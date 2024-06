Tras la terapia económica de shock, se necesita sintonía fina

pese a que el Ejecutivo también apeló a la suba de impuestos (principalmente impuesto PAÍS), la reducción del gasto primario ha sido fundamental para alcanzar el superávit en lo que va del año. Más allá de la estéril discusión “licuación o motosierra”, la estrategia de recorte de las erogaciones habría llegado a un límite : tras el desplome del 1T-24, las jubilaciones están creciendo en términos reales; no se puede repetir el ahorro por no pagos de Cammesa a generadoras eléctricas y proveedoras de gas y, si el Gobierno quiere evitar un fuerte golpe a los bolsillos de los hogares durante el invierno, debería postergar la suba del precio del gas y la electricidad hasta la primavera, incrementando significativamente los subsidios energéticos en el corto plazo; tras la masiva marcha en defensa de la universidad pública se reforzaron las partidas a dichas entidades; y, el frenazo de la obra pública está generando elevados costos en dólares (el tramo del gasoducto Néstor Kirchner habilitado funciona al 50% porque no se finalizaron las tres plantas compresoras, y la suspensión de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz complican la renovación del swap con China).