Crecer facilitándole la vida al inversor privado

Municipio de Zárate

Cuando asumí la gestión en el municipio de Zárate, en diciembre pasado, sabía que nos enfrentábamos a una situación compleja y delicada, con consecuencias y acciones que no pueden esperar ni un día. Por ello, comenzamos a implementar una serie de medidas trascendentes para volver a recuperar la confianza del sector privado y poder así transformar al municipio de Zárate en un distrito pujante y en crecimiento.

Decidí eliminar tasas, por ello envié al Concejo Deliberante la derogación de muchas de ellas y hoy es una realidad que quien quiere construir en Zárate no paga derecho de construcción, el que quiere habilitar su negocio no paga derecho de habilitación, y quien ya está instalado, no paga más las sobre tasas que pesaban sobre seguridad e higiene, entre otras. Dimos pasos claros y contundentes para tener un Estado Municipal que ayude a la inversión privada y que no sea un obstáculo.

Fue así como en muy poco tiempo logramos que dos empresas multinacionales vuelvan a invertir en el municipio y generen puestos de trabajo estratégicos que multiplicarán los beneficios en el municipio y nuestros ciudadanos, como así también la visita al distrito de inversores de distintos rubros atraídos por esta nueva realidad.

Vamos a explotar el potencial de Zárate en la radicación de diversos tipos de industrias, fortaleciendo con nuevas exenciones impositivas al automotriz/autopartista, acompañando este proceso con una modernización en obras y servicios de las distintas ciudades del Partido y sus localidades, sin dejar de lado a las industrias amigables con el ambiente como el turismo, la cultural y la de servicios.

Nuestra ubicación estratégica hoy es doblemente más valiosa que hace 25 años (cuando se construyeron los complejos automotrices y cerveceros), porque a la natural geográfica (dos rutas nacionales, dos ramales férreos, y salida a la Hidrovía) a sólo 80 km al norte de la ciudad de Buenos Aires se le suma hoy que Zárate es la frontera demográfica norte del AMBA con un potencial en lo industrial, logístico, rural, insular y con una costanera transitable de casi 3 kilómetros de diámetro.

Entendemos esto como el principal factor objetivo y hoy los privados lo empiezan a ver de la misma forma, porque también ven que hay un Municipio amigable con los negocios que a ese factor objetivo (geográfico y demográfico) se lo complementa con lo subjetivo (el cambio de conducta del estado hacia el privado).

Es momento de explotar nuestras ventajas comparativas y el potencial que tenemos para impulsar el crecimiento y el desarrollo de nuestros habitantes. Eliminar distintas tasas no es un fin en sí mismo, sino parte de un proceso más integral que tiene que ver con un cambio de paradigma de un Partido que estuvo muchos años sin estar en el radar del inversionista.

Hoy el cambio es la realidad, en Zárate van a encontrar un lugar propicio para producir, exportar, distribuir con un Municipio que no entorpece, sino que ayuda.