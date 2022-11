Home staging, el novedoso modo para vender tu casa

La idea es transformar un hogar en un escenario más atractivo para mostrar sus potencialidades

¿Tu casa está en venta y no hay ofertas? ¿Te prestarías para un montaje escenográfico casi teatral y conseguir así mayores interesados? ¿Te atrevés a cederle por unas horas tu hogar a un especialista en decoración?

El mercado inmobiliario de Capital Federal está estancado y debilitado. Con un stock total de inmuebles ofrecidos que ronda las 170.000 unidades y ventas en septiembre por únicamente el 2% de lo ofertado, los corredores necesitan buscar respuestas creativas e innovadoras para captar la atención de posibles interesados.

Durante la pandemia las inmobiliarias debieron actualizar y fortalecer su comunicación online. Esta realidad las hizo devenir mejores en la muestra de inmuebles con fotografía en HDR, filmaciones en 4K con edición de video, diseño de sonido y pasterización, drones, recorridos 360 y muchos otros recursos tecnológicos a distancia.

Sin embargo, con la “vuelta a la normalidad” todas esas estrategias se volvieron comodines y los brokers debieron buscar algo más para diferenciarse de la competencia que existe en el sector.

En esa instancia surge el home staging inmobiliario.

Home staging viene de la palabra stage, en inglés escenario y home, claro, hogar. La idea es transformar un hogar en un escenario más atractivo para mostrar sus potencialidades.

Así luce un comedor ambientado

Todo esto implica que un equipo de diseñadores de interior puede, con un criterio que abarque el gusto de una estudiada mayoría, efectuar una puesta en escena con diseño del departamento o casa. Con pequeños detalles decorativos se intenta cambiar totalmente la imagen de una casa o, simplemente, efectuar un ordenamiento.

Muchos de los departamentos usados se encuentran en condiciones visualmente no atractivas. Muchos son sucesiones de departamentos antiguos, atosigados de objetos o muebles o, simplemente, deslucidos. También puede suceder que el propietario tenga el departamento poco ordenado, no por mala voluntad sino por falta de tiempo, o con un criterio decorativo que no agrade a una mayoría.

Maria Nogueria, coordinadora del área Home Staging en Braulio inmuebles, lo explica: “Se trabaja en conjunto con los fotógrafos armando un espacio armónico, limpio y con toques de diseño. Apuntamos a generar ambientes neutros y cálidos que impacten en los futuros clientes, apelando a la sensibilidad, a lo emotivo, a lo aspiracional”.

No tiene costo para el cliente que pone su inmueble en venta. Es un servicio más de los corredores para los propietarios

Para ser directos de lo que se trata es de poner de manifiesto el potencial del inmueble. Lo que hace valiosa, distinta a esa propiedad está, quizá, “escondido, oculto” o, a veces, difícil de imaginar. El home staging es un “coming out” de la casa pensado por especialistas.

Esto, es importante decirlo, no tiene costo para el cliente que pone su inmueble en venta. Es un servicio más de los corredores para los propietarios.

El home staging puede tener tres modalidades de intervención en el espacio según sea la necesidad.

1 - Ambientación mediante objetos, textiles, verdes y algún mueble pequeño como mesas o estantes. Una alfombra, unos cortinados, almohadones, acolchados, un mantel, unas copas, un par de velas, una botella de vino, pequeños detalles que pueden cambiar totalmente la imagen de un inmuebles.

2 - Fotomontaje: se agregan cuadros, se corrigen humedades para presentar como quedaría arreglado el inmueble o se incorporan muebles a través de fotos.

3 - Render o schetchup: este caso supone “dibujar”, crear con tecnología un “escenario virtual” que exhibe cómo quedaría un inmueble una vez amoblado y decorado.

Home staging y tu casa como un escenario para proyectar deseos y expectativas. Una herramienta más del siglo XXI para hacer atractiva tu propiedad a vender y, por supuesto, tu probable futuro hogar.