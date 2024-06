Colecta anual de Cáritas: “Tu solidaridad es esperanza”

Bajo el lema “Tu solidaridad es esperanza”, la Colecta Anual de Cáritas se realizará el sábado 8 y domingo 9 de junio en las parroquias y comunidades de todo el país. Las contribuciones, que ya se pueden realizar en forma electrónica en https://www.caritas.org.ar permitirán sostener los programas que Cáritas brinda como respuesta a las urgentes necesidades y la creciente demanda de asistencia de millones de argentinos que viven en situación de pobreza e indigencia.

Cáritas Argentina es una organización de la Iglesia Católica que trabaja para dar respuesta a las problemáticas sociales que derivan de la pobreza. Tiene más de 40.000 voluntarios en 3.500 equipos de trabajo, en todos los rincones del país. Acompañan a personas, familias y comunidades que se encuentran en situación de exclusión y vulnerabilidad. Les brindan contención espiritual y herramientas concretas para que, por sus propios medios, sean capaces de transformar su realidad.

La Iglesia católica es, sin duda, la mayor red de ayuda a través de su enorme cantidad de voluntarios. Es importante destacar que “Caritas” no es un organismo, aunque tenga una administración central para la implementación de algunos planes más generales, ejercemos la caridad por una convicción ligada a nuestra fe y al seguimiento de Jesús. En el texto de Mateo 25 el Señor nos dice: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban en herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me dieron alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.” Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo estuviste de paso y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?” El Rey les responderá: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí.”

En cada parroquia la gente de la comunidad se organiza para ayudar, armando un comedor, o dando ropa y alimentos o, como es el caso particular de CABA, además asistiendo a la gente de la calle a través de “Las noches de la Caridad”. Corría el año 2001 y varias de las parroquias del centro nos organizamos para asistir a la gente en situación de calle. No ese trata solo de llevar comida, era también compartir tiempo con ellos, ya que además sufren hambre de soledad.

El pasado martes 4 de junio, se realizó en la Catedral Metropolitana un encuentro de agentes de pastoral que acompañan a las personas en situación de calle bajo el lema “Eucaristía, la alegría de la mesa compartida”.

El mismo contó con la presencia de asociaciones civiles, funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, voluntarios de 170 parroquias de la arquidiócesis y el Arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva.

En primera instancia el moderador agradeció la presencia de todas las personas que se hicieron presentes y les cedió la palabra a tres jóvenes quienes compartieron su testimonio y posteriormente una pequeña reflexión.

Luego quien tomó la palabra fue el Arzobispo que tras leer un pasaje del evangelio se dirigió a los presentes animándolos a compartir esperanza con quienes se encuentran excluidos y marginados en la sociedad. También, compartió una serie de preguntas que tenían como finalidad poder converger las experiencias entre los voluntarios presentes.

“Frente a la gente en situación de calle, los cristianos tenemos un buen motivo para seguir comprometiéndonos con esta realidad. Ese motivo no es ideológico, ni tampoco, siquiera, es un motivo de amor; es un motivo de fe”, sentenció el Arzobispo. “Cuando nos encontramos con personas así o como el moribundo asistido por el buen samaritano, nos encontramos con gente que están al borde de la vida, gente que quedó excluida, gente que quedó marginada”, aseguró García Cuerva y lamentó que haya personas que no los vean.

”Qué bueno que nosotros podamos decirle: ‘qué querés, qué necesitas, en qué te puedo ayudar’”, expresó y agregó: “Lo que necesitan no son recetas, sino que se los escuche”. El arzobispo porteño destacó la actitud de Jesús: “No le dice al ciego ahora que te curé, me tenés que seguir, tenés que ser uno de los míos; dale, vení, te di la bolsa de mercadería, tenés que estar conmigo’” y diferenció: “Jesús le dice: tu fe te salvó, ya te puedes ir. Yo ya hice mi parte, ahora seguí tu camino’”.

”Estas son las actitudes de Jesús que nos pueden ayudar en nuestra tarea. Llamar por el nombre a los hermanos que están en la calle, reconocerlos. Lo segundo, que le digamos: ánimo, levántate; sé protagonista de tu vida. No está todo perdido, estamos juntos en ésta, te queremos dar una mano. Tercero, escucharlo y no darle recetas hechas”, propuso.

”Frente a la gente en situación de calle, los cristianos tenemos un buen motivo para seguir comprometiéndonos con esta realidad. Ese motivo no es ideológico, ni tampoco, siquiera, es un motivo de amor; es un motivo de fe”, diferenció. Los números del último censo de personas en situación de calle que realizó el Gobierno porteño confirman la apreciación que surge a simple vista. Se realizó en abril y se contabilizaron 4.009 personas sin techo, de las cuales unas 2684 estaban alojadas en paradores. En abril de 2023 habían relevado en total unas 3.511, y en 2022, unas 2.548.

Para finalizar Monseñor García Cuerva agradeció la tarea de todos los voluntarios que acuden a las noches de caridad en las parroquias de la arquidiócesis y alentó a todos los voluntarios presentes a seguir con la tarea desde el amor.