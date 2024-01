Argentina y el sueño americano

En los últimos doce años en particular, la economía argentina dejó de crecer, pero su población creció un 12% en igual período (EFE)

En numerosas intervenciones el actual presidente de la Nación, Javier Milei, argumentó que Argentina podría alcanzar los estándares de vida de los Estados Unidos en un plazo de 35 años, e incluso que en 40 años Argentina podría disponer de ingresos similares a la República de Irlanda.

Ello implicaría que los argentinos logren triplicar sus actuales ingresos para igualar a los de EEUU, o logren cuadruplicar sus ingresos para igualar a los de un irlandés promedio.

En 1960 Argentina disponía de un nivel de ingreso prácticamente idéntico al de Irlanda y superior al de Corea del Sur y Chile. Pero para 2019 se situaba muy por debajo de los dos primeros y ya menor al del país trasandino.

El estancamiento relativo de Argentina responde a que su economía se fue apagando hasta dejar de crecer.

Si se calcula el promedio de crecimiento económico entre 1960 y 2019 para todos estos países, se pueden identificar dos bloques claros:

1) Estados Unidos, que creció al 2% promedio anual, Corea del Sur al 5,5%, Irlanda al 3,8%; y

2) países latinoamericanos como Chile, Brasil y Argentina registran en ese período tasas acumulativas anual de 2,3%, 2,2% y 0,85% respectivamente, pero con volatilidad mucho mayor.

En los últimos doce años en particular, la economía argentina dejó de crecer, pero su población creció un 12% en igual período.

Como consecuencia el PBI per cápita acumuló una caída del 12% en los últimos doce años.

Los números advierten que Argentina ya no sólo no crece, decrece en términos de PBI per cápita a un ritmo de 1% anualizado, al menos desde 2011, fin de la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

A principios del último siglo la Argentina tenía uno de los PBI per cápita más altos del mundo.

Un siglo más tarde y estancamiento económico mediante, pasó a ser un país de mitad de tabla en el ranking del PBI per cápita: puesto 130 de 255 países.

A pesar de que el debate de coyuntura está centrado en la urgencia y en la necesidad de recuperar el equilibrio fiscal, cabe recordar que la inversión física y de capital humano, además del progreso tecnológico, son los factores que determinan la tasa de crecimiento de largo plazo de un país.

La velocidad y sendero con que un país puede alcanzar a otro en su estándar de vida, medido por su PBI per cápita, han sido objeto de investigación teórica y empírica desde mediados de la década de los 80.

En búsqueda del sueño perdido

Para converger queda claro que hay que crecer. ¿Pero qué tasa de crecimiento sería la necesaria para que Argentina iguale el PBI per cápita de EEUU en sólo 35 años, según los dichos del Presidente?

Con los datos de Penn World Table que recopila información clave de muchos países, se puede calcular la “velocidad de convergencia” para cerrar la brecha entre los países analizados. Si bien en la práctica, la velocidad de convergencia cambia con el tiempo, para simplificar el análisis la supusimos constante.

Con dicha información y según estimaciones propias, para igualar el actual nivel de ingreso promedio de EEUU en sólo 35 años, Argentina debería crecer a una tasa acumulativa anual del 2,85% anual.

Ahora bien, hay que recordar que desde 1960 EEUU registra un crecimiento del PBI per cápita cercano a 2% anual. Por lo tanto, de mantenerse estable el crecimiento económico de EEUU, Argentina debería crecer al 4,85% anual durante 35 años para poder cerrar la brecha actual.

En definitiva, Argentina necesita crecer al 3% anual por 35 años por sobre la que registre una de las mayores economías del planeta, para igualar al actual ingreso promedio de un americano. Pero dado que EEUU continuará creciendo, Argentina necesitaría crecer al 5% para alcanzar el PBI per cápita americano y cerrar la brecha en 2060.

Por último, el crecimiento económico necesita de ahorro para financiar la inversión, tanto física como de capital humano, y del progreso tecnológico.

Argentina en las últimas décadas apostó a un modelo económico que estimula el consumo en desmedro de la inversión. Se apostó a utilizar el ahorro para fomentar el consumo de corto plazo, dejando la inversión sin fondeo.

No puede sorprender que Argentina entrara en un proceso de estancamiento, porque literalmente por estimular el presente se consumió el futuro.

La recuperación del ahorro en la economía, esto es, una economía sin déficit ni fiscal ni externo será condición necesaria para retomar el sendero de crecimiento económico.

Los autores agradecen la colaboración estadística de Pablo García Seminara.

Ramiro Castiñeira es director de la consultora Econométrica. Martín Grandes es profesor de Teoría del Crecimiento Económico, FCE-UBA, Investigador del Conicet y co-director del Observatorio de Innovación Social de la UBA