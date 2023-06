La encrucijada de la Inteligencia Artificial, ¿un mundo sin creativos?

Inteligencia Artificial ingresa en nuestros hogares mediante diversas aplicaciones y modelos de redes neuronales (Freepik)

Los sistemas inteligentes están liderando el camino a seguir por la humanidad, su capacidad para imitar profesiones que hasta ahora eran exclusivas de los humanos, ha superado los sueños de Alan Turing y las imaginaciones literarias de cuentos como “Yo, Robot” de Isaac Asimov.

En la actualidad, la Inteligencia Artificial ingresa en nuestros hogares mediante diversas aplicaciones y modelos de redes neuronales, así encontramos la IA generativa de lenguaje como “ChatGPT”, los sistemas inteligentes que ayudan a las personas a mejorar sus habilidades sociales y emocionales, junto con tecnologías como la realidad virtual, los universos virtuales o metaversos, la realidad aumentada, las interfaces cerebro-computadora, la inteligencia general artificial y las aplicaciones que nos permiten interactuar con seres fallecidos.

Incluso, hay bots diseñados para liderar partidos políticos, como el líder Lars y su partido Sintético de Dinamarca. La robótica también ha sorprendido con los robots humanoides de Tesla “Optimus”, el Bot “Ameca” o “Sophia, la robot hiperrealista”; y la industria automotriz con los autos autónomos, como “Domino’s”, el vehículo robotizados para el reparto de pizzas.

Hoy los algoritmos desafían el mundo creativo mediante la clonación y producción de contenido en áreas como la comunicación, la música, el cine, las artes visuales, la literatura y otros medios de expresión artística. La IA está en todas partes, se utiliza para crear contenido como artículos, anuncios, correos electrónicos y páginas web. Los sistemas inteligentes se utilizan para generar imágenes y existen tecnologías de IA que pueden clonar las voces de locutores, comunicadores, periodistas, creadores de contenido, y otros profesionales de los medios de comunicación, en muchos casos sin autorización, en tanto la voz humana es uno de los elementos más distintivos de la humanidad.

Así nos encontramos con “RadioGPT”, 100% automática, tanto la música como la locución, con voces sintéticas gestionadas por algoritmos. Los guiones cinematográficos y televisivos son escritos por máquinas, y hasta hemos podido ver la clonación de actores fallecidos. En tanto, el marco legal no se encuentra preparado para la defensa y protección de los artistas y creativos por la utilización sin autorización de sus voces o imágenes.

La innovación en Inteligencia Artificial y el costo humano

Estamos entrando en un período de transformación total, mientras el secreto de la innovación en tecnología debería ser ponderar el talento y la creatividad humana. Sin embargo, al igual que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII con las transformaciones económicas, tecnológicas y sociales y con el paso de la mano de obra basada en el trabajo manual a la utilización de las maquinarias; el fantasma de la pérdida de trabajo por el desarrollo de las tecnologías vuelve a asolarnos, con el agravante de ser ahora el sector creativo quien corre el riesgo de ser reemplazado.

En el cruce de caminos entre la Inteligencia Artificial y el mundo creativo, surgen desafíos éticos y culturales significativos. Según Yuval Harari “los algoritmos quizá aprendan a componer canciones, jugando con las emociones humanas”. Sin embargo, a pesar de estos avances, es fundamental tener en cuenta que los sistemas de IA pueden amenazar derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación.

La Unión Europea ha reconocido esto en su legislación sobre IA, adoptando un enfoque basado en riesgos para mejorar las condiciones de uso de la Inteligencia Artificial. Nuestro país adhiere a las recomendaciones sobre ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. En cuanto a la cultura, los Estados Miembros deberían promover nuevas investigaciones en la intersección entre la IA y la propiedad intelectual. Además, es importante evaluar cómo afectan las tecnologías de la IA a los derechos de los creativos, cuyas obras se utilizan para entrenar a la IA. En Argentina, es imprescindible la construcción de un marco jurídico fuerte que proteja el trabajo de artistas y actores de voz contra las imitaciones no autorizadas.

Pero, ¿podrá la IA desarrollar un proceso creativo? Las creaciones solo pueden originarse en mentes humanas, no en máquinas o Inteligencia Artificial. Así lo expresó Sting, el músico y ex líder de The Police, instando a defender la identidad y el capital humano.

