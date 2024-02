El arte de estabilizar la economía

Que los fundamentals sean robustos . Esto es, no tienen que existir desequilibrios grandes. El tipo de cambio tiene que ser suficiente para que el saldo del comercio exterior sea positivo, y las cuentas fiscales deben estar ordenadas, hoy por hoy, en lo inmediato, y que se perciba que seguirán equilibradas. Los canales de por qué el encuadre fiscal se traduce en menos inflación son menos lineales de lo que habitualmente se asume, pero es un aspecto crucial para señalizar un cambio de régimen perdurable. Tampoco tiene que haber dudas sobre el pago en tiempo y forma de la deuda pública.

Administración “artesanal” de algunos precios. Sin entrar en debates o citas, se considera que, complementario al enfoque ortodoxo (puntos 1 y 2) se requiere tomar un rol un poco más coercitivo para evitar desbordes de algunos precios relevantes que luego repercutirán en aumentos futuros de otros precios y salarios. A la inflación hay que darle con todo lo que se tiene al alcance, y no hay que tener miedo a la negociación ni a mostrar los dientes. Siempre que sea como un complemento a lo anterior, y no un sustituto (como en las épocas del K-ismo), la administración transitoria de algunos precios relevantes, períodos de congelamiento, etc tienen que ser parte del programa para sincronizar la desinflación y romper con todos los mecanismos de indexación existentes, tanto explícitos como implícitos.