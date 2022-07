Insultos, chicanas, internas y ferocidades varias: las frases que pintan seis meses de política argentina

6 Meses De Frases En La Politica Argentina.

Frente a micrófonos, en recintos en otros tiempos respetados, en el Congreso, en la Casa de Gobierno, en la calle, en el país, fuera de las fronteras, ante dignatarios extranjeros, en las redes sociales; a los gritos, con enojo, con ironía, en un murmullo que se pensó imperceptible, a micrófono cerrado; para minar al Presidente, para cercar a su gobierno, para impedir un acuerdo, para impulsar otras políticas, para atacar a la Corte, para luchar contra la droga, o al menos eso se suponía, para crear un clima de miedo, para desestabilizar al dólar, para intimidar, para impedir, para agredir, para generar desconfianza, irritación, desconcierto.

Estas son las frases, para eso se dijeron, que delinearon en los primeros seis meses del año una nueva forma de hacer política en la Argentina: el alarido, el insulto, el desprestigio, el desprecio, la chicana, cierta forma de violencia, cada vez menos solapada: siempre hubo un poco de todo esto, pero lo que fue excepción fue norma en esta primera mitad del año.

“Los derechos no se logran pidiendo permiso”, decretó un tipo que está imputado por dispararle a la policía y al que todavía le piden que opine. La vicepresidente, tan amiga de los símbolos que se negó a traspasarlos al presidente que le siguió, también decretó “Que te pongan una banda y te den el bastón no es todo el poder”. Para Cristina Fernández el poder pasa hoy por una lapicera y por eso aconsejó al Presidente usarla, pero según sus dictados, los de la vicepresidente. El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires fue más brutal: “El que trajo al borracho que se lo lleve”, dijo en alusión a Alberto Fernández.

La guerra interna entre las dos fracciones en las que está dividido el oficialismo, la vicepresidente denigra al gobierno que ella misma integra y que designó a dedo y lo mismo hace su hijo diputado, casi le ahorró a la oposición su trabajo principal. Igual, alguna frase sonó rasposa: “No vamos a defender a un gobierno disgregado, pero tampoco lo vamos a voltear”, dijo desde su pedestal Elisa Carrió.

Oficialismo y oposición juegan con un fuego que ya saben que quema.

También hubo pasos de comedia: el presidente Fernández le dijo a Vladimir Putin que Argentina le abría a Rusia las puertas de América Latina, días antes que Putin echara abajo a bombazos las puertas de Ucrania. La invasión rusa fue tratada como “vientos de guerra” por la Cancillería. En tren de empatías, Fernández le dijo al presidente chino XI Jinping que, de haber nacido en Argentina, él sería peronista. Igual, el premio al mejor chiste de la primera mitad del año se lo llevó un extranjero, el venezolano Mario Arriaga, gerente de finanzas de Emtrasur y tripulante del avión venezolano iraní retenido en Ezeiza. Dijo: “Llevamos alegría, bienestar y una mano amiga”. Sí, Mario.

Leer todas las frases juntas, lejos de despertar una sonrisa resignada y complaciente como era su intención, mete un poco de miedo. Da la impresión de que todo está demasiado vecino a la decadencia. Tal vez sea sólo una impresión.

Veamos:

“Hay que ampliar los miembros de la Corte y no sé el número, pero tiene que ser mucho más amplia. Por lo menos, debe ser de dos dígitos”, Oscar Parrilli, Enero 2.

“El final del lawfare en la Argentina se tiene que terminar con el pueblo en la calle y que echemos a patadas a esta Corte miserable”, Luis D’Elía. Enero 6.

“Néstor sabía gobernar, Cristina es una enorme artista”, Eduardo Duhalde. Enero 7.

“La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio”, Presidente Alberto Fernández. Enero 10.

“Es gravísimo el avance del Gobierno sobre la Corte Suprema”, Horacio Rodríguez Larreta. Enero 11.

“Disfruten de las termas”, Luana Volnovich, titular del PAMI, a un grupo de jubilados en un mensaje desde sus vacaciones en el Caribe.

“Esperemos que esta senda descendente se sostenga”, Alberto Fernández al enterarse de la inflación anual de 2021: 50,9 por ciento. Enero 13.

“Podría estar jubilado hace 30 años, le ahorré millones de millones de pesos al país”, Hugo Moyano. Enero 17.

“La Justicia ha probado que la muerte de Alberto Nisman fue un asesinato”, Marcos Cohen, vicepresidente de la DAIA. Enero 18.

“Es inaceptable que defiendan delincuentes”, Gerardo Morales a raíz de la visita del ministro Wado de Pedro a Milagro Sala. Enero 18.

“El default no es el peor de los remedios”, Leopoldo Moreau, durante las tratativas por el acuerdo con el FMI. Enero 26.

“No restringe, no limita ni condiciona, los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral y promueve nuestra inversión en obra pública”, Alberto Fernández al anunciar el acuerdo con el FMI. Enero 28.

“El kirchnerismo hoy es mucho más que Cristina y Máximo”, Fernando “Chino” Navarro. Enero 29.

“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional”, Máximo Kirchner al renunciar a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos. Enero 31.

“Cristina también tiene matices con el tema del Fondo, pero el presidente soy yo”, Alberto Fernández. Febrero 1.

“Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el FMI y Estados Unidos”, Alberto Fernández, en Moscú, a Vladimir Putin. Febrero 3.

“El que compró droga en las últimas 24 horas, descártela porque es de la mala”, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ante los muertos provocados por consumir cocaína adulterada. Febrero 3.

“Si usted fuera argentino, sería peronista”, Alberto Fernández, en Beijin, al líder chino Xi Jinping. Febrero 4.

“La Corte Suprema no va a ceder ante ninguna presión”, Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte. Febrero 7.

“Máximo cree que estamos en el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas”, Gerardo Morales, titular de la UCR. Febrero 7.

“Si esta gente gobernara el Sahara, importaría arena”, Ricardo López Murphy sobre el gobierno nacional. Febrero 13.

“Doctor, me da la impresión de que usted no me escuchó bien antes”, Alberto Fernández al fiscal Diego Luciani. “Sí, lo escuché”, respondió. “Ah, pero entonces tiene un problema de comprensión”, dijo el Presidente. “No me falte el respeto, señor Presidente”. Diálogo en el despacho del juez Jorge Gorini cuando el primer mandatario declaró en la causa que investiga la presunta corrupción en la obra pública, y en la que la principal acusada es Cristina Kirchner. Febrero 15

“Muchos compañeros vamos a desear que continúe”, canciller Santiago Cafiero sobre la eventual candidatura a la reelección de Alberto Fernández. Febrero 18.

“La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida, es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones”, comunicado de Cancillería sobre la invasión rusa a Ucrania. Febrero 25.

“No estamos conformes con la respuesta de la Argentina”, Sergiy Nebrat, encargado de negocios de la Embajada de Ucrania. Febrero 25.

“Claramente se está violando el principio de integridad territorial, por eso la Argentina reclama que Rusia cese su accionar militar en Ucrania”, canciller Santiago Cafiero. Febrero 26.

“Nos avergüenza a gran parte de los argentinos”, Mauricio Macri sobre la postura del gobierno ante la invasión rusa a Ucrania. Febrero 27.

“Dále, pedí ahora el minuto de silencio”, Cristina Fernández al presidente Alberto Fernández en la apertura de Sesiones del Congreso Nacional. Marzo 1.

“¿Me toca después de este salame?”, diputada Susana Landriscini, sobre su par, Martín Tetaz, durante el debate por el acuerdo con el FMI. Marzo 9.

“Como parte de estos acuerdos, todos los argentinos que nos visiten tendrán una clase de merengue gratis en nuestro país. Es un gran acuerdo presidente Fernández”, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, durante su encuentro con Alberto Fernández. Marzo 9.

“Paradójicamente, fue mi despacho el que atacaron, el despacho de quien hizo frente a los fondos buitre, quien mantuvo fuera del país al Fondo Monetario Internacional cumpliendo el legado de mi compañero Néstor Kirchner y que además construyó con su decisión el Frente de Todos que derrotó a Mauricio Macri. Paradójicamente o intencionalmente”, Cristina Fernández de Kirchner luego de la pedrea al Congreso. Marzo 11.

“Voy a votar con la nariz tapada”, diputado Carlos Heller, titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara antes de votar el acuerdo con el FMI. Marzo 11.

“Estoy avergonzado de acompañar el proyecto de Alberto Fernández”, senador Luis Juez sobre el acuerdo con el FMI. Marzo 11.

“Los derechos no se logran pidiendo permiso”, Sebastián Romero, alias “El Gordo Mortero”, imputado por disparar contra la policía en 2017. Marzo 11.

“Legisladores de la oposición, en privado, elogiaron el acuerdo con el FMI”, Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados. Marzo 13.

“Prometo que el viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina”, Alberto Fernández. Marzo 15.

“Van a dejar una bomba para el gobierno siguiente, pero no van a abandonar sus cajas”, María Eugenia Vidal, en respuesta a Andrés Larroque. Marzo 15.

“Supimos que uno de los detenidos por el ataque (al despacho de la vicepresidente) era beneficiario del Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja. La sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidente”, Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo social. Marzo 16.

“Me fui decepcionado del kirchnerismo. Perdió la conducción”, Sergio Berni, ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Marzo 16.

“Le vamos a salvar el culo al Presidente porque su tropa no pone la cara (…) Nosotros ponemos la cara y ellos despilfarran los recursos”, senador Luis Juez, durante el debate en el Senado por el acuerdo con el FMI. Marzo 17.

“Lanata is a dickhead, so”, canciller Santiago Cafiero al insultar en inglés al periodista Jorge Lanata. “Dickhead” puede traducirse como imbécil, para ser piadosos. Marzo 18.

“Vos no estás a la altura”, respuesta de Jorge Lanata al insulto de Santiago Cafiero. Marzo 18.

“(…) Todo representante del Estado debería, necesariamente, recurrir a un traductor o intérprete profesional”, comunicado del Colegio de Traductores de la Ciudad luego de un discurso en inglés, poco fluido, del canciller Santiago Cafiero en Dubai. Marzo 18.

“Mientras el Presidente siga diciendo estas estupideces, vamos a vivir con la inflación como un calvario de por vida”, diputado Javier Milei al comentar el discurso del presidente Fernández sobre la guerra contra la inflación. Marzo 19.

“Esta escuela empezó a construirse por la decisión de Cristina que es la misma que la mía de darle impulso a la educación, tal vez hoy no podría estar disfrutando de eta inauguración. Así que también un aplauso para ella”, Alberto Fernández, en plena guerra interna con la vicepresidente Cristina Fernández. Marzo 23.

“Esto es llevar el 24 de marzo a todas las calles de la Ciudad. A veces vemos que la Ciudad tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”, diputado Máximo Kirchner durante un acto por el Día de la Memoria. Marzo 24.

“Ellos pusieron el feriado, él puso las pelotas”, diputado Martín Tetaz al recordar a Raúl Alfonsín, durante un acto por el Dia de la Memoria. Marzo 24.

“Fue el jefe de campaña de un espacio que sacó el cuatro por ciento”, Andrés Larroque sobre el presidente Alberto Fernández, durante uno de los actos por el Día de la Memoria. Marzo 24.

“No tiene la densidad ni el volumen político de su papá”, Luis D’Elía sobre Máximo Kirchner. Marzo 25.

“La verdad, es que nos van a cagar a palos todos los peronistas y también todos los argentinos”, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, sobre las internas en el Gobierno. Marzo 26.

“Cristina Kirchner y Alberto Fernández minaron la figura presidencial; la ruptura ya existe y así no va a poder seguir”, Julio Cobos. Marzo 27.

“Una relación fluida, ha dejado de fluir”, Patricia Bullrich sobre su conexión con Horacio Rodríguez Larreta. Marzo 27.

“Recibí en el Senado a Marc R. Stanley, embajador de los Estados Unidos. Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos”, Cristina Fernández y su versión sobre la reunión con el embajador de Estados Unidos. Marzo 30.

“Fue un honor reunirme con la Vicepresidenta y Presidenta del Senado Cristina Kirchner. Compartimos el amor por la familia, el amor por nuestros países, ¡y por los chocolates patagónicos! Espero que podamos tener un nuevo encuentro”, embajador Marc Stanley y su versión sobre la reunión con la vicepresidente Cristina Fernández. Marzo 30.

“Milagros, uno no hace”, secretario de Comercio Roberto Feletti, sobre la inflación. Marzo 31.

“Los planes sociales ya no dan ningún resultado. Hay que sacarlos”, Patricia Bullrich, titular del PRO. Abril 5.

“En el conurbano y el interior, no da más la situación social”, gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre la inflación. Abril 5.

“Pensando en las dificultades de tantos hijos e hijas de la Nación Argentina tienen que enfrentar, imploro el auxilio de Nuestra Señora de Luján para que, intercediendo ante el Señor Jesús, Príncipe de la Paz, les obtenga a usted y sus colaboradores la asistencia del Espíritu de la verdad para trabajar por el bien común y procurar soluciones adecuadas a los problemas que afligen, de manera particular, a los más débiles y descartados”, Papa Francisco, en un mensaje al presidente Alberto Fernández. Abril6.

“Esperemos que las diferencias entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se resuelvan a la brevedad”, Juan Manzur, ministro jefe de Gabinete. Abril 6.

“Hay que dejar de quejarse si cortan una calle”, Máximo Kirchner, sobre los piquetes. Abril 7.

“Macri no será candidato a Presidente”, Patricia Bullrich, de gira en Estados Unidos. Abril 8.

“No jodamos más con esa boludez de halcones y palomas. Vamos a ganar la elección en 2023″, Horacio Rodríguez Larreta. Abril 9.

“A Macri lo incluyo entre los presidenciables del PRO”, Miguel Pichetto. Abril 10.

“No hay que subestimarlo”, diputado Martín Tetaz, sobre el crecimiento de su par, Javier Milei. Abril 10.

“Parecen Pimpinela”, Diego Santilli sobre la interna entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Abril 10.

“Que te pongan una banda y te den el bastón no es todo el poder”, Cristina Fernández, desde el CCK y ante los representantes de la Asamblea Parlamentaria EuroLat. Abril 13.

“No somos extras para su propaganda peronista. (…) Nos llevaron a un mitin electoral”, Nicola Danti, parlamentario italiano, sobre el discurso de Cristina Fernández ante la Asamblea Parlamentaria EuroLat. Abril 14.

“La inflación está paralizando la economía argentina”, Ceyla Pazarbasioglu, directora de estrategia del FMI. Abril 14.

“Es imposible hacer radicalismo en Cambiemos”, Ricardo Alfonsín, Embajador en España. Abril 14.

“Porque el que quiera hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos… ¡Un carajo estamos perdidos!”, Alberto Fernández, durante un plenario del PJ en José C. Paz. Abril 19.

“El marido de Cristina Kirchner se salvó de terminar preso, porque murió”, José Luis Espert. Abril 25.

“Tomá poquita para ver cómo reacciona tu cuerpo”, consejos sobre el consumo de cocaína en un folleto del municipio de Morón, destinado a los jóvenes.

“No puedo estar con los radicales, no puedo estar tampoco con la Coalición Cívica, porque son expresiones de izquierda, al igual que el caso de las palomitas tibias de Larreta, Vidal y Santilli, que son parte del fracaso argentino”, diputado Javier Milei. Abril 28.

“Estaría bueno que Javier Milei camine una villa, in barrio, que mire a la cara a un pobre”, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Abril 29.

“Tengan la tranquilidad de que está en nuestra cabeza como preocupación central que la producción argentina no se detenga por la falta de dólares”, Alberto Fernández en la planta de automotores Nissan, en Córdoba. Abril 29.

“La Justicia no se le anima a Cristina”, senador Luis Juez, tras el fallo judicial que no lo habilitó a integrar el Consejo de la Magistratura. Abril 30.

“El contexto socioeconómico en nuestro país es preocupante; la inflación erosiona los salarios y los ingresos, y con mayor gravedad impacta en los más vulnerables”, documento de la CGT en vísperas del Día del Trabajador. Abril 30.

“Ya pusimos en marcha la economía. Ahora, estamos recomponiendo el salario en toda la Argentina. En febrero aumentaron 3,1% y seguiremos haciendo todo para que le ganen a la inflación”, Alberto Fernández, por Twitter, en el Día del Trabajador. Mayo 1.

“Alberto hace operaciones de desgaste contra Cristina (…) El Gobierno es nuestro”, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y dirigente de La Cámpora. Mayo 3.

“Se puede ser legítimo y legal de origen, y no de gestión”, Cristina Fernández, crítica del presidente Fernández. Mayo 3.

“Yo no soy el dueño del Gobierno. Nadie es dueño del Gobierno. El Gobierno es del pueblo. Nosotros sólo representamos a ese pueblo”, Alberto Fernández. Mayo 3.

“Al que no le guste, que se vaya”, Juan Manzur, ministro Jefe de Gabinete, sobre los funcionaros que no defienden la gestión del presidente Fernández. Mayo 4.

“Ya pasamos lo peor”, Martín Guzmán, ministro de Economía, en un informe sobre la inflación al gabinete nacional. Mayo 4.

“Algo, alguien o algunos están fallando (…) No le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron en nosotros”, Cristina Fernández en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). Mayo 6.

“Ni los peronistas, ni los antiperonistas están conformes con la Argentina de hoy”, Eduardo de Pedro, ministro del Interior. Mayo 6.

“A Cristina y a Néstor nunca les tembló la pera a la hora de defender a los trabajadores”, Máximo Kirchner durante un acto en Los Toldos. Mayo 7.

A los problemas no los oculto; yo nunca me hice el distraído frente a la pobreza”, Alberto Fernández. Mayo 7.

“Tiene una mirada parcial que desatiende que vivimos en una pandemia”, Alberto Fernández sobre Cristina Kirchner en un reportaje al diario español El País. Mayo 10.

“Las decisiones las tomo yo” (…) “Me preocupa la obstrucción al Gobierno”, Alberto Fernández al diario español El País. Mayo 10.

“El trabajo que hizo ante el FMI fue impresionante”, Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, en referencia a Martín Guzmán, ministro de Economía. Mayo 10.

“Yo no decepcioné a mi electorado, eso es lo que dicen algunos”, Alberto Fernández, a la señal alemana DW de televisión, antes de su gira europea. Mayo 11.

“El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación”, presidente Alberto Fernández. Mayo 12.

“Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir, también debe saber obedecer”, Máximo Kirchner, en referencia, sin mencionarlo, al presidente Alberto Fernández. Mayo 13.

“Son los padrinos de la persecución política, judicial y mediática del macrismo”, Martín Soria, ministro de Justicia, en referencia a los jueces de la Corte Suprema. Mayo 15.

“No voy a pedir perdón por tener pene”, Javier Milei al anunciar que, si es electo presidente, va a eliminar el Ministerio de la Mujer. Mayo 15.

“No estamos para escuchar la opinión de Cristina Kirchner, sino para que participe de las decisiones con Alberto Fernández”, Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas. Mayo 16.

“La traición de Alberto Fernández a Putin no tiene límites”, artículo de la agencia rusa de noticias “Sputnik”. Mayo 16.

“En vez de cumplir lo reformado, quieren reformar para después probablemente no cumplirlo”, Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, sobre quienes sugieren una reforma de la Constitución. Mayo 17.

“Acá tendría que vivir un hombre”, Rubén López y una nota dejada a los censistas en la puerta de su casa. Es el hijo de Jorge julio López, desaparecido en 2006, luego de declarar contra el represor Miguel Etchecolatz. Mayo 18.

“Se corrió de la gestión”, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, sobre Cristina Kirchner. Mayo 19.

“A mí no me interesa bailar con Javier Milei”, Miguel Ángel Pichetto. Mayo 22.

“Dejemos que el Presidente maneje el avión. Si no, no vamos a aterrizar”, Fernando “Chino” Navarro. Mayo 22.

“El que trajo al borracho, que se lo lleve”, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en elíptica diferencia al presidente Alberto Fernández. Mayo 24.

“Entre nosotros no hay enemigos, sólo diferencias”, Alberto Fernández, desde Chaco, sobre sus diferencias con la vicepresidente Cristina Kirchner. Mayo 28.

“Si perdemos, algunos vamos a ir presos, y otros, a dar clases a las universidades”, Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial de la provincia de Buenos Aires en Avellaneda y sobre las elecciones de 2023. Mayo 29.

“Que me disculpe Mauricio Macri, pero los mejores candidatos están en la UCR”, Gastón Manes, titular de la Convención de la Unión Cívica Radical. Mayo 30.

“Estoy esperando que la Justicia llame a esos ladrones de guante blanco para rendir cuentas”, Alberto Fernández sobre el gobierno de Mauricio Macri. Mayo 31.

“Está fuera de sí, desencajado”, Mauricio Macri, desde Uruguay, sobre la declaración de Alberto Fernández. Mayo 31.

“Intoxicaron la cabeza de los argentinos, todos los días siembran desánimo”, Alberto Fernández sobre los medios, en un acto junto a sindicalistas. Junio 1.

“Yo te dije, la otra vez cuando hice un documento, que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses”, Cristina Fernández al presidente Alberto Fernández, en un acto en Tecnópolis. Junio 4.

“¿Qué hace “La Anónima” frente a la inflación? Remarcar precios todos los días”, Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados “La Anónima”, ante una pregunta periodística y ante la Asociación Empresaria Argentina. Junio 7.

“No me gusta lo que piensa, no comparto lo que hizo y por eso tomé la decisión que tomé”, Alberto Fernández sobre la renuncia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Junio 7.

“Si decimos que vamos a hacer un cambio y nos matamos entre nosotros, ¿quién nos va a creer? La gente no es pelotuda”, Mauricio Macri en un cruce con el titular de la UCR, Gerardo Morales. Junio 7.

“Lo primero que tengo que manifestar es que, en ningún momento, quise señalar o hacer mención a actos de corrupción”, Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, ante el juez federal Daniel Rafecas, sobre la licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Junio 10.

“Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de seis décadas impuesto en los años de la Guerra Fría y Venezuela tolera otro mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas (…) Definitivamente hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela”, Alberto Fernández en su discurso ante la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles. Junio 9.

“Biden no me reprochó nada, fue muy generoso conmigo”, Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles. Junio 10.

“Yo lo amo y él lo sabe”, Eduardo Duhalde luego de su entrevista en el Vaticano con el papa Francisco. Junio 11.

“El 5,1% de mayo confirma a Argentina entre los países con más inflación del mundo en medio de una estampida del riesgo país y del derrumbe de los bonos de deuda en pesos. Es el resultado del ‘plan platita’. Irresponsables”, diputado Mario Negri en su cuenta de Twitter, sobre el índice de inflación de mayo. Junio 14.

“Inflación de mayo 5,1 % (bajo 0,9 % con relación a abril) a este paso en agosto la inflación será de 3,2 % (…) Con paritarias en un promedio del 60% estamos ante una fuerte recuperación de los salarios. Excelente @alferdez”, Luis D’Elía en su cuenta de Twitter sobre el índice inflacionario de mayo. Junio 14.

“El único candidato preparado para gobernar Argentina soy yo”, Miguel Ángel Pichetto. Junio 14.

“Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí se ha declarado la Tercera Guerra Mundial”, Papa Francisco. Junio 14.

“No hay cepo, ni súper cepo; lo que hay es una administración responsable”, Daniel Scioli al jurar como ministro de Desarrollo Productivo. Junio 15.

“Ante los hechos de público conocimiento referidos al aterrizaje de un avión iraní-venezolano perteneciente a una empresa aérea sancionada por los Estados Unidos, la Embajada de Israel manifiesta la preocupación del Estado de Israel al respecto. (…)”, comunicado de la Embajada de Israel por el escándalo del avión venezolano iraní. Junio 16.

“Seguimos con gran interés las investigaciones judiciales y policiales de la tripulación y el avión, y agradecemos los esfuerzos investigativos de las autoridades argentinas para esclarecer la situación”, Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, durante el escándalo del avión venezolano iraní. Junio 16.

“Lo dejamos aterrizar porque no había nada que dijera lo contrario (…) No había ninguno de los diecinueve tripulantes que tuviera ningún tipo de restricciones, ni alertas rojas de Interpol, ni ninguna de las razones que se pudieran esgrimir para evitar que ingresen al país (…) La situación es una sola: ¿Podían entrar en la Argentina? Sí. ¿Traían algo para la Argentina? Sí. ¿Podrían haberse ido? Sí. Ninguna de las empresas le quiso cargar combustible, porque temen a las sanciones de Estados Unidos”, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, sobre el avión venezolano iraní. Junio 16.

“La novela periodística pasa los límites de lo razonable”, vocera Gabriela Cerruti sobre el tratamiento de los medios al escándalo del avión venezolano iraní. Junio 16.

“Puede saber de economía, pero puesto como presidente puede ser Hitler. Peor todavía, porque no tiene equilibrio emocional ni templanza”, Elisa Carrió sobre Javier Milei. Junio 16.

“Se va a terminar comprobando lo que yo dije, que me bardearon a diestra y siniestra”, Agustín Rossi, titular de la AFI, sobre el avión venezolano iraní. Junio 18.

“Quisieron mostrar un movimiento oscuro del Gobierno”, Alberto Fernández, sobre el avión venezolano iraní. Junio 18.

“Son peligrosos, cuando tenés diferencias te ponen una bomba”, Miguel Ángel Pichetto sobre los vínculos del gobierno con Irán. Junio 19.

“Me siento identificado con Margaret Thatcher”, Javier Milei, a cuarenta años de Malvinas. Junio 19.

”Con Cristina la inflación la manejaba Moreno poniendo una 9mm arriba de la mesa y mintiendo con los números del Indec”, Luis D’Elía. Junio 19.

“Ahí veo al compañero de garganta profunda”, Alberto Fernández. Junio 20.

“Si Evita los viera, ¡mamita…! ¡Mamita…!”, Cristina Fernández. Junio 20.

“No es que nos falten dólares. Los dólares están afuera. Y sí, hay un festival de importaciones”, Vicepresidente Cristina Fernández. Junio 20.

“Y creo que debemos pensar. El gobierno debe pensar cómo articular más adecuadamente el Banco Central, el Ministerio de la Producción, la AFIP y la Aduana”, Cristina Fernández. Junio 20.

“Estas cosas son también usar la lapicera, no hace falta pelearse, ni agarrarse de los pelos”, Cristina Fernández. Junio 20.

“El Estado debe controlar las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, Cristina Fernández. Junio 20.

“El peronismo es laburo, trabajo. No se puede depender de un dirigente barrial que de el alta y la baja… ¡No!”, Cristina Fernández. Junio 20.

“Cristina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina”, Luis D’Elía. Junio 21.

“Hay una clase dirigente que demuestra una profunda incomprensión sobre lo que pasa, hoy, en la Argentina. Culpar a las organizaciones sociales, de lo que desde la política no hemos resuelto, es errarle el vizcachazo por lejos. El mundo cambió”, Fernando Chino Navarro. Junio 21.

“Hizo una autocrítica de su propio gobierno. Lo que esperamos ahora es que empiecen a cambiar”, Horacio Rodríguez Larreta. Junio 21.

“Evita se agarraría la cabeza con lo que hicieron”, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, en devolución de los dichos de Cristina Fernández y en el plenario de la CTA. Junio 23.

“No vamos a defender un gobierno disgregado, pero tampoco lo vamos a voltear”, Elisa Carrió. Junio 25.

“No creo que sea una buena idea desgastar a un Gobierno que vos creaste”, Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, sobre Cristina Kirchner. Junio 25.

“Es claro y evidente que Emilio Pérsico tiene una posición permanentemente opuesta a Cristina (Kirchner), siempre, casi te diría que es un problema psicológico”, Andrés Larroque. Junio 25.

“Yo lo digo con respeto; la síntesis sería: debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri”, Florencio Randazzo. Junio 26.

“Es un tema saldado hace cuarenta años”, primer ministro británico Boris Johnson al presidente Alberto Fernández, sobre Malvinas. Junio 27.

“No se puede vivir eternamente con déficit fiscal”, Alberto Fernández, desde Alemania. Junio 27.

“Llevamos alegría, bienestar y una mano amiga”, Mario Arriaga, gerente de Finanzas de Emtrasur, retenido en Buenos Aires, tripulante del avión venezolano-iraní. Junio 26.

“Estuve muy mal e intenté suicidarme”, Eduardo Duhalde. Junio 27.

“El Presidente lo paró en seco”, Santiago Cafiero sobre la entrevista entre Alberto Fernández y el primer ministro británico Boris Johnson. Junio 28.

“Le pido a la Corte que empiece a enmendar las barrabasadas que hicieron con ella”, Alberto Fernández al visitar en Jujuy a Milagro Sala. Junio 29.

“Como no tenemos ningún quilombo, puede tomarse el día”, diputado Ricardo Burayle, sobre la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala, en Jujuy. Junio 29.

“Disfruten, estamos haciendo lo mejor en infraestructura”, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich dijo la frase y se cortó la luz. Junio 29

“Tenemos una crisis de crecimiento, lo vamos a resolver”, Alberto Fernández desde La Rioja. Junio 30

“¿La solución que encuentran es hacer un paro? Déjense de embromar”, Alberto Fernández en respuesta al paro del campo por la falta de gasoil. Junio 30

“La fase moderada está agotada”, Andrés Larroque. Junio 30

“Para preferencia son 5, para preferencia son 5, five, míreme la mano, 5″, Cristina Fernández en medio de una discusión con el senador opositor Luis Naidenoff por el tiempo del que disponía para hablar. Junio 30

“En el mejor momento de Cristina había solo 6,5 millones de trabajadores con derechos en el sector privado. Yo no quiero ese país, ese país es una mierda”, Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita. Junio 30

