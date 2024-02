Tres pasos para conseguir trabajo

Un proceso de búsqueda es como un gran rompecabezas y hay que poder encajar todas las partes para que salga bien (Christin Klose/dpa)

¿Te quedaste fuera del mercado laboral? ¿Querés cambiar de trabajo? ¿Estás buscando tu primer empleo? Para todos los casos es válida esta estrategia que comparto hoy.

Cuando hago procesos de estrategia de carrera cuento que buscar trabajo es igual para casi todos, sin importar cuál es la situación actual laboral. Lo importante es que la búsqueda sea en base a una estrategia bien pensada, diagramada y luego ejecutada.

Para eso, es importante primero definir cuál será el objetivo, cuáles serán las empresas que interesan, las posiciones y la remuneración a la cual aspiras. Una vez que tenés eso en mente podés armar tu estrategia de búsqueda. Claro está que mientras más acotes las empresas, las posiciones y la remuneración, más complejo se tornará buscar trabajo. Siempre recomiendo mantener la mente abierta.

La estrategia para buscar trabajo se divide en tres grandes partes:

Cómo te mostrás. Hay dos cosas fundamentales que tenés que tener para buscar trabajo: un buen perfil de Linkedin y un CV. Ambos deben reflejar tu trayectoria y conocimientos. Son las dos cosas que te van a ayudar a acceder a la entrevista, por lo tanto, tienen que ser atractivos. El perfil de Linkedin tiene que contar con una buena foto, una actual, preferentemente sin anteojos negros. La plataforma te permite también elegir una foto de fondo. Una tuya. Podes poner algo que te define, un lindo paisaje, una ciudad que te gusta, una frase, libros.

Incluir una frase descriptiva debajo de tu nombre también debe ser algo que te define. Si estás trabajando, sugiero que no sea ni tu posición actual ni la empresa en la que trabajas.

Reforzá tu perfil para poder crear tu reputación y marca personal. Es muy importante estar activo en la red, compartir publicaciones propias y comentar publicaciones que te parezcan relevantes. Compartí eventos relevantes en los cuales participas, reuniones de equipo, clientes, asociaciones. Es la manera de hacerte conocer por la red. Si te gusta escribir, Linkedin tiene una sección newsletter que permite escribir notas. Acá la sugerencia es hacerlo una o dos veces por mes.

Algo también súper valioso son las recomendaciones. Idealmente hay que contar con por lo menos cinco. Estas son personas que te conocen, que pueden haber trabajado con vos en el pasado o trabajan con vos en el presente. Hablando de tu CV, recomiendo mucho usar los formatos en la plataforma de Canva. Son simples de utilizar, tienen formatos amigables y permiten espacios para incluir mucha información relevante.

Si sos un joven profesional podés incluir temas como educación, universidad, terciario, deportes, hobbies, asociaciones, cursos específicos. Cuando una empresa busca un joven profesional se concentra mucho en la proyección que imagina tendrá en los próximos años. Si ya contás con una trayectoria laboral, asegúrate de incluir toda la información que te imagines sea relevante. Acordate que hay que repensar el CV en base a cada búsqueda a la cual estás aplicando. Obviamente, uno tiene un CV genérico. Pero cuando ya sabés la empresa y la posición a la cual estás aplicando, hacé research sobre la empresa, la cultura, si hay noticias relevantes online y asegúrate de incluir conocimientos, experiencias, hitos y logros que creas serían de valor agregado para la persona que ocupe la posición.

Cómo ponerte en contacto. Existen varias formas de contactarse con diferentes organizaciones. La más simple es, a través de tu perfil de Linkedin, aplicar online a diferentes posiciones que ofrece la plataforma. Otras pueden ser Bumeran y Zona Jobs. También podés buscar las empresas que te interesan y aplicar a ellas a través de sus páginas web. Muchas permiten cargar tu CV y luego hacer un assessment en ese mismo instante.

Otra opción es, a través de Linkedin, contactarte con gente de Recursos Humanos de las organizaciones que te interesan y escribirles a ellos directamente vía mail adjuntando tu CV. Este es un buen mecanismo si no vieras búsquedas de esas empresas publicadas en portales de búsqueda.

Cómo entrevistarte y cerrar. Las entrevistas son un arte. Hay gente que hace muy buenas entrevistas, otras no tanto. Pero es una habilidad que se desarrolla.

Para entrevistarse bien hay que contar con buena escucha y empatía para poder responderle al entrevistador sus preguntas de manera asertiva para responder a sus necesidades. Si podés, confirmá al inicio de la entrevista cuál es el tiempo del cual disponen. Esto te dará un parámetro de como regular tus respuestas.

El primer entrevistador de muchos procesos, sea Recursos Humanos de la empresa o una consultora, puede ser una persona junior que hasta tenga dudas sobre el rol sobre el cual te está haciendo preguntas. No te preocupes. Eso no es importante. Lo importante en ese momento es el impacto que vos causas en esa persona. Solamente eso. No la evalúes, no te cuestiones sus intenciones. Recordá que esa persona será el primer filtro. Con lo cual, de esa persona depende si avanzas o no.

Humildad es siempre un buen consejo. Leé sobre la persona que te va a entrevistar, fíjate si tienen puntos en común, algún colegio, universidad, asociación, la carrera que estudiaron. Las posibilidades son infinitas.

El otro día entrevisté a una persona y me dijo: “¿Te puedo hacer una pregunta yo ahora? Porque vi que tu perfil dice...”, y mencionó algo. Obviamente le dije que sí y nos quedamos hablando un poco sobre eso que a ella le interesaba conocer.

A medida que avanzás en un proceso de búsqueda te van a entrevistar diferentes personas dentro de la organización. Cuando pensabas que ya no había más entrevistas, seguramente surgirá una nueva. Siempre aconsejo mirar estas entrevistas como oportunidades para que los candidatos también conozcan a la organización. Mientras más gente conozcas mejor decisión vas a poder tomar en referencia a si te interesa la empresa o no.

Cerrar el sueldo es un gran desafío, hoy más que nunca. Con tanta inflación, asegúrate que la empresa haga ajustes de manera periódica. Hoy se están realizando cada dos meses y algunas todos los meses. Tené en mente cuál sería tu remuneración pretendida. Siempre es incómodo abordar el tema. Lo más probable es que te pregunten cuál es tu remuneración actual en el primer encuentro. Eso te valida también hacer la pregunta sobre si pueden compartir la remuneración que tienen para el rol.

Pero la remuneración con la cual se inicia un proceso no es siempre la remuneración en la cual se cierra. Si te interesa el rol y la empresa, podes preguntar cuánta flexibilidad hay. Dato importante, la remuneración final se acuerda en función del candidato finalista y su criticidad para la compañía.

Son muchas cosas, ¿no? En realidad, es contar con una estrategia y asegurarte de seguir el plan de 3 pasos en mente para asegurar tu transición con éxito.

Un proceso de búsqueda es como un gran rompecabezas y hay que poder encajar todas las partes para que salga bien. Desde el lado de un candidato hay adrenalina y expectativa. No tengas miedo de pedir consejo a alguien que consideres experto en el tema. Hay que animarse, salir a la cancha y jugar el partido.

La autora es Managing Partner de Backers & Partners, especializada en la búsqueda de ejecutivos para la Alta Gerencia y Consultoría de Cultura y Liderazgo