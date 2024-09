Es tiempo de que la oposición le cuente a la sociedad por qué es oposición.

Hasta el momento, Mauricio Macri no tomó la decisión de decirle a Javier Milei "hasta aquí llegamos"

Esta semana política -que comenzó el domingo a las 21- deja algunos interrogantes. Primer tema a dilucidar: ¿quiere el Presidente tener Presupuesto? De ser así, deberá echar mano a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y dejarlo actuar. Es decir, conformarse con lo posible, como fue con la Ley Bases.

A los gobiernos autoritarios no les interesan los presupuestos, en realidad no les interesan los órganos legislativos. En el caso argentino, el Congreso viene poniéndole límites al Ejecutivo. Sería bueno para la República, o lo que queda de ella, que no se le permita al Presidente la discrecionalidad que implica gobernar sin presupuesto.

Hasta ahora, no hay gestión, no hay un plan integral en lo económico, sólo es financiero; y, de lo presentado el domingo, se desprende como primer dato que hay un deseo de lograr una contracción del gasto de 10 puntos más. Queda claro qué temas prioriza y dónde están sus intereses. Para la SIDE -me manifestaba el diputado Julio Cobos-, hay un 94% de aumento de la partida; para la universidad, un 28%; en gastos de capital (obras públicas), del 2.7% baja al 0.6%.

A propósito de educación, el CIN pide $7,1 billones; el presupuesto prevé $3,8 billones. El diputado Pablo Giuliano le decía a Infobae: “Con un 18% de inflación prevista -de imposible cumplimiento-, más lo presupuestado, las universidades podrán funcionar y pagar sueldos no más allá de 3 ó 4 meses del 2025″.

Ante esto, consultamos al Rector de la UNR, Lic. Franco Bartolacci: “Esperamos que el Presidente reflexione y no avance con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, la cual resuelve problemas, da previsibilidad presupuestaria y soluciona una angustiante situación salarial. Además, es razonables porque no compromete fiscalmente al Estado”. También habló de un recorte monumental a cargo de las provincias -aunque de U$S60 mil millones, su ministro lo desdijo y lo bajó a U$S20 mil millones-.

Ya gobernadores como el santafesino fijaron su posición. Maximiliano Pullaro le dijo a este medio: “Yo no tengo nada más que recortar... Nos debe Nación cerca de $1 billón, por coparticipación secundaria nos recortaron el 97.5%. Saneamos la EPE, Aguas Santafesinas, la Caja de Jubilaciones. En el sistema educativo recortamos 300 mil días cargo de reemplazos. Redujimos el costo de las licitaciones un 40% con respecto al año pasado. En junio comenzamos con superávit. Mi provincia está saneada, equilibrada. Y con un plan de obras y otro, para la producción y el trabajo listos para comenzar en el 2025″. FIN, diría Adorni. Aunque luego volvemos con Pullaro, sobre el tema de recambio en la CSJ santafesina.

El Presidente inquietó al campo cuando planteó incrementar al 100% la recaudación de las retenciones. Infobae le consultó al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, quien a propósito del informe de su institución, manifestó: “El presupuesto 2025 muestra un incremento del 100% en pesos versus 2024. Este importante aumento está dado porque la base del 2024 fue más baja de lo previsto, producto de dos temas, la sequía 2023, que hizo que los embarques se cumplieran en el 2024 habiéndose pagado los derechos en el 2023; y que en el 2023 hubo adelantamiento de declaraciones y pagos de derechos por distintos motivos económicos. En conclusión, los datos del presupuesto 2025 son razonables según los economistas de nuestra institución”.

Ahora bien, otros sectores del rubro creen sobre esto que, en sí, hubo una sobreestimación de ingresos, dado que calcularon que los precios aumentarán un 25% y, según nuestro informes, el pronóstico es que bajen. Entienden que no habrá suba de derechos de exportación, ni dólares especiales, según habrían manifestado en la intimidad desde el propio equipo económico de Milei.

¿Aparecerá una nueva oposición responsable que construya mayorías desde el legislativo? ¿Habrá articulación política como cuando rechazaron el DNU de los $100 mil millones para la SIDE? ¿Habrá, como manifestó a este medio el presidente de la bancada UxP, Germán Martínez, una oposición que pase de la reacción a la proposición? “Debemos ser reacción más propuesta. Para ello, habrá que conformar la articulación con otras bancadas. El Presupuesto es una oportunidad donde además debemos territorializar el debate en cada región, porque no a todas les aprieta el zapato en el mismo lugar”, esrgimió el legislador.

Aquí es interesante señalar que el bloque del peronismo mantiene los 99 diputados. Tal vez, como señal electoral hacia un 2025 complejo donde son conscientes de la importancia de esto. El presidente Milei ganó el ballotage con el 56%, con la confluencia de votos del PRO y la UCR -hoy fragmentados-, principalmente, y LLA aún no conformada.

Aquí, el segundo tema a dilucidar: ¿hoy, es Macri quien coopta a Milei? Si nos retrotraemos a marzo/abril, la ecuación estaba clara: Milei, en el tablero, le comía los peones a Mauricio Macri. Macri tuvo la posibilidad, cuando asumió la presidencia del partido, de decirle “hasta aquí llegamos” políticamente y mostrar otra alternativa. Eso no ocurrió.

Hoy, su suerte está atada a la del Presidente. Aunque hay una diferencia: Macri tiene un partido consolidado, estructura nacional, diputados y senadores con experiencia, intendentes, funcionarios disponibles y hasta planes. Es probable que la actitud de Milei de hacer política tenga que ver con lo que acabamos de escribir, es decir que el Presidente olfatee su debilidad. También es cierto que esta relación así encarada, de no complementariedad, que pareciera más de dominación y subordinación, puede resultar nada virtuosa.

Mientras tanto, según el último informe de la FISFE santafesina, el 73% de las ramas industriales por ellos monitoreadas continuaron en caída (siderurgia -29.2, manufacturas plásticas -19.3%, industria metalúrgica -8,2% y carrocerías y remolques -32.5%). La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, en boca de su presidente, Roberto Cristiá, manifestó: “Estábamos en un 60% de uso de la capacidad instalada hace un año atrás, hoy estamos al 40%. Del 2020 al 2023, todos compramos máquinas y hoy el stock se pulverizó. Sostenemos la mano de obra porque prácticamente no tenemos deuda. La rentabilidad cayó sideralmente”.

Por su parte, Antonio Donnello, secretario geneneral de la UOM Rosario y titular de Acción Social y Turismo a nivel nacional, le dijo a esta cronista: “Estamos enormemente preocupados porque todo indica que vamos a seguir cayendo. Después vienen enero y febrero, que son meses especiales. Podríamos decir que ojalá este sea el piso y trabajar sobre esta base. Quiero subrayar que se está destruyendo la salud. Nuestros compañeros se quedan sin trabajo y sin salud. El principal problema es dar prestación a los afiliados dado los incrementos de los insumos médicos. Tenemos el caso de una seccional que, habiendo recaudado $98 millones en concepto de obra social, debió destinar sólo para un afiliado un medicamento cuyo costo es de $ 82 millones”.

Jorge Sola, secretario general del Sindicato de Seguros y de Prensa y Comunicación de CGT, le contó a este medio que el papa Francisco celebró, en la primera visita que le hizo la CGT, la unidad. “Qué suerte verlos a todos juntos: gordos , flacos y más o menos”. Le llevamos nuestra agenda, quedó en leerla y hacernos la devolución. Pero insistió en la importancia de la justicia social como figura en la Doctrina Social de la Iglesia. Al hablar sobre la pobreza aquí y en el mundo, Francisco sostiene que el capitalismo tiene que humanizarse más y siempre es de la mano del hombre y no de las grandes corporaciones y del poder financiero que hacen funcionar la rueda del capitalismo. Un capitalismo que salga de los extremos del liberalismo a ultranza y del comunismo despersonalizado”.

Es tiempo de que la oposición le cuente a la sociedad por qué es oposición.

Pullaro y la Corte santafesina

“El proceso de renovación de nuestra Corte es con una mirada integral de la Justicia, de acuerdo a la ley. Valoro y respeto la entereza de María Angélica (Gastaldi) y Mario Netri (ambos anticiparon su renuncia), de acuerdo a lo que indica la norma”. Le consultamos al gobernador si elevaría los nombres de reemplazo, a lo que contestó: “Aún no. Estamos en medio del proceso. Deberán renunciar los tres ministros restantes”.

También manifestó una queja con respecto a lo que el gobernador cree que es una irrealidad ante la situación del país: “En seis meses gastaron su presupuesto, nos piden para el 2025 un aumento del 360%. Son gastadores compulsivos”.

Infobae pudo saber que dicho incremento oscilaría en un 100/110%. Mientras tanto, Jorge Perlo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe, le reclama al gobernador “la falta de firma de los expedientes que el Poder Judicial le remitió para la promoción y ascenso del personal, funcionarios y magistrados que ganaron su concurso, involucrando aproximadamente a 500 personas, por eso sostengo que el gobernador nos ha tomado de rehenes en su puja con la Corte”.