas.

Es hora de cambiar la narrativa. No queremos docentes héroes que se desgasten hasta el límite. Queremos docentes que disfruten su vocación sin que ello implique poner en riesgo su salud física y emocional. Porque cuando un docente está bien, sus estudiantes también lo están. Porque la educación no se transforma con discursos vacíos, sino con acciones que garanticen que quienes enseñan lo hagan con la energía, la pasión y la creatividad que nuestros estudiantes merecen.