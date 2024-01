Un paro con olor a naftalina: una propuesta sin sentido, más útil para el Gobierno que para la oposición

“Sordo, pero no mudo”: el joven hipoacúsico que concientiza en las redes con un implante y un audífono

Cuando tenía 15 años le diagnosticaron hipoacusia, y al poco tiempo pasó por una cirugía que no salió bien. De un 20% de pérdida auditiva en un oído pasó a perder el 100%. No se dio por vencido y en medio de la desesperación buscó alternativas que dieron buenos resultados. Hoy se define como una “persona feliz”, y desde que comparte en Instagram y en TikTok información sobre su día a día, la comunidad no deja de crecer