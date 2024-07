Construir sobre la destrucción

Escenario político del primer semestre (Reuters)

Mientras esta cronista escribía este análisis, sonaba la sirena de la AMIA. Sólo horror. Jamás imaginé que a treinta años de ese atentado seguiríamos esperando que la justicia dé paz ya a terceras generaciones de las víctimas.

Párrafo aparte merece lo que la política ofrece. Mientras se construya sobre el andamio de la destrucción, Argentina será una sucesión de grandes dificultades. Sobre la historia reciente, a saber: Sergio Massa “colaboró” con Javier Milei para debilitar a Patricia Bullrich, candidata a presidente de Mauricio Macri (es bueno recordar esto último, dado que quien ya no lo recuerda es la ministra de Seguridad). Acto seguido (luego de que Massa ganase las elecciones generales y Patricia Bullrich quedara en tercer puesto), Macri y Bullrich se unieron a Milei para impedir que el balotaje lo ganase Massa.

Esto ocurrió hace menos de un año. Hoy, Milei propicia a Bullrich para exterminar -de ser posible- al PRO; o, en todo caso, quedarse con todo su electorado. Y como siempre, CABA -y su extensión llamada AMBA- es el teatro de operaciones. Lo tremendo es que, como dijimos la semana pasada, Milei ingresó al mundo de la política diciendo “sólo seré presidente por cuatro años, luego vuelvo a mi casa, al mundo de las conferencias”. Todo indica que eso ya quedó sepultado por la ambición de ser un líder mundial.

Hoy asistimos a un gobierno que eyecta intempestivamente a sus funcionarios. Se los echa, y los echados agradecen. Voceros del gobierno, como la diputada preferida del Presidente, se escandaliza porque el seleccionado francés de fútbol está lleno de jugadores de piel negra cuando “es un país occidental y blanco” (¿?). Exceptúo al jefe de Gabinete y seguramente a algún otro funcionario de estas mediocridades. No obstante, me pregunto: ¿qué sentirá un hombre de la política cuando su presidente prescinde de gente o cambia el rumbo por voces de streaming? ¡Qué extraña mezcla de conducción política!

Señalé anteriormente que se viene construyendo política sobre la destrucción, esto puede llevar a que el año próximo, en la compleja elección porteña, Milei impulse a Patricia Bullrich en CABA con la intención de hacerlo jugar al ex presidente Macri, con la ilusión de darle el golpe de gracia. En esa elección, Elisa Carrió intentaría ser senadora. Lousteau también debe renovar su banca. ¿Patricia Bullrich intentará llevarle a Milei la cabeza de quien la hizo candidata a presidente por el PRO contra Horacio Rodríguez Larreta?

El Presidente ya está con un pie en el avión para asistir a la apertura de los Juegos Olímpicos en París. Alguien con ropaje político le dijo a esta cronista: “Viaja como si fuera el CEO de una compañía visitando a otros CEOs. Hasta ahora no hubo un viaje político posibilitador de inversiones para el país”.

Mientras tanto, en la city porteña, hay mucha confusión ante las medidas que se vienen tomando. Hay coincidencia en que éstas profundizan la recesión. A propósito, uno de los hombres más castigados por el Presidente, que entiende de economía y política, da su mirada sobre la actualidad en off: “Estamos con problemas serios. Se necesita una política adulta con economistas adultos. Milei debiera ser un presidente de transición, haciendo las transformaciones que la clase política no se ha animado. Todos lo apoyaríamos. Si persiste en la intención de ser reelecto, se va a equivocar, distrayendo más tiempo en la estructura política y en su continuidad que en las reformas a realizar”. Se le consultó sobre si estaría a tiempo de contrarrestar la caída anual de la industria del 14.3%, de la metalurgia del 17.3%, bebidas 19%, golosinas 21%, consumo en general 12.5% agudizándose en el interior del país con un 17.2%. Es decir, si está tiempo de reducir la agudización de la recesión: “Esto no se arregla con magia. Está a tiempo, pero debe cambiar pronto. Debe haber una política direccionada a las provincias que exportan. La política económica es sólo maquillaje y le va hacer perder reservas al país. Lo que hay que mirar detenidamente es el riesgo país, que es el indicador que refleja la intensidad de los problemas. Milei tiene una confusión sobre lo que es posible hacer en Argentina. Reconozco el esfuerzo para lograr un superávit tras la catástrofe que recibió. Argentina debe apuntar sus esfuerzos a tener un saldo exportador importante, lograr un excedente para poder pagar algo a los organismos multilaterales. Sólo de esta forma generará confianza para que vengan inversores y retorne el crédito”.

Suena cuasi infantil pensar que los dólares llegarán si es electo presidente Donald Trump en noviembre en EEUU.

Según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el primer trimestre del 2024 los indicadores muestran la aparición de nuevos pobres representados por clases medias de trabajadores semicalificados; y de pobres más pobres y más desiguales compuesto por hogares de estratos más bajos dependientes de programas sociales o empleos informales. Esto trae como consecuencia la presencia de más familias viviendo en las calles.

Según el informe del Equipo Mide de julio 2024, la desocupación y la pobreza son las principales preocupaciones de los argentinos, desplazando a la inflación por tercer mes consecutivo. En cuanto a las expectativas sobre el futuro de la situación personal/familiar en los próximos seis meses, son negativas. Otro dato a resaltar es que el 55% de los encuestados considera que la dirección del país es la equivocada desde que Javier Milei asumió la presidencia. Hay una coincidencia con el último informe de la consultora Analogías en cuanto a cómo se dividen oficialistas, independientes y opositores, ya que ambas señalan que un tercio de los encuestados apoya al gobierno de Milei, un tercio se considera opositor y otro tercio se considera independiente.

Último dato a resaltar: el 46% de los encuestados por el Equipo Mide está de acuerdo con las medidas económicas del gobierno, pero a su vez el 66% considera que las mismas los afectan negativamente.

Como dice Eduardo Levy Yeyati en su último libro “Automatizados”: “El futuro es binario, no está definido, será lo que nosotros hagamos de él”.