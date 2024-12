Repensar el 8 de diciembre: hacia un feriado inclusivo y plural

Inmaculada Concepción

La diversidad religiosa de Argentina es un pilar de su democracia. Aunque el catolicismo tiene raíces históricas profundas en nuestra historia, la reforma constitucional de 1994 consolidó la libertad religiosa, garantizando igualdad para todas las creencias. En este contexto, feriados como el 8 de diciembre invitan a reflexionar sobre cómo convivimos en un país con católicos, judíos, musulmanes, ateos y otros credos.

¿Qué ocurre un día como hoy, todos los años? Los católicos celebran la Fiesta de la Inmaculada Concepción, una fecha de gran importancia espiritual y cultural. Es por esto que en nuestro país, este día es feriado nacional, afectando a toda la población, sin importar sus creencias. Esto plantea una pregunta: ¿sería más justo convertirlo en un feriado exclusivo para los católicos, permitiendo que quienes no profesan esta fe decidan si trabajan o no?

Los ejemplos de leyes que amparan las celebraciones particulares de estas religiones (Ley N.º 24.571 para el judaísmo y Ley N.º 24.757 para el islam) ofrecen un modelo a considerar. Estas normativas establecen que los trabajadores de dichas confesiones tienen derecho a no trabajar esos días, manteniendo su remuneración y derechos laborales. Este enfoque respeta la diversidad religiosa sin imponer un feriado general que afecta a toda la sociedad. Aplicar este principio al 8 de diciembre permitiría que los católicos celebren su festividad con plena libertad, mientras que los no católicos podrían elegir trabajar sin sentir que una celebración ajena condiciona su jornada.

Desde el punto de vista económico, un feriado nacional tiene un impacto considerable. En un país con dificultades como Argentina, estos días representan un parate forzoso que afecta la productividad y el comercio, especialmente para pequeñas empresas. Transformar el 8 de diciembre en un feriado particular no solo promovería la inclusión, sino que también aliviaría la presión económica que los feriados generales imponen al país.

Por otro lado, también está el debate cultural y social. Podemos decir que, en una sociedad moderna y plural, la imposición de un feriado religioso nacional puede resultar excluyente. Para los católicos, el 8 de diciembre es mucho más que un día de descanso: es un momento de conexión espiritual y comunitaria. Sin embargo, la Argentina moderna no es únicamente católica. Nuestra población incluye judíos, musulmanes, protestantes, ateos y personas de creencias diversas. Un feriado nacional basado en una festividad religiosa puede interpretarse como una falta de reconocimiento a esta pluralidad, perpetuando una visión homogeneizadora que ya no se alinea con la realidad del país. Ejemplos recientes muestran que otras religiones tienen feriados particularizados, es decir, derechos exclusivos para quienes profesan esas creencias. Esta fórmula podría aplicarse al feriado de hoy, permitiendo a los católicos celebrarlo mientras los demás continúan sus actividades laborales si así lo desean.

Esta propuesta también invita a revisar otras festividades religiosas de alcance nacional, como la Semana Santa, en favor de un esquema más plural e inclusivo. Así, se podría respetar la libertad de cada ciudadano para decidir cómo vivir estas fechas, evitando imposiciones estatales que no reflejen nuestra diversidad cultural y religiosa. Esto no implica una pérdida de tradición, sino un ajuste que respete la diversidad y permita a cada individuo vivir su fe —o su ausencia de ella— en libertad.

Finalmente, este cambio enviaría un mensaje claro: la religión es un asunto personal que debe ser respetado, pero no impuesto. Proponer que el 8 de diciembre sea un feriado particular para los católicos no es excluir, sino incluir, ya que permitiría que cada persona organice su vida según sus propias creencias.

En definitiva, la transformación del 8 de diciembre en un feriado exclusivo para los católicos sería un paso hacia una Argentina más inclusiva. Reconocer y respetar las diferencias fortalece la convivencia, permite celebrar la diversidad y asegura que cada ciudadano viva de acuerdo con sus propias convicciones. El desafío está en encontrar el equilibrio entre tradición y pluralidad, construyendo un país donde todos puedan convivir respetuosamente, unidos por sus diferencias.