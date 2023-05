Inteligencia Artificial: qué profesionales se buscan

(Unsplash)

Como es sabido y se ha dicho más de una vez, el mercado laboral de los perfiles IT vive una constante demanda y crecimiento. En esta perspectiva, prevalece una gran expectativa para que los profesionales se formen cada vez más en sus respectivas áreas de conocimiento para responder a un mercado que se expande meteóricamente y propone sus propias reglas.

Por supuesto que no todas las necesidades y requerimientos son iguales. Algunos perfiles pueden ser más difíciles de encontrar, consecuencia de la rápida evolución de la tecnología y la creciente especialización en ciertas áreas: expertos en Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (Machine Learning), por ejemplo, son perfiles que están en alta demanda, no sólo por el alto impacto de su rol, sino también porque ya son buscados por empresas de prácticamente todas las industrias. Por supuesto que no son los únicos; desde desarrolladores de Blockchain hasta Devops Engineers, especialistas en ciberseguridad y arquitectos cloud; cada uno de estos roles puede tener responsabilidades y enfoques específicos, pero todos comparten el objetivo común de desarrollar y mejorar los productos o servicios para satisfacer las necesidades de los clientes y alcanzar los objetivos de la organización.

Argentina y el mundo

Fuera de la famosa autorreferencialidad criolla, es una realidad que en el mundo IT global el profesional argentino es bien recibido. Los motivos son varios: se diferencia de sus pares por su gran adaptabilidad, su capacidad para manejar un alto caudal de trabajo, su creatividad y una sólida base de conocimientos técnicos. Los argentinos vemos los problemas como desafíos y ahí reside nuestra gran ventaja.

Además, tengamos en cuenta que existe cierta alienación cultural y de huso horario con respecto a Estados Unidos, potencia tecnológica sin dudas, lo que facilita y habilita la colaboración y el trabajo en equipo entre profesionales y empresas de ambos países.

En momentos en que el crecimiento del freelancing, el trabajo remoto y la demanda de puestos orientados hacia el exterior es muy marcado, el dominio del inglés resulta absolutamente esencial para pertenecer a este mercado laboral globalizado.

¿De qué manera se capacitan estos perfiles?

Existe en Latinoamérica una oferta variada de capacitaciones en el campo de la tecnología. Sin embargo, en los temas de vanguardia, como Machine Learning, SRE y las Arquitecturas Evolutivas, la oferta de cursos en español puede ser más limitada. Sin embargo, de a poco van apareciendo plataformas EdTech en línea con los últimos avances que se observan mundialmente. La diferenciación en estos casos es no ofrecer una base, sino poner el foco en conocimientos más específicos para profesionales de alto expertise. Es decir, en épocas de cursos introductorios, también son necesarios programas y certificaciones para perfiles con mayor experiencia que quieren adentrarse en temáticas de mayor profundidad. En esta línea, entre las distintas iniciativas que están surgiendo se puede mencionar a la argentina Go.elevate, que apunta a potenciar los skills de ese tipo de profesionales a partir de programas muy especializados.

No quedan dudas de que los cambios de paradigma demuestran que vivimos un momento donde el mercado demanda una actualización permanente. El entrenamiento y la capacitación de los profesionales de IT deben ser constantes, ya que la evolución de la tecnología es rápida y cambiante. Y ahí es donde, para dar un verdadero salto cualitativo, aparecen nuevas temáticas a considerar como Ingeniería de Confiabilidad del Sitio (SRE), Kubernetes, APi as product, Devops, Product Management y -como mencionamos antes- Blockchain.

In Company: una herramienta personalizada, flexible y barata

Con este panorama actual y con los desafíos claros por delante, son muchas las organizaciones que buscan la forma de incorporar esos conocimientos. Por eso, en el último tiempo, la capacitación in company proliferó sustancialmente gracias a sus ventajas. La organización puede potenciar a sus propios colaboradores sin necesidad de buscar nuevos perfiles que son difíciles de encontrar. Esto se suma a la gran flexibilidad, colaboración y ahorro de costos que ofrecen estas modalidades, dado que facilitan la participación de los empleados sin modificar sus horarios y ubicaciones, ni interrumpir sus responsabilidades laborales.

Además, en un entorno donde los proyectos y los desafíos son colectivos, los programas in-company también fomentan la colaboración y el trabajo en equipo, lo que genera buen clima y ordena a las organizaciones, ya que los profesionales se capacitan en simultáneo. Esto, sin dudas, no es un gasto para las empresas, sino una inversión que capitalizarán en el corto y mediano plazo.

En definitiva, el mercado IT viene demostrando en los últimos años un amplio crecimiento, no sólo en la necesidad de perfiles preparados, sino también en nuevos focos que hace años no estaban en el radar. Y que, claramente, hacen la gran diferencia en las organizaciones de cara a su desarrollo, pero también para adaptarse y estar preparadas para los tiempos que se vienen.

