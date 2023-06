El vecinalismo y los gobiernos de cercanía en la provincia de Buenos Aires

Municipalidad de Tres Arroyos

El Frente de Partidos Vecinalistas es un movimiento provincial que nació hace muchos años y a partir de 1983 fue tomando un formato y una dimensión distinta a la que supo tener antes. El Vecinalismo que se construye a partir de 1983 es profundamente institucionalista y dio lugar en la provincia a una nueva corriente que sigue creciendo y que tiene entre sus objetivos constituirse en un partido provincial.

El Vecinalismo fue tomando mayor envergadura y fortaleza porque la sociedad observa que las grandes coaliciones no les brindan respuestas a sus problemas cotidianos o no tienen la cercanía para el diálogo o la construcción. En cambio, los municipios son la mano del Estado que toca a la gente.

Desde ese lugar podemos mencionar que en la provincia de Buenos Aires existen varios ejemplos con características locales, propias del lugar; algunos llegan solos y otros con alianzas y coaliciones transitorias con partidos nacionales, pero nunca dejaron de lado su forma, su articulación de partido local, vecinal. Tres Arroyos es un ejemplo vigente. Pero han existido otras experiencias como Pinamar, Tigre y Carmen de Areco, entre otros.

El Vecinalismo representa más de 200 mil votos en territorio bonaerense. Por lo que es un espacio reconocible y considerado en términos políticos y electorales, y frente a esta gran puja que hay entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el Vecinalismo es un espacio que bien puede influir en el resultado. De hecho lo hace en cada uno de los Municipios en los que participa.

La cercanía con los vecinos hace que el Vecinalismo sea un fuerte impulsor de la autonomía municipal. Es decir, que desde el punto de vista institucional, como está reconocido en la Constitución Nacional, los Vecinalistas impulsan la necesidad de tener su propia ley orgánica por municipio de acuerdo a su realidad y necesidades para el funcionamiento. Y también exigen al mismo tiempo en términos políticos, tener elecciones desligadas de las provinciales y las nacionales.

Por otro lado, son fuertes impulsores de la boleta única de papel porque eso permite que los partidos locales sean más competitivos frente a las grandes estructuras. No nos olvidemos un tema central, hoy en cualquier articulación política los partidos vecinales no reciben ningún tipo de ayuda provincial, ni nacional, ni siquiera para poder imprimir su boleta con lo cuál hay una fuerte asimetría.

Además, sostienen la necesidad de la descentralización en términos económicos y financieros, y obviamente reclaman una mayor coparticipación. O por lo menos una coparticipación provincial para los municipios en función de lo que genera cada municipio.

Son defensores de la articulación en materia de salud pública. Pero hubo una transferencia de los hospitales provinciales a los municipios sin los fondos suficientes. También se le han trasladado servicios educativos, por lo que cada vez los municipios están más presentes en materia de educación inicial, primaria, secundaria e institutos terciarios.

En este sentido, el Vecinalismo del siglo XXI lo que busca es posicionarse como existen en otros lugares de Latinoamérica o Europa, donde el modelo español es muy fuerte. Argentina necesita retomar el camino de las fortalezas de los municipios porque fue su génesis: los municipios fueron preexistentes a las provincias, y estas a la Nación. Sin embargo, ese federalismo en tres niveles no se puede articular porque no están los medios o porque institucionalmente no existen los mecanismos legales para que eso suceda.

Por otro lado, el Vecinalismo es impulsor de la rearticulación del formato de los municipios. No se puede tener distritos como La Matanza, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, que son muy grandes y no mejoran la calidad de vida de los vecinos. Pierden de vista el contacto directo. También existe otro problema relacionado: las distancias entre los municipios de cabecera y sus localidades, que en algunas circunstancias están a más de 50 kilómetros.

El Frente de Partidos Vecinalistas fue convocado por el sector de Juntos por el Cambio, que lidera Patricia Bullrich. También otros sectores lo han hecho pero con menor entusiasmo. El vecinalismo se sentará a hablar con aquellos partidos políticos que tengan la descentralización, la desconcentración y la creación de nuevos municipios en sus plataformas nacionales y provinciales. Busca ampliar la participación de los vecinos con la mirada puesta en el Siglo XXI.

