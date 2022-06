Dos senadoras oficialistas acusaron a Alfredo Cornejo de insultar a Juliana Di Tullio en medio de la sesión

La senadora oficialista lo acusó de dirigirse a su colega Juliana Di Tullio con "una violencia política, simbólica e institucional"

En una sesión que ya había comenzado tensa, dado que Cristina Kirchner se había cruzado con Luis Naidenoff por la extensión de su discurso y además había mandado a sentar a Guillermo Snopek, en el Senado se vivió otra situación particular, luego de que se le diera media sanción al Plan de Pago de Deuda Previsional. Sucede que tanto María Eugenia Catalfamo como María Eugenia Duré solicitaron una cuestión de privilegio contra Alfredo Cornejo por dirigirse a Juliana Di Tullio “con una falta de respeto total” y con “violencia política, simbólica e institucional”.

“La verdad es que muchas veces nos pasa a a la mujeres que cuando escuchamos, vemos, pensamos, sentimos una situación de violencia hacia otra compañera nos callamos. Y la realidad es que yo no me quiero callar”, comenzó su intervención Catalfamo. “Hace unos minutos, para que el resto de los colegas lo sepan, cuando la senadora Juliana Di Tullio estaba dando el informe del tema que acabamos de aprobar, el senador Cornejo se refirió a ella con una falta total de respeto. Y yo sé que ella se puede defender perfectamente, pero ella lamentablemente no lo escuchó. Se dirigió con una falta de respeto, con una violencia política, simbólica e institucional, que la verdad, bajo ningún aspecto podemos tolerar en este cuerpo ”, reclamó.

“Es que cuando la senadora le dijo que escuchara lo que estaba hablando porque le iba a resultar beneficioso a los mendocinos, el senador le respondió diciéndole ‘dejá de chicanearme, boluda’ y para querer arreglarlo, ‘me estás boludeando’. La verdad es que yo creo que no podemos tolerar bajo ningún aspecto estas faltas de respeto en este recinto, mucho menos hacia una mujer, hacia una presidenta de un bloque, con la investidura que tiene nuestra compañera Juliana Di Tullio”, aseguró la legisladora oficialista, quien dijo sentirse “ofendida como mujer y como dirigente”.

María Eugenia Catalfamo pidió una cuestión de privilegio contra Alfredo Cornejo por tratar "con total falta de respeto" a Juliana Di Tullio

En ese marco, Catalfamo le pidió a Cornejo “que por favor pida disculpas y que pida perdón, porque todos estamos a tiempo de pedir perdón” y concluyó: “Aunque lo niegue, fue lo que vimos varias compañeras”.

Acto seguido, Duré se sumó al pedido. “No lo podemos dejar pasar. Nosotras no nos callamos más y también decimos que estamos hartas”, expresó la senadora, a la vez que consideró a Cornejo como “un machirulo”.

El hecho al que se refirieron ambas senadoras oficialistas había sucedido cuando la sesión llevaba menos de dos horas, poco antes de las 4 de la tarde. En ese momento, Di Tullio le habló a Cornejo, que se encontraba caminando hacia su banca: “Senador, por favor... A usted este proyecto le debería interesar, porque son un montón de mendocinos y mendocinas que se van a jubilar, así que si me quiere escuchar sería genial”. Si bien en la transmisión oficial no se escuchó la voz de Cornejo en el momento que se volvía a sentar, enseguida Di Tullio le contestó: “No, no te estoy chicaneando, pero no me hables encima”.

Minutos antes, el Senado de la Nación había aprobado y girado a la Cámara de Diputados el proyecto de ley presentado por el interbloque del Frente de Todos que busca crear el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objetivo será regularizar el ingreso de aportes previsionales de personas en edad de jubilarse y que tengan faltantes en los pagos para el acceso a las prestaciones.

