Opinión

La IA promete transformar tu negocio, pero solo multiplicará lo que ya tenés

La inteligencia artificial aplicada a ventas no fracasa por límites tecnológicos, sino porque las empresas quieren automatizar procesos que nunca documentaron

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Computadora portátil con interfaz digital de cerebro azul, rodeada de documentos, post-its, carpetas y un bolígrafo sobre un escritorio gris.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Conviene resolver una confusión antes de cualquier discusión sobre IA en el área comercial. Un chatbot vive dentro de un cuadradito de texto: le preguntás algo, te responde, y termina ahí. Una automatización tradicional es una lógica condicional pura: si pasa A, ejecutar B. No interpreta, no decide, no se adapta. Un agente es otra cosa: trabaja con contexto, objetivos y reglas. Puede entrenarse, seguir procesos complejos, tomar decisiones frente a situaciones que no estaban previstas y actuar con iniciativa cuando encuentra un problema. Es lo más parecido que existe hoy a una persona dentro de un flujo de trabajo digital.

Esa distinción no es semántica. Define qué se puede esperar de la tecnología y qué hace falta para que funcione.

Porque acá aparece el dato incómodo: cuando una implementación de IA en ventas fracasa, no suele ser por errores del agente. Falla la base. Las empresas quieren desplegar agentes sobre procesos que no están documentados, ni siquiera definidos. “El equipo ya sabe cómo se hace” no alcanza. Si no está escrito, no se puede enseñar a una máquina. Y lo que no se puede enseñar, no se puede automatizar con consistencia. El cuello de botella, casi siempre, es organizacional, no técnico.

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De ahí que la pregunta más común sea la equivocada. No es “¿por dónde empiezo con agentes?”. Es “¿cuál es el problema más grande que tiene hoy mi proceso comercial?”. ¿Las campañas gastan mucho y convierten poco? Ese es el punto de entrada. ¿Los vendedores están saturados de tareas operativas y sin tiempo para vender? Ese es el punto de entrada. No hay una respuesta genérica porque no hay una empresa genérica.

Antes de automatizar hay que ordenar la casa, y eso se reduce a cuatro condiciones. Estrategia clara: a quién le vendés, qué problema resolvés, qué resultado buscás. Problemas y oportunidades identificados, porque la IA no adivina el cuello de botella. Procesos documentados, lo más ignorado de todo. Además, idealmente, alguna experiencia previa con IA, para que la organización pierda el miedo y entienda dónde funciona y dónde no.

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Conviene también ser preciso sobre qué puede y qué no un agente. No se cansa, no se distrae, no tiene días malos, y si está bien entrenado tiende a no repetir el mismo error: esa consistencia es más predecible que la de un equipo humano con variabilidad alta. Pero no tiene calle, no tiene suspicacia, no lee una situación ambigua con la intuición que da la experiencia, ni puede construir confianza profunda en el tiempo. Por eso el criterio sensato hoy es operar con human in the loop: el agente analiza y recomienda, pero los cambios estratégicos pasan por aprobación humana. No por desconfianza, sino porque esa capa de criterio todavía es irreemplazable.

Cuando todo está en orden, lo que cambia no es solo la eficiencia: cambia la estructura del trabajo. Lo operativo (cargar el CRM, responder seguimientos, generar reportes, ajustar campañas) se automatiza rápido. Lo que un humano hacía en ocho horas, el agente lo hace en minutos. Y eso empuja al equipo hacia arriba: diseñar estrategia, leer datos con criterio, resolver lo que el agente no puede. Lo que queda obsoleto no son las personas: es la ejecución manual de tareas repetitivas.

La conclusión es menos espectacular de lo que promete el mercado, y más exigente. La IA no reemplaza el criterio: lo multiplica. Pero solo multiplica lo que ya existe. Sobre una operación ordenada, el efecto es más volumen, más velocidad y más calidad en simultáneo. Sobre el desorden, amplifica el desorden. Primero se ordena. Después se automatiza.

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