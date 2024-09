Asesinato en la parroquia de San Isidro Labrador

Juan López, activista asesinado en Nicaragua

“Nuestro camino, seguir soñando y trabajando juntos para que todos los trabajadores tengan derechos, todas las familias techo, todos los campesinos tierra, todos los niños educación, todos los jóvenes futuro, todos los ancianos una buena jubilación, todas las mujeres igualdad de derechos, todos los pueblos soberanía, todos los indígenas territorio, todos los migrantes acogida, todas las etnias respeto, todas los credos libertad, todas las regiones paz, todos los ecosistemas protección…” - Papa Francisco, del discurso ante representantes de los Movimientos populares

Las organizaciones populares

El colonialismo necesita silenciar a los dirigentes de las organizaciones populares. Los mecanismos de control por parte de los gobiernos cipayos, conniventes, son la persuasión por corrupción, el “arreglo” político, la penetración del narcotráfico y cuando todo eso falla el disciplinamiento de los militantes sociales. Le dice el Pueblo de Tocoa Colón, Nicaragua, a José López: “El Estado te mató, porque no te protegió” en las pancartas que empuñaba la comunidad que acompañaba el féretro. Lo asesinaron cuando salía con su esposa y sus dos niñas de la Parroquia San Isidro Labrador al anochecer del sábado 14 de este mes y año

De los palos y el gas pimienta al asesinato

Los medios tradicionales de dominación son la represión ye l silenciamiento. De los palos y el gas pimienta al asesinato. Sea que la oposición se funde en defender a la Patria del despojo o hacer respetar el cuidado del medio ambiente.

La ineficiencia de las burocracias de organizaciones internacionales

Pesaba sobre el gobierno de Honduras una expresa obligación de proteger a Juan López quien había denunciado muchas amenazas y mensajes. “Dejate de joder con los ríos y la población de Guapinol y de Tocoa”. Él sabía que en Honduras a los defensores del medio ambiente si no negocian los matan. Los había denunciado y la CIDH mandó una orden para que se los protegiera. Tan ineficaz como cierto que López no fue custodiado y está enterrado.

Cuando el narcotráfico penetran el poder político, este penetra la justicia y la seguridad

La concesión minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras o Montaña de Botaderos fue otorgada ilegalmente (un Parque Nacional es un área protegida) a la empresa Inversiones Pinares Holding por el expresidente Juan Orlando Hernández en el año 2013. En el 2018 el Holding asociado a una multinacional canadiense se extendió a la producción de óxido de hierro. La contaminación fue evidente. Casualmente fue durante los dos períodos de ese gobierno que el Estado de Honduras se transformó. Además de incorporar el extractivismo y la megaminería pasó a ser un narco-estado y los defensores medioambientales, en el caso que analizamos los de los ríos Guapinol y San Pedro fueron criminalizados y detenidos. Los que luchan por la justicia son víctimas de la justicia.

Asociado con las enormes remesas de cocaína traficadas con su expreso consentimiento (este años fue condenado por un tribunal norteamericano a 45 años) armó causas contra los defensores del medio ambiente que se le oponían y la venal gestión judicial, funcional al poder político tramitó la causa “armada” en el Ejecutivo. Aún hoy están detenidos los defensores del medio ambiente. Un ejemplo más de la no vigencia de los principios del derecho de a la defensa y a un juez imparcial, los inocentes fueron procesados, sobreseídos y revocado el sobreseimiento sucesivamente. En los últimos días la Corte de Apelaciones de La Ceiba sin pruebas, ordenó que pongan el expediente nuevamente en letra.

Como se puede ver, en el marco de un narco-estado, el Poder Judicial se halla penetrado mucho más por la corrupción política y el narcotráfico que los poderes judiciales de otros países latinoamericanos.

La actual presidente Xiomara Castro, mientras tanto, afronta un escándalo de acusaciones cruzadas acerca de los vínculos y negocios de los Zelaya, miembros de su familia, con importantes narcotraficantes.

El Estado hondureño protege con el Ejército a EMCO Holding

Juan López no tuvo ni una consigna policial. Los Pinares de EMCO Holding, a su vez del Grupo canadiense Black Friars, que son los que transgreden de modo flagrante las normas de protección del Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras y la no contaminación de las aguas de los ríos afectando derechos humanos y la vida de la población de Tocoa tienen la protección de la Guardia del Ejército en el ingreso de Inversión Los Pinares de la empresa EMCO Holding- Grupo canadiense Black Friars de Canadá. (foto)

La Iglesia Católica entierra a un hijo predilecto

Juan era un joven (46) defensor del agua y de su gente, serio enemigo de la corrupción estatal y de las mineras “a cielo abierto”, integrante del Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, de los ríos Guapinol y San Pedro que atraviesan esa localidad, de sus tierras y militante de la Iglesia.

Siguiendo esas huellas del Evangelio caminaba, según dicen quienes lo conocieron bien, el hondureño de Tocoa Colón, Juan López, misionero católico y defensor del medio ambiente, porque Dios actúa a través de los hombres y mujeres que formamos su Pueblo, a veces a través de organizaciones laicas, a veces eclesiales, a través de las parroquias, las misiones, las órdenes y obras iluminadas por el Espíritu Santo e inspiradas en la sabiduría y el Espíritu del Pueblo. Es en este que el primero se revela.

A las 7:15 PM del 16/9 en el cementerio de Tocoa casi un millar de personas, familiares, amigos, vecinos de la ciudad y de otros pagos entonaban una canción, dándole el último adiós. “¡Juan López no murió! ¡Se multiplicó!” decía una pancarta que sostenían niñas y niños del pueblo, y sin que pudieran cesar las lágrimas sobre su rostro, un grandote de piel morena, su hermano de sangre y de credo, hablaba a los medios y le hablaba al mundo del coraje de Juan, “le apestaba la corrupción!” decía y repetía, “no quiso bajar los brazos”, “nosotros vamos a continuar luchando” y pidió la “ayuda de la comunidad internacional”; en las imágenes, entre la multitud pareció asomarse el rostro de otro mártir centroamericano, Oscar Arnulfo Romero, hoy santo.

La Iglesia latinoamericana hizo sentir su dolor y sus oraciones

En América Latina y el Caribe, llegaba el repudio y la solidaridad de organizaciones católicas tales como el CELAM (Comisión Episcopal Latinoamericana y del Caribe), ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen); CIMI (Conselho Indigenista missionario y el Observatorio de violencia os povos indianos no Brasil), el CACI (Cartografía a los ataques contra indígenas) la CTP (Comisión Pastoral da Terra), la CONAPI (Coordinación Nacional de Pastoral Indígena de Paraguay), AELAPI (Articulación Ecuménica Latinoamericana), REGCHAG (Red Eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní-apoyado por el CELAM y la REPAM), IGLESIAS Y MINERAS, las Comisiones Episcopales de cada país de Pastoral Aborigen, parroquias y centros de enseñanza repudiaron, acompañaron a su familia y lloraron por el asesinato y rezan por su alma. También otras europeas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos de América del Norte.

Todos hicieron declaraciones, algunas muy conmovedoras. Transcribimos la carta del Obispo de la diócesis de Trujillo -con quien iba por las calles de esas ciudades hablando y comentando las palabras del Papa Francisco. Juan era un atento lector de Laudato sí (Alabado seas) la primera encíclica del pontífice latinoamericano.

Mensaje de monseñor Jenry Ruiz Obispo de la diócesis de Trujillo-Honduras

“Querido Juan López:

Hoy el Señor Jesús te preguntó: quién dice la gente que soy yo, y tú te adelantaste a Pedro y le quisiste dar tu propia respuesta no con Palabras ni discursos sino con tu propia vida, con tu propia sangre.

Me decías que tú no eras ambientalista pues para ti el compromiso social, ecológico y político no era una cuestión ideológica, era una cuestión de tu ser de Cristo y de la Iglesia. Y siempre me dijiste que entre todos los compromisos sociales, tus compromisos en la Parroquia, en la Iglesia del barrio y en la Diócesis son lo primero.

Respondiste con ternura y verdad a tus detractores y jamás escuché una ofensa contra tus contrarios, en ti se cumplió la Palabra: ‘El Señor me ayuda por eso no sentía los ultrajes’, y a pesar de todo, de críticas e incomprensiones, seguiste cantando poemas a la vida, al amor y a la montaña.

Decías que el trabajo por el Reino no era solo reuniones, sino encuentro, compartir, reír y alegrarse.

Siempre que viajamos juntos por largas horas fueron los viajes más amenos donde compartimos tantos temas y tantas esperanzas. Soñabas con una Iglesia sencilla y humilde, donde sacerdotes y laicos nos podemos sentar a escucharnos sin imponer nuestras ideas.

Tus mensajes de todos los días nos enseñaban que en la vida no debemos quedarnos dormidos, que siempre hay que discernir la realidad a la luz del Evangelio. Y aunque estuvieras cansado siempre nos mandaste una Palabra de amistad y de esperanza a través de todas las redes, aunque fueran a las 11 de la noche.

Eran tus ojos y corazón tu esposa y tus hijas a quienes amabas y seguirás amando por siempre, porque el amor de un buen Padre y un buen esposo nunca muere.

Sabías muy bien que el sistema extractivista y minero es un sistema que mata y destruye a todo el mundo, junto con la corrupción de los falsos políticos y los narcogobiernos. Pero sobre todo entendiste que la lucha por la vida de los pueblos no termina jamás.

Entendiste con el Papa Francisco que la crisis ecológica y social son una sola.

Querido Juan López, que tu sangre haga florecer las semillas del Reino y tengamos frutos de justicia, donde una nueva Honduras sea posible.

¡Justicia para Juan López y todos los defensores en Honduras!”.

Monseñor Jenry Ruiz

Repudio de los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea

El subsecretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, condenó en estos días el asesinato de Juan López, líder ambientalista y regidor de la alcaldía de Tocoa, Colón en Honduras.”

“Condeno enérgicamente el asesinato de Juan López, un valiente defensor -dijo -del medio ambiente y regidor municipal en Honduras y exhorto a que se realice una investigación exhaustiva y transparente”, expresó Nichols a través de la plataforma X. Términos análogos la embajadora de E.U. en Honduras.

Por medio de sus embajadores en Honduras, la Unión Europea (UE) condenó este lunes el vil asesinato del ambientalista y regidor del municipio de Tocoa, Colón, Juan López y demando el esclarecimiento.

Antecedentes y crímenes de los últimos tiempos

Tan solo entre 2012 y 2021, la nación centroamericana registró 117 asesinatos de defensores del medio ambiente (Informe Global Witness). En 2022 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU documentó 11 asesinatos de defensores de Derechos Humanos en Honduras, 6 de los cuales defendían el medio ambiente y estas cifras habrían aumentado drásticamente en el 2023. Las investigaciones no llegan a ningún puerto. Se recuerdan especialmente Berta Cáceres -asesinada en marzo de 2016- miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, luchadora por la defensa del agua de los ríos, contra los proyectos extractivos y la megaminería. Fue acribillada a tiros también los recientes asesinatos de Aly Magdaleno Domínguez Ramos (28) y Jairo Bonilla Ayala (18) – enero de 2023, eran parte de los 31 denunciados por la minera inversiones Los Pinares por manifestarse en defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras. Fueron fusilados por civiles.