Francisco: “La Patria es un don, la Nación una tarea”

“Las reivindicaciones sociales, que tienen que ver con la distribución del ingreso, la inclusión social de los pobres y los derechos humanos, no pueden ser sofocadas con el pretexto de construir un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios.”(Papa Francisco, Ex. Apostólica)

Como enseña nuestro Pontífice, el todo es superior a la parte y a la suma de las partes, la unidad es superior al conflicto, la realidad prevalece sobre la idea y el tiempo es superior al espacio. (Ver Exhortación apostólica Papa Francisco, Evangelii Gaudium pag. 197/209)

No pensar en el bien común es un todo superior al interés de las partes, invirtiendo esa regla, nos ha conducido a los argentinos y latinoamericanos a la pobreza actual.

“La Patria -dice Francisco -es un don, la nación una tarea”. Nuestra nación adolece de un atraso cíclico en su desarrollo sobre todo industrial. Sin desarrollo industrial nos amenaza el mal recurrente de la falta de trabajo, la pobreza material y la desigualdad. El espasmódico proceso de nuestra economía y la gran desigualdad, nos invitan a pensar en las estrofas de nuestra canción patria:

“Oid mortales, el grito sagrado

¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!

Oid el ruido de rotas cadenas

Ved en trono a la noble igualdad”

La unidad de nuestra nación está fundada en tres pilares. La identidad de nuestros pueblos, la trayectoria histórica compartida y en tercer lugar la existencia de los inmensos recursos materiales comunes y finitos que aún reserva nuestra naturaleza creada como don de Dios, con el propósito de que su explotación sea hecha para el beneficio de todos con especial cuidado de la tierra y de las poblaciones más pobres.

Los recursos naturales, las autoridades provinciales y nacionales

Las provincias y la nación que administran los recursos naturales deben hacerlo para beneficio de los pueblos y para ello deben compartir una mismo enfoque político en todos los campos pero sobre todo en el campo de la minería. Por encima de los partidos e intereses personales. Como “cuestión de Estado” que es.

La negociación de la exploración y explotación de esas riquezas deben ser públicas y transparentes y realizarse de común acuerdo.

Es obvio que la debilidad de una provincia muchas veces con menos poder que el del municipio menor del Gran Buenos Aires, asumiendo negociaciones con empresas multinacionales que -hace más de cien años explotan el oro, la plata, el petróleo, el litio, el cobre y otros minerales, cada una de las cuales supera el poder de muchos países de la tierra.

No es lo mismo que el “oro blanco” sea saqueado como lo son otros minerales, no se lo industrialice, sino que se lo extraiga para exportar..

Como dice el Papa Francisco, al extractivismo se suman otras cesiones del poder soberano de los estados que alteran la ecología y dañan a las poblaciones y privan a estas de otros recursos esenciales para la vida como es el agua.

De la negociación vía concesiones nacionales e internacionales, no sólo depende el cuidado de la naturaleza sino también y en gran medida la posibilidad de retomar al camino del desarrollo industrial con mano de obra argentina y exportación de productos elaborados (como por ejemplo baterías en el caso del litio).

El otorgamiento de concesiones mineras y la corrupción

El Arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio hoy Papa Francisco condenó en muchas oportunidades la corrupción. Son proverbiales las huellas que suelen dejar las contrataciones de las concesiones y/o privatizaciones en el campo de la minería argentina. Luego permiten la explotación a cielo abierto, el saqueo y la contaminación por parte de estas multinacionales a las cuales en sus propios países se les prohíbe cometer abusos semejantes. Dejan a nuestro país con un bajo aporte al PIB y magras regalías, bajo empleo, gigantesco consumo de agua y grandes daños a la tierra y a las poblaciones.

Se trata de frecuentes cesiones de nuestra soberanía provincial y nacional. La Resolución 1803 de Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962, dispone que “los recursos naturales son inherentes a la propia Soberanía Nacional”.

Proyecto de ley del presidente Gabriel Boric dispone la nacionalización del litio en Chile

Chile tiene la tercera reserva más grande del mundo de litio después de Bolivia y Argentina. Con sentido nacional, de cuidado del territorio chileno, de sus poblaciones y especialmente consciente de lo que esa riqueza significa el presidente acaba de anunciar la nacionalización del litio.

El Proyecto del Poder Ejecutivo bajo el título “Estrategia Nacional del Litio” dice que “Chile tiene una oportunidad histórica. Chile tiene litio. Chile tiene un mejor futuro para las familias” y “El litio será la viga maestra de la economía chilena” destaca en sus fundamentos el proyecto de ley. Al mismo tiempo explicó que se va a crear una empresa nacional para gestionar este recurso, provisoriamente estará bajo la órbita de la administración del cobre. Será una empresa con mayoría estatal que contempla la participación privada. También se destaca que Boric está intentando conversar del tema con los gobiernos de Argentina y Bolivia para coordinar esfuerzos. Más del 60% del litio está en Latinoamérica. Bolivia tiene el 23,7% de las reservas totales (21 millones de toneladas), Argentina posee el 21,5% (20 millones de toneladas) y Chile, el 11,1% (11 millones de toneladas) del total, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Estos tres países son los grandes propietarios de este metal, ya que solo ellos acumulan la mitad de esta materia prima en el mundo. China, Rusia y EEUU disputan por su parte la mayor participación en su exploración, explotación y agregado de valor.

Un hito histórico en defensa de la soberanía que abre una gran posibilidad de un diálogo fructífero para la integración de nuestros tres países.

Canal Magdalena o canal del Sur

Se trata de un canal natural que nos regaló la naturaleza del lecho del Río de la Plata que comunica la parte sur del río con el mar atlántico y el proyecto de prepararlo para la navegación de buques de gran porte, como el Teatro Argentino de La Plata, estuvo por muchos años abandonado.

Mediante campañas impulsadas en los años 1908/1910, por los intereses uruguayos y del Puerto de Montevideo en el río, se impuso el criterio según el cual el único canal utilizable por los buques de ultramar para entrar y salir por el río de la Plata desde o al océano atlántico era el canal Punta Indio (cercano a la ribera del Uruguay). Así se hizo desde entonces, con lo cual los barcos argentinos debían “pedir permiso” para llegar a los puertos de nuestro río e ir aguas arriba pasando por Montevideo. Ello fue ratificado por el Tratado del Río de la Plata de 1973. Mientras tanto, la razón de la utilización del canal del Sur o Magdalena para ingresar al Puerto de Rosario sufrió una postergación de más de un siglo y miles de millones de dólares perdió el fisco argentino.

En el 2013 la presidente Cristina Kirschner designó al frente de la Subsecretaría de Puertos y vías navegables al ingeniero naval Horacio Tettamanti, acérrimo defensor del Magdalena, quien lo habilitó para la navegación no sin resistencias de su propio ministro de Transporte.

La medida generó controversias con el Uruguay hasta que el diálogo con el presidente Mujica destrabó el conflicto, con lo cual se dictó la resolución 600/2014 por la cual se autorizó el llamado a licitación para el dragado y balizamiento del canal. El gobierno de Macri (Cambiemos-UCR) que asumió en el 2015 mandó el tema al freezer y felizmente fue des-freezado por el actual gobierno.

Así las cosas en la semana pasada el Presidente Alberto Fernández y el Gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof hicieron el anuncio histórico del inicio del trámite de licitación nacional e internacional para la obra de dragado y balizamiento del canal Magdalena con lo cual se terminará -Dios mediante -la burla solemne a nuestros intereses y a nuestra soberanía fluvial y portuaria.

Elecciones 2023 ¿soberanía nacional o intereses particulares?

En oportunidad de realizarse los debates entre los candidatos a las próximas elecciones provinciales y nacionales, sería necesario -por la salud de la democracia -que se pusieran sobre la mesa y con la mayor difusión y precisión posibles las posiciones sobre los siguientes temas que tienen que ver con la defensa de la soberanía: el control de la navegación en la hidrovía y los puertos privados del Paraná, de la carga de cereales u otros productos que se exportan por esa ruta, el pago de tributos y la evasión, el control del contrabando, en especial de drogas por esa vía fluvial, la continuidad de las obras en el canal Magdalena y cuál será la política minera que defenderá con respecto a Vaca muerta y las minas de litio, plata, oro y cobre.

