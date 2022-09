Diversidad, equidad e inclusión: avances para una sociedad más justa

La diversidad y la inclusión, tanto de la comunidad LGBT+ como de otros colectivos, son valores que toda empresa debe adoptar (EFE/ Orlando Barría)

Al menos 496 millones de personas en el mundo se identifican como LGBT+, de las cuales más de 33 millones (6,6%) residen en América Latina. Algunas de las conquistas legales sobre la igualdad LGBT+ en América Latina, se iniciaron en Argentina, la cual fue pionera en la región al legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010. En la actualidad, continúa siendo un referente mundial con su ley de igualdad de género y es el único país en América Latina donde se reconoce plenamente el principio de la libre autodeterminación de género.

Argentina cuenta además con el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023. El Plan es el resultado de un intenso trabajo del estado y aspira a ser una herramienta para transformar los factores estructurales que sustentan y reproducen las desigualdades por motivos de género. La elaboración del Plan recoge una demanda histórica y colectiva que convoca al Poder Ejecutivo Nacional a diseñar e implementar, de manera coordinada, participativa, transversal y federal, políticas que garanticen la igualdad en el acceso y ejercicio de derechos para mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersex, no binaries e identidades no heteronormadas.

El 56% de las empresas con más de 10 mil millones de dólares en ingresos estaban de acuerdo en que la diversidad ayuda a impulsar la innovación

Sin embargo, la plena inclusión de las personas LGTB+ sigue siendo un desafío en varios ámbitos de la vida social. En este escenario, las empresas adquieren un rol fundamental en promover y asegurar el respeto a la diversidad, equidad e inclusión. Según el estudio Global Diversity and Inclusion: Fostering Innovation Through a Diverse Workforce publicado en Forbes, el 56% de las empresas con más de 10 mil millones de dólares en ingresos estaban de acuerdo en que la diversidad ayuda a impulsar la innovación. Asimismo, según el informe “Hopes and Fears 2021″ elaborado por PwC a 32.500 trabajadores de 19 países, el 50% de los encuestados afirman haber sido discriminados en su lugar de trabajo, lo que les ha dificultado avanzar en su carrera profesional o en su formación, y el 14% manifestó haber sufrido discriminación por cuestión de género.

En la actualidad, son cada vez más las compañías que reafirman su compromiso en promover equipos de trabajo diversos e inclusivos y generar un ambiente seguro para la comunidad LGTB+. MSD que cuenta con la iniciativa Rainbow Alliance (RA), enfocada en la construcción de una comunidad diversa, visible y vinculante, no solamente con los miembros de la comunidad LGBT+, sino con todas las personas que quieran apoyarla. A nivel mundial, el programa cuenta con 19 capítulos de RA en varios países en los que la compañía tiene presencia, como Colombia, Estados Unidos, Brasil, entre otros.

La plena inclusión de las personas LGTB+ sigue siendo un desafío en varios ámbitos de la vida social

Asimismo, junto con más de 30 empresas argentinas, MSD forma parte de Pride Connection Argentina, la red de empresas que busca promover espacios de trabajo inclusivos y diversos. El objetivo es compartir, fortalecer y fomentar buenas prácticas en términos de ambientes laborales diversos, atraer y retener talento diverso, sumar esfuerzos a nivel colectivo para promover la diversidad en todos los niveles de las organizaciones y favorecer el respeto por los derechos de las personas LGBT+.

Las empresas se encuentran hoy ante la necesidad de abrir un debate real sobre cómo construir lugares de trabajo más diversos, equitativos e inclusivos. Un entorno laboral abiertamente incluyente y diverso trae enormes ventajas para todas las compañías, sin importar el sector o rubro al cual pertenezcan. La diversidad y la inclusión, tanto de la comunidad LGBT+ como de otros colectivos, son valores que toda empresa debe adoptar como un imperativo moral y fuente de crecimiento para la organización en todos sus aspectos.

SEGUIR LEYENDO: