Febrero: alertas climáticos, danza en el Congreso y la temperatura electoral que aumenta

La segunda quincena registrará actividad en el Congreso. EFE/ Cámara De Diputados De Argentina

Un buen amigo que mira con atención la política argentina me decía -luego del tratamiento de Ficha Limpia y otras leyes y el cierre de convencionales constituyentes en Santa Fe- que “la política necesita ser rescatada por algo civilizatorio”.

Seguramente, y como siempre, la sociedad definirá lo que suceda en el post mileísmo. Tal vez Chile se adelante y sea un espejo en el cual mirarse a la hora del vuelco hacia la moderación que proponen los principales candidatos a presidente.

Es probable que este verano -además de los alertas climáticos naranjas- se termine develando si hay o no acuerdo entre Cristina Kirchner y Javier Milei. El Presidente, luego de no interesarle el proyecto Ficha Limpia, se reseteó y envió al Congreso en Extraordinarias la ley que obtuvo media sanción. En el mismo momento, en el Senado de la Nación, la nominación del Dr. Lijo obtuvo los votos para pasar al recinto y ser tratada. Es probable que la suspensión de las PASO y otros proyectos sean tratados en una mega sesión que, si bien aún no fue convocada, se realizaría el 20 a las 11 horas.

Nadie cree que pueda ser incluido Ficha Limpia. Si esto ocurriese, podría tener asidero el mencionado acuerdo. Ante esto, Mauricio Macri podría enardecerse. Sucede que está tan esmerilado por Milei, que su poder de fuego no es el mismo. Basta solo observar los dichos del diputado Diego Santilli y del intendente Guillermo Montenegro cuando le advierten al presidente del PRO que tienen escrito el acuerdo para con La Libertad Avanza.

Las decisiones de las sociedades son inmanejables. Hay dos ejemplos recientes que así lo demuestran. En el 2005, Eduardo Duhalde no vio que su electorado había decidido su voto por Cristina Kirchner y no por su candidata y esposa, Chiche Duhalde. En el 2019, Sergio Massa sí vio que sus votantes ya estaban con CFK, él se adelantó y dijo “aquí los traigo”, pura viveza criolla.

El presidente Milei puede tener otros problemas basados en lo que esta semana un gendarme le expresara a la ministra Bullrich: “Cobro $ 750 mil y pago $ 350 mil de alquiler”. Esto les pasa a millones de argentinos. El Presidente bajó la inflación, pero planchó los sueldos. Si no abraza un plan de reactivación industrial, comercial, este panorama económico-social le traerá un enorme dolor de cabeza.

Elecciones en Santa Fe

El cierre de listas en Santa Fe para elegir convencionales constituyentes, luego de 62 años, no solo necesita el rescate de algo civilizatorio, sino que además debieran estar acompañadas con un manual de explicaciones para entenderlas. Especialmente el peronismo, que le cedió al primer lugar a Juan Monteverde, un hombre extrapartidario, de Ciudad Futura, cercano a Grabois. Agustín Rossi fue el articulador de la lista.

Consultado, manifestó: “Es verdad, yo busqué a Juan Monteverde. Pero contá todo: primero, tres veces lo interesé a Rafael Bielsa (se negó). Después, a Marcelo Lewandowski, me fui hasta la Costa a tomar unos mates con él. Traferri le dijo que podía incidir en los primeros diez lugares. Que también podía venir con Rubén Giustiniani. La respuesta de Marcelo fue ‘¡Qué lástima que no hablamos antes!’”.

Rossi cree que el peronismo, que va dividido, termina cerrando una lista decorosa y ya mira cómo lograr para la categoría diputado nacional una lista de unidad, que en esta ocasión no se dio. El ex gobernador Perotti cree que el mayor desafío del peronismo santafesino, hoy fragmentado, es volver a los tres tercios: peronismo, Unidos y LLA. Dividido, eso no se dará.

El ex ministro de Defensa y jefe de Gabinete le contó a este medio que le había solicitado al ex gobernador, hoy diputado provincial, que para darle la posibilidad de la reforma al gobernador Pullaro, negocie el no al balotaje.

Es difícil entender el cierre de listas del peronismo. El sector más conservador cerró con un progresista no identificado con el peronismo. El ex gobernador Perotti no participó -ni él, ni su gente-. Y el último candidato a gobernador, el senador nacional Lewandowski, se alió con el ex senador socialista Rubén Giustiniani, yendo por fuera del PJ.

La lista oficial del PJ lleva a candidato convencional por el departamento Rosario a Germán Martínez, presidente del bloque opositor en Diputados, quien lidiará con dos periodistas: el actual senador provincial Ciro Seisas (Unidos) y el hasta ayer conductor televisivo Juan Pedro Aleart (LLA).

El oficialismo santafesino cerró jugando a su máxima figura para encabezar la nómina: el gobernador Pullaro. Imposible no leer, a un año y cuatro meses de gobierno, el resultado que obtenga el 13 de abril por la noche como un plebiscito a su gestión.

Disputará los mismos votos que el diputado nacional Nicolás Mayoraz (presidente de la Comisión de Constitucionales de Diputados por LLA) y Amalia Granata, quien ha sido hasta hoy una excelente electora, pero no sabe luego capitalizarlo para la construcción política -un ejemplo de ello es el propio Mayoraz, quien llegó con ella y hoy la enfrenta con la sigla LLA-.

Los tres disputarán los votos del universo de la centroderecha/derecha. Si bien el gobernador Pullaro (radical alfonsinista) se plantó de entrada sobre la defensa de la producción y el federalismo, diferenciándose del presidente Milei, en otros aspectos de su gestión no lo hizo.

Mientras la política se parezca más a un mercadeo que a una propuesta con valores, el rescate civilizatorio será una demanda creciente de la sociedad (P.D.: de los 69 convencionales constituyentes, solo tres candidatos que seguramente serán electos, son constitucionalistas). La mayoría de quienes integran estas listas no tienen en claro los temas ya acordados para su tratamiento. Tal vez el caso más notorio sea el representante de Amalia Granata en el departamento Castellanos, cuya profesión es humorista: Carlos Padilla, quien se enfrentará al actual senador Alcides Calvo (PJ) y al periodista y asesor del ministro Petri, Bryan Mayer (LLA).

En 1962, la responsabilidad reformista recayó, entre otros, sobre Danilo Kilibarda, Enrique Rojo, Eugenio Malaponte, Rafael Martínez Raymonda, Mosset Iturraspe, Roberto Rosúa, Aldo Tesio, Héctor García Solá y Decio Ulla.