Medidas cambiarias: el Gobierno empezó violando el Pacto de Mayo

En la primera jornada tras los anuncios del fin de semana del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, los precios de los dólares libres bajaron por intervencionismo, en tanto que el riesgo país subió y la Bolsa bajó por desconfianza.

Si bien el Gobierno argumentó que esta medida la tomaba para ir a la emisión cero, en mi opinión es más una excusa para tratar de controlar el mercado.

Para entender el problema hay que recordar que hoy en día todos aquellos que producen bienes y servicios para exportar tienen la obligación de ingresar las divisas al país y vendérselas al BCRA en un plazo máximo de 15 días, al tipo de cambio oficial, que, como mercado regulado, obviamente, es menor al valor de mercado.

Para comprar esos dólares el BCRA emite pesos. Esos pesos entran en circulación y, como no son demandados por la gente, se van a dólar o a la compra de bienes y servicios, presionando la inflación al alza.

Hasta no hace poco, el Gobierno argumentaba que la emisión monetaria que se hacía por la compra de dólares a los exportadores era buena o no generaba problemas porque el BCRA, como contrapartida acumulaba dólares en la entidad.

Desde el sábado último parece que se cambió de opinión y emitir para comprar dólares es malo. Esos descubrimientos de la ciencia económica por la cual se reclama el premio Nobel.

En concreto, lo que ahora dice el gobierno de Milei, en rigor lo repite porque ya lo dijo varias veces, es que va a emisión cero, o sea la base monetaria va a quedar congelada en valores nominales constantes.

¿Como piensa seguir el Gobierno con la política intervencionista en el mercado de cambios? Lo que va a hacer es retirar de circulación los pesos que emite, en realidad la diferencia entre las exportaciones e importaciones, vendiendo los dólares que le obliga al exportador a venderle. En el primer caso paga $900 por dólar y en el segundo cobrará $1.319 por dólar, al cambio contado con liquidación.

Así, por cada USD 100 que el exportador le venda el Central, para absorber los pesos que emita tendrá que vender unos USD 67, y acumulará en las reservas los USD 33 restantes.

Para hacer el cálculo de expansión monetaria, es importante resaltar que el exportador le vende al Central los USD 100 pero sin restarle los derechos de exportación (retenciones) en el caso del agro, que se los liquidará a la AFIP con los pesos emitidos por el BCRA.

Ahora bien, como decía al principio, esta medida no es para ir a una emisión cero, sino para intervenir en los mercados libres porque el gobierno no quiere que suban la cotización los dólares no regulados, porque marcan desconfianza en la política económica.

Mecanismo más simple y libre

Una forma más simple hubiese sido eliminar la obligación de que los exportadores le vendan sus dólares al BCRA y el importador se los compre únicamente a la entidad.

Para eso había que dejar sin efecto el decreto 2.581 de 1964, que es cuando se instaura el control de cambios. Solo hacía falta copiar el decreto 530 del 27 de marzo de 1991, por el cual se dejaba sin efecto a obligatoriedad del ingreso y negociación en el mercado de cambios de las divisas provenientes de la exportación.

El presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo a los pocos días de anunciar la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar dejaron sin efecto la exigencia del exportador de liquidar sus dólares al BCRA (AFP)

Esto es lo que hicieron el presidente Carlos Menem y el ministro Domingo Cavallo a los pocos días de anunciar la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar.

De esa forma el exportador le vende sus dólares a quienes se lo demanden en un mercado libre y el BCRA no tiene que emitir, ni inventar este “rulo” que implica establecer más regulaciones en el mercado de cambios justo en el momento en que se crea un Ministerio de la Desregulación y Transformación del Estado.

¿Cuál es el problema, entonces, la emisión cero o la brecha?

Claramente el problema para el Gobierno es la ampliación de la brecha cambiaria, porque la emisión por el sector externo bien la podría haber eliminado directamente liberando el mercado de cambios.

Y si quería continuar con la política cambiaria intervencionista que está aplicando, podía cambiar el plazo de ingreso de divisas. Esto es permitir que los exportadores no ingresen sus dólares antes de uno, dos o tres años. De esa manera no emitían ahora y pateaban el problema de la emisión para más adelante cuando, si es que cumplen con la palabra, ya no exista el cepo.

¿Qué efectos puede tener esta medida en el mediano plazo? Actualmente, la rentabilidad del campo es muy finita. Para aumentar la rentabilidad tienen que incrementar el rendimiento por hectárea y para eso se necesita invertir en más fertilizantes, etc., que se pagan al tipo de cambio oficial más el Impuesto PAIS.

Al intervenir en el mercado de CCL el BCRA baja su cotización y, por lo tanto, el dólar blend, lo cual hace menos atractiva la inversión en fertilizantes para obtener más rindes por hectárea, en particular en un año que se espera una niña (Reuters)

Al intervenir en el mercado de CCL el BCRA baja su cotización y, por lo tanto, el dólar blend, lo cual hace menos atractiva la inversión en fertilizantes para obtener más rindes por hectárea, en particular en un año que se espera una niña.

La política cambiaria ya estaba afectando la nueva siembra. Con esta nueva acción intervencionista del BCRA, al bajar el dólar blend, es probable que se desestimule más invertir para aumentar los rindes por hectárea y, por lo tanto, cabrá esperar una próxima cosecha más magra.

Si el tipo de cambio oficial está artificialmente bajo y el gobierno, en vez de sincerar la situación fuerza, con medidas intervencionistas, la baja de los dólares libres, ¿qué va a ocurrir cuando levanten el cepo, si es que no se enamoraron del mismo?

Puede ocurrir que- hayan acumulado tal atraso cambiario que aun con el stock de base monetaria constante, no aumente la demanda de moneda, sino que caiga y salte el tipo de cambio.

Recordemos que, aun estando constante la base monetaria, igual puede caer la demanda de moneda y eso podría impactar sobre el dólar.

En definitiva, el Gobierno le está haciendo pagar el costo de sus medidas intervencionistas a los que arriesgan su capital e invierten para exportar. Generará más desocupación por la recesión que produce y, al violar el derecho de propiedad de los exportadores, creará más incertidumbre sobre las reglas de juego hacia el futuro.

El gobierno de Javier Milei insistió con firmar el Pacto de Mayo cuyo primer punto dice: La propiedad es inviolable. Sin embargo, ya empezó violándolo, al mantener la exigencia al exportador de vender sus dólares a un precio artificialmente barato. En solo un par de días borró con el codo lo que escribió con la mano y eso no ayuda a crear reglas de credibilidad en la economía.

El Gobierno sigue mostrando al mundo que es un país imprevisible, porque no se respetan las reglas de juego que propone y defiende.