El año electoral, las PASO y el debilitamiento de los liderazgos políticos que beneficia al oficialismo

La Cámara de Diputados sesionó por la suspensión de las PASO (Foto: Adrián Escándar)

El presidente Milei continúa con su leitmotiv “acción y hechos permanentes de cambio”. Es su relato. En eso se inscribe la modificación de la ley PASO, impulsando su suspensión. De ello nos ocuparemos luego.

Así como no existe un Presupuesto 2025 -Ley de Leyes-, no existe, aún, un plan económico. Si bien se sostiene -el gobierno lo sostiene- que con sus políticas ataca las falencias estructurales, esta cronista entiende que no existe un plan plural que incremente la producción -en realidad vamos en camino contrario- para, desde allí, abordar la pobreza con inclusión laboral. Romper esas barreras de degradación social, producto de años de malas políticas con remedios llamados emergencia, sin reparaciones importantes ante el daño producido, es el gran desafío hoy para los dirigentes políticos que quieran contrarrestar el camino emprendido por el Presidente.

Así como Argentina produce soja, tiene Vaca Muerta, también dispone de científicos cuyo valor agregado es de una importancia inconmensurable a la hora de obtener financiamiento genuino para un país rico, empobrecido con negocios personales de la política o por el eterno cortoplacismo al que echa mano.

Ante el escenario descrito, la política vive intentando reparar las consecuencias de sus propios actos. Mal, pero lo hace para justificarse. Fomenta la pobreza y lo repara con planes. Esquilma a los jubilados y lo remedia -a pesar de que les quita remedios- con un bono de 70 mil pesos. Abre a mansalva las importaciones y lo subsana instando a los empresarios a que se conviertan en importadores. Fomenta el juego -legisla defendiéndolo- y, ante la consecuencia denominada ludopatía, cree remediarlo con programas preventivos o instando a que los adolescentes concurran al psicólogo. Y no basta con la legalidad, hay temas que necesariamente deben estar abrazados por la moral.

En nombre de lo necesario y lo urgente, los sucesivos gobiernos argentinos se llevaron a marzo nuestro futuro. Y esto nos trae a este hoy, lúgubre y doloroso.

Los partidos políticos se convirtieron en centros de poder con lapicera, no en lugares de estudio generadores de programas. Luego, ante su fracaso, surgieron las coaliciones, que hoy claramente sucumbieron a manos del presidente Milei, quien sin partido (recién este año lo tendrá), sin estructuras, sin equipos, sin pisar ni conocer la mayoría de la geografía argentina, arrasó. El hartazgo fue mayor.

En este año electoral, producto de lo expuesto, es probable que La Libertad Avanza vuelva a ganar. Difícil será analizar el resultado, dado que habrá 24 realidades políticas distintas y con diferentes fechas electorales.

Aquí la referencia inicial que trasladé como pregunta al politólogo Lucas Romero: ¿le conviene al gobierno suspender las PASO? En todo caso, ¿por qué?

“Convengamos que es una modificación sustancial que produce múltiples efectos. En lo positivo para el Gobierno, alimenta el relato de los cambios profundos; pero en la dinámica política electoral le produce efectos perjudiciales, por eso Cristina Kirchner está de acuerdo con la suspensión”, analizó Romero.

Las PASO, cuya suspensión no ahorra un monto de dinero significativo (solo lo cree el gran público con beneficio electoral para Milei), producen la necesidad de aglutinamiento, especialmente para los partidos pequeños. Su suspensión permite que todos puedan presentar listas.

Aquí, con agudeza, el politólogo Romero subraya que “servían para que el antiperonismo reaccionase aglutinándose cuando las PASO las ganaba un peronista”. Recuerda lo ocurrido en 2017 en Buenos Aires, cuando habiendo ganado las primarias Cristina Kirchner como candidata a senadora, en la general fue superada por Esteban Bullrich. Sin las PASO, todos van a perder caudal electoral.

Además, en el caso de la tirante relación entre LLA y el PRO, las PASO habrían ordenado las condiciones exigidas por el partido conducido por Mauricio Macri -por los votos logrados en estas- y también hubiesen servido -en caso de perder la provincia de Buenos Aires- para responsabilizar a los amarillos, por aquello de que “si no arreglás conmigo, te divido el voto”.

Por último, lo que se ve hoy es que los liderazgos -el respeto por los líderes- solo se obtienen cuando se está en el poder. Mauricio Macri hace equilibrios cada vez más riesgosos para atajar a sus afiliados en su emigración hacia LLA. Cristina Kirchner no pudo exigirle al senador Marcelo Lewandowski que encabece la lista de unidad de convencionales constituyentes santafesinos con todo el Partido Justicialista. El senador hizo caso omiso.

El látigo cristinista ya no ordena. Al cierre de este análisis, al PJ le costaba encontrar quién encabece su lista santafesina y estaba más cerca de acordar con un extrapartidario que con un hombre o mujer peronista. ¿Esto significa que no hay peronistas en Santa Fe? No. Significa que hirieron de muerte lo que decían representar.

Santa Fe tendrá un cierre electoral que desnuda. ¿Y Argentina?