Atentado a la Embajada de Israel: cuando el terrorismo ataca, las víctimas somos todos

La investigación judicial argentina identificó a Hezbollah, un grupo vinculado a Irán, como responsable del ataque terrorista contra la Embajada de Israel

Cada aniversario del atentado contra la Embajada de Israel en la Argentina nos obliga a recordar que aquel ataque terrorista del 17 de marzo de 1992 no fue un hecho aislado ni un episodio cerrado de nuestra historia. Más de tres décadas después, su significado sigue profundamente ligado al presente. Recordarlo no es solo un acto de homenaje a las víctimas, sino también una forma de comprender las amenazas que aún persisten.

Aquel día, el terrorismo internacional golpeó el corazón de Buenos Aires. Murieron 29 personas y más de 200 resultaron heridas: ciudadanos de nacionalidad israelí, boliviana, paraguaya, italiana, uruguaya y argentina, de distintas creencias y orígenes. Por eso es importante recordar algo que a veces se pierde en el debate público: ese atentado no fue solo contra Israel ni contra la comunidad judía, fue un ataque contra la Argentina toda. Fue una vulneración directa a nuestra soberanía nacional.

La Justicia argentina ha sido clara en señalar la responsabilidad de Hezbollah –un conocido proxy de Irán– en la planificación y ejecución del atentado contra la Embajada de Israel. Lo mismo ocurrió con el ataque contra la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos y volvió a confirmar la presencia del terrorismo internacional en nuestro país.

El atentado contra la Embajada y luego el ataque a la AMIA en 1994 evidenciaron la presencia del terrorismo internacional en Argentina

Hoy, más de tres décadas después, estos hechos adquieren una dimensión aún más inquietante. El contexto internacional actual vuelve a demostrar que el terrorismo que golpeó a la Argentina no pertenece únicamente al pasado.

En el marco del conflicto entre Irán y Occidente, donde el Estado y el pueblo de Israel son los más afectados, la figura del nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Ahmad Vahidi, vuelve a poner de manifiesto hasta qué punto aquellos atentados siguen presentes en nuestra realidad. Vahidi ha sido señalado por la Justicia como uno de los responsables intelectuales del atentado contra la AMIA y actualmente enfrenta un juicio en ausencia iniciado en 2025 junto a otros seis funcionarios iraníes, todos acusados por su participación en la estructura que impulsó el terrorismo de matriz yihadista en nuestro país.

Este dato no es menor. Revela que las estructuras que promovieron los ataques contra nuestro país no son un capítulo cerrado de la historia, sino parte de un entramado que sigue activo en el escenario internacional.

El atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 dejó 29 muertos y más de 200 heridos, marcando un antes y un después en la historia argentina.

Por eso la memoria no es solo un acto de homenaje. Es también un acto de defensa. Recordar es cuidar la soberanía argentina. Recordar es sostener el reclamo de justicia. Recordar es impedir que el terrorismo logre uno de sus objetivos centrales: que el paso del tiempo diluya la responsabilidad de la República Islámica de Irán.

También es necesario advertir sobre otro fenómeno preocupante de nuestro tiempo: el crecimiento del antisemitismo. Muchas veces no aparece de manera abierta, sino disfrazado de un humanismo de cartón que justifica, relativiza o minimiza el terrorismo.

A los pocos días de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 –que provocaron muerte y destrucción entre civiles indefensos, y afectaron a numerosas familias israelíes– comenzó a desplegarse una de las mayores campañas globales de manipulación narrativa: la de intentar transformar a las verdaderas víctimas en victimarios, recurriendo a argumentos y discursos que remiten a algunas de las expresiones más miserables del antisemitismo que la humanidad creyó haber dejado atrás después del Holocausto.

Cuando se banaliza el odio o se justifica la violencia contra civiles, se está abonando el terreno que permite que tragedias como las que sufrió la Argentina vuelvan a repetirse.

Los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA demostraron que los conflictos de Medio Oriente no son tan lejanos como a veces creemos. Cuando el terrorismo decide actuar, las distancias geográficas desaparecen. Los argentinos lo aprendimos de la manera más dolorosa.

El actual contexto internacional, marcado por el conflicto entre Irán y Occidente, reactualiza la amenaza del terrorismo sobre el territorio argentino

Por eso, mantener viva la memoria no es un gesto simbólico. Es una responsabilidad colectiva con las víctimas, con sus familias y con la nación misma. Hoy, cuando los nombres, las estructuras y las falsas doctrinas que promovieron aquellos atentados vuelven a aparecer en el escenario internacional, esa memoria adquiere todavía más sentido.

La continuidad entre aquellos atentados y la violencia actual es evidente. El mismo Hezbollah que en 1992 atacó el corazón de Buenos Aires y violó la soberanía argentina es el que hoy dispara cohetes contra ciudades israelíes, apuntando deliberadamente contra barrios civiles. Tres décadas después, la lógica del terrorismo sigue siendo la misma: intimidar, desestabilizar y atacar a la población. Por eso, cuando Israel ejerce su derecho a preservar su existencia, no lo hace solo en defensa de su territorio, sino en ejercicio de un derecho básico reconocido a cualquier Estado: el de proteger a sus ciudadanos frente a quienes hacen del terrorismo su método de acción.

Recordar el atentado contra la Embajada de Israel no es solo un ejercicio de memoria histórica ni un acto de homenaje a las víctimas. También implica comprender que aquel ataque formó parte de una lógica que no ha desaparecido.